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Лукашенко обсудил со своим спецпосланником ход реализации договоренностей Беларуси и Зимбабве
17.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские медики помогут коллегам в Зимбабве улучшить работу здравоохранения и особый акцент сделают на снижении материнской и детской смертности, сообщает «МИР 24».
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Белорусские медики в частности помогут коллегам в Зимбабве улучшить работу здравоохранения.
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