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Переосмысление клиентского опыта: методы и практики, которые действительно работают
15.03.2023 18:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Привлечь, удовлетворить и сохранить покупателя. Разве не к этому стремится каждая компания? Но добиться поставленных целей с каждым годом становится сложнее. Особенно для тех, кто уделяют недостаточно внимания развитию клиентоцентричности и управлению клиентским опытом.
29 марта в Минске пройдет кейс-конференция
DCX — единственная в Беларуси конференция, раскрывающая этот процесс со всех сторон на реальных примерах из практики преуспевших в этих вопросах компаний.
Грамотно выстроенный СХ (Customer Experience) является серьезным конкурентным преимуществом на рынке. А финансовые результаты предприятия напрямую зависят от удовлетворенности и лояльности клиентов. Поэтому компаниям необходимы стратегии построения доверительных и персонализированных отношений с потребителем на каждом этапе взаимодействия.
В этом году вас ждет насыщенная и разноплановая программа. На конференции выступят эксперты из банковской сферы, ритейла, девелопмента, нефтепереработки и других отраслей. Авторитетные спикеры поделятся личным опытом и рабочими механиками для практического применения в бизнесе.
Вы узнаете как:
В ходе мероприятия вы также сможете принять участие в круглых столах, темы которых будут сформированы по запросам участников конференции. У вас будет возможность обсудить наболевшие вопросы с коллегами из СХ-комьюнити и приглашенными экспертами.
Переходите на сайт кейс-конференции
Присоединяйтесь к мероприятию и забирайте в свою копилку самые актуальные практики, опыт развития клиентоцентричности компаний из разных отраслей, полезные контакты и свежие инсайты, чтобы переосмыслить свой подход к управлению клиентским опытом и достичь большего успеха в своем бизнесе и профессиональной деятельности
Генеральный партнер Конференции: СберБанк
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Привлечь, удовлетворить и сохранить покупателя. Разве не к этому стремится каждая компания? Но добиться поставленных целей с каждым годом становится сложнее.
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