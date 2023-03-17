Белорусские легкоатлетки выиграли семь медалей в Иране

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минском аэропорту встретили белорусских легкоатлеток. Женская команда вернулась с международных соревнований в Иране, сообщает телеканал «МИР 24».

«Хочется почаще участвовать в таких соревнованиях, когда ты не знаешь, на что готов твой соперник и снова окунуться в эту атмосферу было очень приятно. Это спорт, это совсем другие эмоции, когда выезжаешь командой – командная атмосфера, каждый участник команды болеет и переживает за своего, за свою страну», – рассказала золотой призер международных соревнований по легкой атлетике в Иране Ольга Немогай.

Спортсменки привезли домой четыре золотых и три серебряных медали. Белорусские легкоатлетки участвовали в международном старте впервые за год, они боролись за награды с командами из Армении, Афганистана, Ирака, Кувейта, Кыргызстана и Ирана.