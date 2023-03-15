Гарантия защиты национальных интересов: День Конституции отмечают в Беларуси

«У нас законодательство после того, как изменилась Конституция, начало постепенно трансформироваться, и в соответствии с этим мы начинаем изучать в том числе и новые законопроекты, когда они находятся на стадии обсуждения. Где-то нам предлагают и самим подумать, какие бы мы могли предложения высказать», – рассказал студент юридического факультета Белгосуниверситета Станислав Краско.

Но самые заметные изменения коснулись Всебелорусского народного собрания. Ему в Конституции посвятили отдельную главу. Этот высший орган народовластия эксперты называют страховкой для белорусов и правительства. Народное вече может отменить практически любой закон, который противоречит национальным интересам.

«Это орган, который призван в ключевые моменты, когда общество требует консолидированного решения, создать такую площадку и принять то или иное решение», – пояснила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Национального собрания Беларуси Светлана Любецкая.