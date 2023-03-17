Лукашенко обсудил со своим спецпосланником ход реализации договоренностей Беларуси и Зимбабве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские медики помогут коллегам в Зимбабве улучшить работу здравоохранения и особый акцент сделают на снижении материнской и детской смертности, сообщает «МИР 24».

«Приезжают их люди, у нас будут работать. В том числе супруга президента. Здесь мы им должны очень серьезно помочь. С детским питанием, но это в ближайшее время будем вести переговоры», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.