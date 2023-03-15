«Сейчас задача просто выстоять, а не богатеть». Спросили у предпринимателей, как идут дела на рынке в Ждановичах

Источник материала: ProBusiness





В марте прошлого года мы рассказывали , как малый бизнес в Ждановичах справлялся с негативными последствиями начала боевых действий в Украине. Теперь, вдобавок к предыдущим, у предпринимателей возникли новые трудности: запрет на рост цен в Беларуси и повышение налогов . «Про бизнес» снова побывал на рынке, чтобы узнать, как идет торговля в новых условиях.

Примечание: все имена в статье изменены по просьбе собеседников, фото носят иллюстративный характер и не имеют к ним отношения.

«Если коротко, то все очень плохо»

Сегодня пятница, на улице небольшая метель. Паркинг у входа в ТЦ «Мир моды» не заполнен и наполовину. Внутри первое, что бросается в глаза, — торговые ряды заметно опустели по сравнению с прошлым годом.





Примерно с десятой попытки нам удается отыскать магазин с покупателем. Там женщина выбирала дорожную сумку, готовясь к зарубежной поездке. Местные говорят, что на выходных дела идут получше, но людей все равно мало.

Минуя пустые прилавки, встречаем двух мужчин, оба продают обувь в своих магазинах.

— Могу сказать только, что все плохо: нет людей — нет бизнеса. Скоро закрываться будем, — кратко описывает ситуацию один из них. Второй молча соглашается.





Кажется, что из-за отсутствия покупателей главной проблемой продавцов стала борьба со скукой. Некоторые просто залипают в телефон, другие пьют кофе или общаются между собой. На успешную торговлю сегодня, вероятно, никто уже не надеется.





— Если коротко, то все очень плохо. Покупательская способность сильно просела, людям сейчас не до одежды, заняты другими проблемами, — рассказывает Вера, владелец одного из магазинов одежды. — Продажи упали примерно на 70%, особенно после Нового года. Недавно я уволила продавца, теперь торгую сама.





«Острая проблема для меня — несвободное ценообразование»

— Могу сказать, что самая острая проблема для меня — несвободное ценообразование. По закону мой товар (одежду) нельзя продавать с наценкой выше 30%. Если так и дальше пойдет, то через несколько месяцев можно закрываться. Вести бизнес возможно только в рыночных условиях, когда я сама могу устанавливать цену. Только так получится зарабатывать, иначе нет смысла, — продолжает Вера. — С поставщиками договориться о скидке не получилось. Оно и понятно: мой партнер, фабрика в Гродно, покупает материалы в Турции, а они денег стоят. К тому же, доллар постоянно растет и логистика стала дороже, потому что лететь теперь не 2 часа, а целых 6.

Главное сейчас, по мнению Веры, перепрыгнуть этот тяжелый период.





На втором этаже ситуация не лучше. Здесь найти работающий магазин — сложная задача. Из-за меньшей проходимости клиентов арендные места, похоже, не пользуются спросом. В строю остались преимущественно свадебные салоны, потому что они не зависят от случайных прохожих.





— Сами понимаете, что изменения почувствовали все, — делится Ольга, владелец магазина свадебной одежды для мужчин. — Мои товары идут из России, максимальная ввозная наценка по закону — 55%, а налогов теперь плачу целых 56% (налог на прибыль, НДС, ФСЗН). Раньше была на упрощенной системе налогообложения, а теперь предпринимателей приравняли к предприятиям. Скажите, разве можно конкурировать в таких условиях? В декабре я уволила продавца, потому что теперь мне это невыгодно.





«Сейчас получается стабильно выходить в плюс: на пропитание, так сказать, хватает»

Всеобщей апатии не разделяет Анастасия. Она уже много лет ведет бизнес по продаже свадебных платьев.

— По сравнению с прошлым годом ситуация особо не изменилась, продажи остались на том же уровне. У меня товар сезонный: когда становится теплее, тогда и спрос растет. Повезло, что мы не попали под ограничение на рост цен. Сейчас получается стабильно выходить в плюс: на пропитание, так сказать, хватает. Основная проблема — дорогая аренда, ее хотелось бы снизить на 30%.





На улице вдоль крытого торгового павильона нас встречает мужчина, он долгое время занимается продажей кроссовок.

— Ну, а что здесь говорить, если ситуация вообще ужас: продажи упали наполовину. У меня было 4 торговые точки, теперь остались только две. Кое-как распродаю прошлые партии кроссовок, закупаться особо не планирую, жду когда будет теплее — в сезон товары расходятся лучше.





Не представляю как можно торговать с наценкой не выше 30%, потому что мне нужно покрывать не только закупочную стоимость товара, но и аренду помещения вместе с «коммуналкой» и зарплатой продавцов. Сейчас это строго контролируется, ко мне уже 2 раза приходили из МАРТа, проверяли цены. Пока с этим все было нормально, а дальше не знаю, что будет.





«Уже 4 месяц работаем в убыток»

На крытой части рынка совсем немноголюдно. Учитывая будний день и плохую погоду, большинство продавцов закрыли торговые точки сразу после обеда. Многие прилавки просто пустуют и сдаются в аренду, но желающих особо не наблюдается.









Среди оставшихся смельчаков знакомимся с Ириной. Она уже 10 лет торгует верхней одеждой из Китая. На условиях анонимности девушка рассказала о своем бизнесе:

— Дела идут ужасно, уже 4 месяц работаем в убыток. Не закрываю точку, потому что ничего другого не умею. Я уже 10 лет торгую, кем мне сейчас пойти работать? Может, дворником только. По ощущениям, людей стало в 3 раза меньше. Очень надеюсь, что скоро ситуация хоть как-нибудь улучшится.





Посмотрите как много точек сейчас сдаются в аренду. Пустуют даже угловые, хотя там самая высокая проходимость. Пару лет назад такую ситуацию представить было невозможно, а сейчас никто не берет даже со скидкой. Кстати, цена аренды — это больной вопрос. За свою точку (примерно 15−20 «квадратов») плачу почти $ 700 в месяц в эквиваленте. Для меня сейчас это неподъемные деньги. Ничего не остается, кроме как надеяться на лучшее.



