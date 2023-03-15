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Переосмысление клиентского опыта: методы и практики, которые действительно работают

15.03.2023 18:15 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Переосмысление клиентского опыта: методы и практики, которые действительно работают

Привлечь, удовлетворить и сохранить покупателя. Разве не к этому стремится каждая компания? Но добиться поставленных целей с каждым годом становится сложнее. Особенно для тех, кто уделяют недостаточно внимания развитию клиентоцентричности и управлению клиентским опытом.

29 марта в Минске пройдет кейс-конференция «DCX: День клиентского опыта». Приглашаем вас присоединиться к мероприятию и впитать самые актуальные методики и кейсы создания лучшего клиентского опыта (CX).

DCX — единственная в Беларуси конференция, раскрывающая этот процесс со всех сторон на реальных примерах из практики преуспевших в этих вопросах компаний.

Грамотно выстроенный СХ (Customer Experience) является серьезным конкурентным преимуществом на рынке. А финансовые результаты предприятия напрямую зависят от удовлетворенности и лояльности клиентов. Поэтому компаниям необходимы стратегии построения доверительных и персонализированных отношений с потребителем на каждом этапе взаимодействия.

В этом году вас ждет насыщенная и разноплановая программа. На конференции выступят эксперты из банковской сферы, ритейла, девелопмента, нефтепереработки и других отраслей. Авторитетные спикеры поделятся личным опытом и рабочими механиками для практического применения в бизнесе.

Вы узнаете как:

  • Выстроить CX-стратегию в новых реалиях
  • Измерить уровень клиентской удовлетворенности
  • Спроектировать целостный Total Experience (TX)
  • Оптимизировать жизненный цикл клиента и управлять опытом во всех точках контакта
  • Сделать клиентоцентричность основой корпоративной культуры
  • Оценить влияние СХ-показателей на бизнес-результат

В ходе мероприятия вы также сможете принять участие в круглых столах, темы которых будут сформированы по запросам участников конференции. У вас будет возможность обсудить наболевшие вопросы с коллегами из СХ-комьюнити и приглашенными экспертами.

Переходите на сайт кейс-конференции «DCX: День клиентского опыта», изучайте актуальную информацию по спикерам и докладам и регистрируйтесь.

Присоединяйтесь к мероприятию и забирайте в свою копилку самые актуальные практики, опыт развития клиентоцентричности компаний из разных отраслей, полезные контакты и свежие инсайты, чтобы переосмыслить свой подход к управлению клиентским опытом и достичь большего успеха в своем бизнесе и профессиональной деятельности

Генеральный партнер Конференции: СберБанк
Организаторы Конференции: DiGital Line, Oprosso

 
Теги: Минск
 
 
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Привлечь, удовлетворить и сохранить покупателя. Разве не к этому стремится каждая компания? Но добиться поставленных целей с каждым годом становится сложнее.
 
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