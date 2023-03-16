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В Москве в честь Дня Конституции Беларуси прошел концерт «Земля под белыми крыльями»
16.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сохранение исторической памяти, любовь к стране – ценности, которые нужно воспевать и о которых забывать нельзя, уверены солисты арт-группы «Беларусы».
Весь вечер на сцене выступал Президентский оркестр республики Беларусь, его репертуар разнообразен. Со сцены звучали композиции в разных жанрах, их объединяет одно – они воспевают любовь к Беларуси.
Вся программа концерта «Земля под белыми крыльями» построена на песнях о главных человеческих ценностях – семье, любви и уважении.
Организаторы уверены, концерт можно воспринимать как самостоятельное произведение. В нем много авторских аранжировок и главное – слышны не только музыкальные, но и человеческие истории, которые близки каждому белорусу.
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Программа концерта построена на песнях о главных человеческих ценностях – семье, любви и уважении.
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