Рост количества атак на сайты и новые домены: итоги 2022 года и тренды от главы hoster.by

Источник материала: ProBusiness



Сергей Повалишев. Фото предоставлено героем интервью.

Какой стала к 2023 году доменная зона Беларуси? Как меняются сайты, их количество и запросы их владельцев? На не самые простые вопросы от «Про бизнес» ответил генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. На сегодня это единственная компания в Беларуси, имеющая статус аккредитованного ICANN регистратора международных доменов.

О том, что происходит с белорусскими доменами

— Сергей, судя по итогам года от нынешнего технического администратора национальной зоны, и в .BY, и в .БЕЛ сокращается количество регистраций и активных доменов. По сути, байнет становится меньше. Как бы вы это прокомментировали?

— Я бы взял на себя смелость не согласиться с этим выводом. Во-первых, байнет не равно доменная зона .BY. Это и все сайты, размещенные на серверах в Беларуси. А здесь, вопреки некоторым мифам, можно запускать сайты в любой зоне. Регистраций .BY и .БЕЛ действительно стало меньше, активных имен в этих зонах — также. В hoster.by число белорусских доменов сократилось где-то на 4%. А вот количество регистраций международных доменов выросло на 25%. Всего адресов, которые находятся у нас на обслуживании, стало больше — более чем на 1000 имен по сравнению с 2021 годом.

Во-вторых, растут заказы хостинга и облачных решений. Хостинг — это площадка для работы сайта с ежемесячной абонентской платой. Его, в отличие от доменов, не покупают «на перспективу». Отсюда я могу сделать вывод, что реальное количество работающих сайтов также немного растет, а не сокращается.

— Можете подкрепить конкретными цифрами по хостингу?

— Самый популярный виртуальный хостинг за год вырос где-то на 2,5%. Им пользуется абсолютное большинство сайтов. Облачный хостинг вырос на 7% — это более прогрессивное решение для интернет-магазинов, онлайн-сервисов, крупного бизнеса. Хостинг с повышенными стандартами защиты вовсе вырос в 2 раза, но это отдельная история.





— Хорошо, но, если количество проектов не падает, как это связать с уменьшением количества регистраций белорусских доменов?

— Есть некоторое перераспределение — если раньше из всех адресов, которые у нас обслуживались, .BY и .БЕЛ занимали более 80% от всех новых регистраций, сейчас это около 70%. Международных, как я уже говорил, становится больше. К тому же все больший процент пользователей следует мировому тренду на новые домены верхнего уровня или так называемые New gTLD. Они необычные и пока еще свободные для выбора коротких запоминающихся адресов. Например, за минувший год у нас появилось 74 новые зоны, среди них: HEALTH, .BIO, .COFFEE, .EXPRESS, .GREEN, .NETWORK и другие. Рост таких доменов в мире примерно в 3 раза выше, чем привычных национальных или международных.

Что касается Беларуси, то могу привести в пример зоны .SITE и. ONLINE — их регистрации в hoster.by за год выросли более чем в 2 раза. А .XYZ — в 6 раз. Эта, для многих странная, зона вообще сейчас в списке мировых лидеров по количеству доменов. Хороший пример того, что может сделать качественное продвижение.

А вот старые добрые .COM и .NET из-за своей перегруженности немного теряют популярность, и это тоже тренд не только белорусский, но и мировой.

— А домены .БЕЛ еще популярны?

— Конечно. У зон с поддержкой национальных алфавитов меньше процент продлений, это правда. Они не столь универсальны и часто приобретаются как домен-синоним, который активно используется для продвижения бренда, в наружной рекламе, легко воспринимается на слух. Но я считаю .БЕЛ очень важным элементом белорусского интернета с большим потенциалом. К тому же, эта зона фактически является нашим проектом. Я рад и горд каждый раз, когда вижу билборды, где единственным сообщением является крупный яркий домен в зоне .БЕЛ. Особенно если он на белорусском языке.

О том, почему резко вырос спрос на безопасность

— Вы хотели рассказать о причинах роста спроса на хостинг с повышенными требованиями безопасности…

— Да, возросший спрос на такие услуги точно можно назвать трендом. Тому есть 2 причины.

Первая — это новое законодательство в области защиты персональных данных , которое вступило в силу в конце 2021 года. Если ваш сайт, CRM-система или, например, 1С, любым способом собирают, обрабатывают или хранят данные пользователей (например, имя и номер телефона, не говоря уже о паспортных данных), вы обязаны обеспечить меры по их технической и криптографической защите. Самым простым и быстрым способом на сегодня является использование защищенного хостинга.

Вторая причина — 2022 год ознаменовался беспрецедентным количеством DDoS-атак, взломов и утечек конфиденциальной информации. Появляются все более сложные и изощренные пути доступа к базам данных, ущерб от утечек возрастает. Это общемировой тренд. Сами пользователи становятся более осторожными и требовательными, они все больше осознают важность защиты своих данных.





На практике это выражается в том, что за год количество сайтов на защищенном хостинге выросло почти вдвое. Для клиентов не всегда просто в одиночку аттестовать инфраструктуру на соответствие законодательству, поэтому мы готовы брать основную часть работы на себя.

Правда далеко не все владельцы сайтов серьезно относятся к безопасности. Львиная доля не использует элементарные инструменты защиты вроде SSL-сертификата, который входит в наш хостинг по умолчанию. Каждый третий сайт в зоне .BY работает без SSL. При этом такие сайты помечаются всеми браузерами как потенциально опасные. Поисковые системы также показывают их ниже в выдаче. Но не всех владельцев интернет-ресурсов это пугает.

Об облаках, малом бизнесе и импортозамещении

— С чем вы связываете рост популярности облачного хостинга?

— С тем, что эта модель предоставления услуг быстро развивается во всем мире. Облако гибкое и подстраивается под текущие нужды бизнеса. Оно не требует больших затрат на старте проекта: пока одни компании закупают серверное оборудование, другие за минуту разворачивают облачные серверы и запускают проекты намного быстрее. Облако надежное и универсальное: там можно разместить не только сайт, но и CRM-систему, бухгалтерию, хранилище данных — что угодно. Плюс, все эти возможности доступны и в формате повышенных стандартов защиты, о которых говорили выше.

А еще мы использовали уход западных вендоров ПО с рынка Беларуси как возможность для развития — и на порядок улучшили облачную платформу. Совсем скоро мы анонсируем ее вместе со списком новых функций.

— Как-то еще почувствовали влияние санкций?

— Да, больше людей стало переносить домены и сайты от зарубежных регистраторов и провайдеров, которые перестали принимать платежи из Беларуси. Их не так много, поскольку законодательство давно запрещает размещать коммерческие сайты на зарубежных серверах, но к доменам таких требований нет.

Больше стали пользоваться нашими сервисами для онлайн-переговоров. Хотя и Zoom, и Teams, и другие западные аналоги продолжают работу в Беларуси, наши сервисы для online-общения успешно собирает по 430 пользователей в одной онлайн-встрече.

— Что востребовано сейчас у тех, для кого тема облаков и защищенных сервисов — это что-то очень далекое? У малого и микробизнеса, а также у клиентов, которые делают некоммерческие сайты.

— Простые быстрые и недорогие решения. Например, за год в 2 раза выросло количество подписок на WordPress-хостинг. Это оптимизированная площадка для работы сайтов на самом популярном в мире движке, на котором собирают сайты и школьники, и мировые бренды. Мы оптимизировали хостинг так, чтобы WordPress работал на нем до 10 раз быстрее по сравнению с обычными тарифами.





Спрос на простоту помог нам сделать конструктор бесплатного сайта-визитки, который позволяет собрать страницу за 3−5 минут. Он доступен всем, чьи домены обслуживаются в hoster.by. Через личный кабинет достаточно добавить пару строк текста о себе или своем бизнесе, оставить ссылку на соцсети или форму обратной связи — и вот ваш домен уже не простаивает, а приносит пользу.

Все больше людей направляют домены не на сайт, а на соцсети. Вы знали, что так можно?

— Нет. А это не значит, что через какое-то время сайты исчезнут? Зачем разрабатывать магазин, если можно развивать его в Instagram под красивым адресом?

— Этим пугают разработчиков уже много лет, но, как видите, сайтов меньше не становится. У каждого формата свои задачи и возможности.

— Каким вы видите байнет через 5 лет?

— Безопасным. Не слишком «зарегулированным». С взрывным ростом и большим количеством полезных сервисов. Верю, что существует комбинация факторов, которые могут снова сделать .BY лидером по темпам роста в Европе, как это было в 2013—2015 годах. Байнет — это всегда отражение ситуации в экономике, он неизбежно будет расти, если будут запускаться новые бизнесы.