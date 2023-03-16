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Белорусские депутаты ратифицировали соглашение о Евразийской перестраховочной компании

16.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

У Минска будет треть капитала Евразийской перестраховочной компании. Ее создание одобрили сегодня белорусские депутаты.

Компанию учредили пять стран – Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия. Новая структура будет страховать от рисков во время финансовых операций как в рамках ЕАЭС, так и с другими государствами. В условиях санкций компания сведет к минимуму вероятность убытков.

«Если сделка сорвется, то, предполагается, что 50% затрат будут компенсироваться с перестраховочного фонда. У нас тоже есть страховые организации, за счет их. Объем перестраховочного фонда будет соответствовать порядка двум миллиардам долларов США. И это будет гарантом для успешной работы наших предприятий», – отметила член комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Бартош.

Финансовая структура заработает, как только участники сформируют капитал в 15 миллиардов российских рублей. Уже в этом году Беларусь должна внести четверть своей доли.



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Теги: Минск
 
 
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Компанию учредили пять стран – Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия.
 
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