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Белорусские легкоатлетки выиграли семь медалей в Иране
17.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В минском аэропорту встретили белорусских легкоатлеток. Женская команда вернулась с международных соревнований в Иране, сообщает телеканал «МИР 24».
Спортсменки привезли домой четыре золотых и три серебряных медали. Белорусские легкоатлетки участвовали в международном старте впервые за год, они боролись за награды с командами из Армении, Афганистана, Ирака, Кувейта, Кыргызстана и Ирана.
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Спортсменки привезли домой четыре золотых и три серебряных медали.
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