Лукашенко: Бюджетные деньги должны использоваться на нужды народа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал грамотно подходить к расходованию народных денег. Во Дворце Независимости обсудили не только использование бюджетных средств. Но и к экономии президент призвал подходить с умом.

«Когда мы порой экономим бюджетные средства, то появляются, как в советские времена их называли, некие «подснежники». То мы людей где-то держим на производстве, а они работают на бюджетные организации, то мы используем транспорт небюджетных организаций, и используем этот транспорт для решения вопросов бюджетного характера», – сказал глава государства.



Александр Лукашенко привел и такой пример: когда начальники используют служебные автомобили для решения личных вопросов. Это неприемлемо, отметил президент.



