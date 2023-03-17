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Лукашенко обсудил со своим спецпосланником ход реализации договоренностей Беларуси и Зимбабве

17.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские медики помогут коллегам в Зимбабве улучшить работу здравоохранения и особый акцент сделают на снижении материнской и детской смертности, сообщает «МИР 24».

«Приезжают их люди, у нас будут работать. В том числе супруга президента. Здесь мы им должны очень серьезно помочь. С детским питанием, но это в ближайшее время будем вести переговоры», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Реализацию достигнутых с Хараре договоренностей Александр Лукашенко обсудил со своим специальным посланником Виктором Шейманом. Президент поручил отработать механизм поставок в Африку белорусской техники. Лидер Беларуси посетил Зимбабве с государственным визитом чуть больше месяца назад.



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Белорусские медики в частности помогут коллегам в Зимбабве улучшить работу здравоохранения.
 
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