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Белорусские легкоатлетки выиграли семь медалей в Иране

17.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минском аэропорту встретили белорусских легкоатлеток. Женская команда вернулась с международных соревнований в Иране, сообщает телеканал «МИР 24».

«Хочется почаще участвовать в таких соревнованиях, когда ты не знаешь, на что готов твой соперник и снова окунуться в эту атмосферу было очень приятно. Это спорт, это совсем другие эмоции, когда выезжаешь командой – командная атмосфера, каждый участник команды болеет и переживает за своего, за свою страну», – рассказала золотой призер международных соревнований по легкой атлетике в Иране Ольга Немогай.

Спортсменки привезли домой четыре золотых и три серебряных медали. Белорусские легкоатлетки участвовали в международном старте впервые за год, они боролись за награды с командами из Армении, Афганистана, Ирака, Кувейта, Кыргызстана и Ирана.



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Спортсменки привезли домой четыре золотых и три серебряных медали.
 
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