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БелАЭС начнет поставлять электроэнергию в Россию

16.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Электроэнергию с белорусской атомной станции начнут поставлять в Россию со следующего года. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Каранкевич. О продвижении союзного проекта он сегодня рассказал делегатам из Госдумы, сообщает «МИР 24».

Минск и Москва планируют создать общий энергорынок. Излишки энергии для продажи белорусская АЭС сможет вырабатывать после запуска второго блока. В сеть его включат уже в апреле. А производить электричество в промышленных масштабах он начнет к концу года. Оба энергоблока на станции построены по российскому проекту.

«Вопрос объединения энергетических рыков крайне важен. Потому что в этом случае избыток куда девать? Когда начинали строительство, предполагалось, что часть электроэнергии будут экспортироваться в страны Балтики, в Европу, в то же время сейчас такой возможности нет и мы должны ее предложить потребителю, в том числе и российскому», – отметил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

«По союзной программе в сфере атомной энергетики – она полностью реализована, все мероприятия запланированные выполнены», – констатировал министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

Первый блок белорусской атомной станции уже выработал более 12,5 миллиарда киловатт часов электроэнергии. Стране удалось сэкономить около четырехсот миллионов долларов на закупке российского газа.

Делегация из России посетит белорусскую атомную станцию, чтобы оценить реализацию совместного проекта.



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Теги: Минск
 
 
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Излишки энергии для продажи БелАЭС сможет вырабатывать после запуска второго блока.
 
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