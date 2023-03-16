Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал теннисного турнира в Индиан-Уэллсе

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал турнира в американском Индиан-Уэллсе.

В матче 1/4 финала Соболенко (2-й номер посева) оказалась сильнее американки Кори Гауфф (6). Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. Она завершилась со счетом 6:4, 6:0.

За выход в финал соревнований Соболенко поспорит с победительницей матча между гречанкой Марией Саккари (7) и чешкой Петрой Квитовой (15).

Призовой фонд турнира составляет 8,8 миллиона долларов.