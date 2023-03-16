БелАЭС начнет поставлять электроэнергию в Россию

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Электроэнергию с белорусской атомной станции начнут поставлять в Россию со следующего года. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Каранкевич. О продвижении союзного проекта он сегодня рассказал делегатам из Госдумы, сообщает «МИР 24».



Минск и Москва планируют создать общий энергорынок. Излишки энергии для продажи белорусская АЭС сможет вырабатывать после запуска второго блока. В сеть его включат уже в апреле. А производить электричество в промышленных масштабах он начнет к концу года. Оба энергоблока на станции построены по российскому проекту.

«Вопрос объединения энергетических рыков крайне важен. Потому что в этом случае избыток куда девать? Когда начинали строительство, предполагалось, что часть электроэнергии будут экспортироваться в страны Балтики, в Европу, в то же время сейчас такой возможности нет и мы должны ее предложить потребителю, в том числе и российскому», – отметил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.