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В Москве в честь Дня Конституции Беларуси прошел концерт «Земля под белыми крыльями»

16.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

День Конституции сегодня отмечают в Республике Беларусь. В Москве по этому случаю прошел праздничный концерт. На нем побывала корреспондент «МИР 24» Анастасия Сорокина.

Русская речь и беларуская мова прозвучали со сцены посольства Республики Беларусь. На белорусском острове в центре столицы сегодня настоящий праздник – День Конституции. Самобытность, суверенитет, равенство братских языков – русского и белорусского – основные постулаты, закрепленные на уровне государства.

«Не получится одномоментно, прямо завтра, но через определенное время, через смену поколений, когда люди вырастут с осознанием важности этого праздника, конечно, все придет», – отметил чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Сохранение исторической памяти, любовь к стране – ценности, которые нужно воспевать и о которых забывать нельзя, уверены солисты арт-группы «Беларусы».

«Идея о семье, о исторической памяти, о человечности, о наших традиционных ценностях – мужчина, женщина, ребенок, отец, мать и так далее. Поэтому Конституция не только на бумаге, но и надеюсь в наших душах и сердцах», – сказал руководитель Арт-группы «Беларусы» Валерий Шмат.

Весь вечер на сцене выступал Президентский оркестр республики Беларусь, его репертуар разнообразен. Со сцены звучали композиции в разных жанрах, их объединяет одно – они воспевают любовь к Беларуси.

Вся программа концерта «Земля под белыми крыльями» построена на песнях о главных человеческих ценностях – семье, любви и уважении.

«У каждого из нас есть мама. Мама – это мама, она всегда с нами… Композиции касаются каждого из нас», – сказал заслуженный артист республики Руслан Алехно.

Организаторы уверены, концерт можно воспринимать как самостоятельное произведение. В нем много авторских аранжировок и главное – слышны не только музыкальные, но и человеческие истории, которые близки каждому белорусу.



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Программа концерта построена на песнях о главных человеческих ценностях – семье, любви и уважении.
 
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