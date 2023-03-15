Переосмысление клиентского опыта: методы и практики, которые действительно работают

Источник материала: ProBusiness

Привлечь, удовлетворить и сохранить покупателя. Разве не к этому стремится каждая компания? Но добиться поставленных целей с каждым годом становится сложнее. Особенно для тех, кто уделяют недостаточно внимания развитию клиентоцентричности и управлению клиентским опытом.

29 марта в Минске пройдет кейс-конференция «DCX: День клиентского опыта» . Приглашаем вас присоединиться к мероприятию и впитать самые актуальные методики и кейсы создания лучшего клиентского опыта (CX).

DCX — единственная в Беларуси конференция, раскрывающая этот процесс со всех сторон на реальных примерах из практики преуспевших в этих вопросах компаний.

Грамотно выстроенный СХ (Customer Experience) является серьезным конкурентным преимуществом на рынке. А финансовые результаты предприятия напрямую зависят от удовлетворенности и лояльности клиентов. Поэтому компаниям необходимы стратегии построения доверительных и персонализированных отношений с потребителем на каждом этапе взаимодействия.

В этом году вас ждет насыщенная и разноплановая программа. На конференции выступят эксперты из банковской сферы, ритейла, девелопмента, нефтепереработки и других отраслей. Авторитетные спикеры поделятся личным опытом и рабочими механиками для практического применения в бизнесе.

Вы узнаете как:

Выстроить CX-стратегию в новых реалиях

Измерить уровень клиентской удовлетворенности

Спроектировать целостный Total Experience (TX)

Оптимизировать жизненный цикл клиента и управлять опытом во всех точках контакта

Сделать клиентоцентричность основой корпоративной культуры

Оценить влияние СХ-показателей на бизнес-результат

В ходе мероприятия вы также сможете принять участие в круглых столах, темы которых будут сформированы по запросам участников конференции. У вас будет возможность обсудить наболевшие вопросы с коллегами из СХ-комьюнити и приглашенными экспертами.

Переходите на сайт кейс-конференции «DCX: День клиентского опыта» , изучайте актуальную информацию по спикерам и докладам и регистрируйтесь.

Присоединяйтесь к мероприятию и забирайте в свою копилку самые актуальные практики, опыт развития клиентоцентричности компаний из разных отраслей, полезные контакты и свежие инсайты, чтобы переосмыслить свой подход к управлению клиентским опытом и достичь большего успеха в своем бизнесе и профессиональной деятельности

Генеральный партнер Конференции: СберБанк

Организаторы Конференции: DiGital Line, Oprosso