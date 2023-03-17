Зачем бизнес устанавливает терминалы с выдачей наличных? Разобрались, в чем выгода

Источник материала: ProBusiness





Некоторые предприниматели и объекты торговли в регионах сегодня все чаще устанавливают у себя терминалы с возможностью выдачи наличных денег. Это значит, что покупатели могут снять наличные деньги прямо в магазине, кафе или другой точке обслуживания. Такая услуга востребована там, где поблизости нет отделений банков или банкоматов. Но зачем это нужно бизнесу? Разбираемся.

Возможность выдачи наличных с карты у организаций торговли и сервиса появилась несколько лет назад. С момента запуска услуга получила широкое распространение, особенно в региональных населенных пунктах Беларуси. Причем выгоду ощутили как клиенты – посетители магазинов, так и сами владельцы бизнеса.

Около 2000 организаций оценили и активно пользуются сервисом банковского эквайринга с выдачей наличных от Белагропромбанка . Большинство таких торговых точек находится вне города. Услуга у покупателей пользуется популярностью круглый год, но особенно — в дачный сезон.

Для бизнеса установка такого терминала выгодна за счет появления дополнительной услуги. Она повышает лояльность покупателей, положительно влияет на товарооборот бизнеса и в итоге способствует развитию торгового объекта в целом.

О преимуществах эквайринга Белагропромбанка с возможностью выдачи наличных нам рассказали сами предприниматели, подключившие услугу.

Например, директор двух продуктовых магазинов в Гродненской области в начале 2022 года подключил сервис банковского эквайринга с выдачей наличных от Белагропромбанка. По его словам, наличные снимают в кассах его магазинов не только в периоды зачисления зарплат и пенсий, но и в обычные дни. Предприниматель считает, что это очень важная социальная услуга для населения. Но также она приносит пользу и развитию его бизнеса.

– Покупатели, которые знают об услуге снятия наличных в моих магазинах, активно ею пользуются. Деньги мы выдавали уже в первый месяц после подключения услуги. Через несколько месяцев количество клиентов заметно увеличилось. Тогда я и ощутил пользу: за счет притока клиентов, которые хотят снять деньги, увеличился и объем совершаемых ими покупок. Кроме того, сократились расходы на инкассацию наличных денежных средств. Приятно, что за предоставление услуги банк взимает совсем небольшую плату.

Еще один клиент Белагропромбанка, предприниматель из Минского района, который подключил услугу выдачи наличных через терминалы в своих магазинах, рассказал:

– Вот в чем выгода для моего бизнеса: снижается частота инкассаций, упрощается сдача выручки в банк. В такие магазины, где установлены кассы с возможностью обналичить деньги с карты, безусловно, приходит больше людей. Они не только снимают наличку, но и отовариваются. Поэтому выгодно всем – и клиентам, и магазину, и банку. К слову, терминалы в наших магазинах считывают и мобильные приложения, поэтому получить купюры покупатели могут просто при наличии у них смартфона.

Как бизнесу подключить сервис банковского эквайринга с выдачей наличных от Белагропромбанка?

Шаг 1. Приобрести терминальное оборудование у одного из поставщиков Белагропромбанка .

Шаг 2. Оставить заявку на сайте Белагропромбанка (при оформлении заявки необходимо выбрать вид эквайринга – «Стандартный эквайринг») или обратиться в точку продаж банка. Согласовать условия обслуживания и заключить договор эквайринга с выдачей наличных.

Шаг 3. В течение 10-ти рабочих дней с момента регистрации терминала можно приступить к его использованию.

Когда можно начать выдавать наличные деньги в кассах торговых точек?

Подключение услуги займет до 10-ти рабочих дней. За это время будет обработана заявка на подключение услуги Белагропромбанка, а также установлено и настроено терминальное оборудование с возможностью выдачи наличных.

Как клиенты узнают, где можно снять наличные с карточки?

В торговых точках, где есть терминалы с возможностью выдачи наличных размещается яркая фиолетовая наклейка. Она может находиться на входной двери или в прикассовой зоне. Наклейки предоставляет Белагропромбанк в момент подписания договора или при установке терминала.





Сколько можно снять с карточки за раз?

Минимальная сумма выдачи за одну операцию – 10 рублей, максимальная – 5 базовых величин (185 рублей). Выдача производится по карточкам платежных систем БЕЛКАРТ, VISA, Mastercard, МИР.

Как выдать деньги через кассу магазина?

Для выдачи наличных кассир:

уточняет у клиента сумму снятия наличных; проверяет, имеется ли в кассе достаточная сумма для проведения операции выдачи наличных; проводит операцию выдачи денежных средств в терминале и по кассе.

В торговой точке, в отличие от банкомата, проверить баланс карты не получится, поэтому покупателю стоит заранее удостовериться, что на карточке достаточно средств.