Медведев, Соболенко и Рыбакина претендуют на титул в американском Индиан-Уэллсе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Даниила Медведева не остановить. Российский теннисист уже несколько месяцев не проигрывает и сегодня добрался до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе. Многие специалисты считают, что победа у него почти в кармане. Настораживает одно: Медведев в последнее время слишком эмоционален и не сдержан, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.

Каждый матч с участием Даниила Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе похож на жалобную книгу: он спорит с судьями, получает травмы и ругается на корты.

«Какой позор называть это покрытие хардом! Я собираюсь в туалет и буду таким же медленным, как это покрытие! Мне все равно, накажете вы меня за нарушение по времени или нет. Накажите меня хоть пять раз! Если нам разрешают играть на таких ужасных кортах, я могу позволить себе делать все, что захочу!» – отметил российский спортсмен.

И гнев россиянина вполне оправдан, ведь именно из-за такого непривычного покрытия он получил уже две травмы, одна из которых едва не стоила ему участия в соревнованиях. Кстати, беспроигрышная серия Медведева достигла уже 18 матчей. Он почти повторил лучший результат в карьере. А возможный триумф в Индиан-Уэллсе принесет ему четвертый титул подряд в этом году.