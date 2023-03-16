Медведев, Соболенко и Рыбакина претендуют на титул в американском Индиан-Уэллсе

Даниила Медведева не остановить. Российский теннисист уже несколько месяцев не проигрывает и сегодня добрался до полуфинала турнира в Индиан-Уэллсе. Многие специалисты считают, что победа у него почти в кармане. Настораживает одно: Медведев в последнее время слишком эмоционален и не сдержан, сообщает спортивный обозреватель «МИР 24» Гиви Твалтвадзе.
Каждый матч с участием Даниила Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе похож на жалобную книгу: он спорит с судьями, получает травмы и ругается на корты.
«Какой позор называть это покрытие хардом! Я собираюсь в туалет и буду таким же медленным, как это покрытие! Мне все равно, накажете вы меня за нарушение по времени или нет. Накажите меня хоть пять раз! Если нам разрешают играть на таких ужасных кортах, я могу позволить себе делать все, что захочу!» – отметил российский спортсмен.
И гнев россиянина вполне оправдан, ведь именно из-за такого непривычного покрытия он получил уже две травмы, одна из которых едва не стоила ему участия в соревнованиях. Кстати, беспроигрышная серия Медведева достигла уже 18 матчей. Он почти повторил лучший результат в карьере. А возможный триумф в Индиан-Уэллсе принесет ему четвертый титул подряд в этом году.
Вышла в полуфинал американского «Мастерса» и лучшая теннисистка Беларуси, вторая ракета мира Арина Соболенко.
Этот год для нее складывается просто фантастически. На старте сезона она победила сначала в Аделаиде, а потом и в Мельбурне на Большом шлеме. Специалисты говорят, что Соболенко смогла перезапустить карьеру. Сама Арина признается, что много работала над подачей, обращалась за помощью к психологу. Теперь ее игра стала ярче.
«Просто здорово осознавать, что у тебя есть победа на турнире Большого шлема. Никогда не знаешь, что будет дальше, но именно поэтому я продолжаю работать и бороться, зная, что это не даст мне никакого преимущества на следующем турнире Большого шлема или прямо сейчас. Я все еще должна показывать свой лучший теннис», – сказала белорусская спортсменка.
Сегодня за выход в полуфинал поборется и лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина, которую уже называют «золушкой мира тенниса». Ее победа на Уимблдоне в 2022 году для многих стала неожиданностью, но выход в финал Australian Open заставил всерьез говорить о ее силе. Кстати, если все сложится удачно на этом турнире, то мы станем свидетелями повторения австралийского финала Соболенко – Рыбакина.