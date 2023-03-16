|
БелАЭС начнет поставлять электроэнергию в Россию
16.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Электроэнергию с белорусской атомной станции начнут поставлять в Россию со следующего года. Об этом заявил министр энергетики страны Виктор Каранкевич. О продвижении союзного проекта он сегодня рассказал делегатам из Госдумы, сообщает «МИР 24».
Первый блок белорусской атомной станции уже выработал более 12,5 миллиарда киловатт часов электроэнергии. Стране удалось сэкономить около четырехсот миллионов долларов на закупке российского газа.
Делегация из России посетит белорусскую атомную станцию, чтобы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Излишки энергии для продажи БелАЭС сможет вырабатывать после запуска второго блока.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)