Гарантия защиты национальных интересов: День Конституции отмечают в Беларуси

Конституция Беларуси является гарантией защиты национальных интересов. А обновленная в переломный момент стала основой для укрепления единства белорусов, заявил Александр Лукашенко в поздравлении граждан страны с Днем Конституции. Его сегодня отмечают в республике. Традиционно в этот день юным белорусам вручают первые паспорта и экземпляры основного закона, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Паспорт, обновленный основной закон и государственный флаг – по всей стране их получают одаренные четырнадцатилетние белорусы. Акцию по традиции проводят в День Конституции. Для некоторых паспорт – первый в жизни важный документ.
«Это новый шаг в жизни, важное и торжественное событие. Считаю, что оно должно быть для каждого такое же ответственное», – отметила учащаяся Колодищанской средней школы Екатерина Селюн.
Глава администрации президента Беларуси Игорь Сергеенко:
Поправки в Конституцию были направлены на молодежь. В основном законе прописали гарантии на получение образования, трудоустройство, возможности для саморазвития. Нововведения повлияли даже на учебные программы. Так, у студентов юрфака прибавилось теории.
«У нас законодательство после того, как изменилась Конституция, начало постепенно трансформироваться, и в соответствии с этим мы начинаем изучать в том числе и новые законопроекты, когда они находятся на стадии обсуждения. Где-то нам предлагают и самим подумать, какие бы мы могли предложения высказать», – рассказал студент юридического факультета Белгосуниверситета Станислав Краско.
Но самые заметные изменения коснулись Всебелорусского народного собрания. Ему в Конституции посвятили отдельную главу. Этот высший орган народовластия эксперты называют страховкой для белорусов и правительства. Народное вече может отменить практически любой закон, который противоречит национальным интересам.
«Это орган, который призван в ключевые моменты, когда общество требует консолидированного решения, создать такую площадку и принять то или иное решение», – пояснила председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Национального собрания Беларуси Светлана Любецкая.