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Белорусские врачи закончили работу в Сирии
15.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский военно-полевой госпиталь завершил работу в сирийском Алеппо. Военные медики работали там около месяца. За это время они оказали помощь тысячам сирийцев, передает телеканал «МИР 24».
«Каждый день к нам приходили пациенты с различной хирургической патологией. Были пострадавшие поле землетрясения, со свежими травмами и ранами, с другой хирургической патологией. Были и богатые, и бедные, женщины и мужчины, взрослые и дети. Самому маленькому пациенту был один год. Всем была оказана необходимая хирургическая помощь», – рассказал подполковник медицинской службы Александр Гоман.
В военно-полевом лагере работала операционная, там же был развернут и дневной стационар. Белорусским медикам помогали сирийские специалисты. В том числе и в качестве переводчиков. Всего в Алеппо прилетели 50 врачей разных специальностей. Вскоре они вернутся на Родину.
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В военно-полевом лагере работала операционная, там же был развернут и дневной стационар.
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