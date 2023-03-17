ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

А1 удостоился ряда наград конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2022»

17.03.2023 16:31 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

А1 удостоился ряда наград конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2022»

Сразу два проекта А1 в сфере работы с персоналом получили награды конкурса «Премия HR-бренд» за 2022 год. Церемония награждения победителей состоялась 15 марта 2023 года.

В номинации «Новый подход» на суд жюри конкурса были представлены проекты, связанные с внедрением новых технологий в организацию работы персонала. Высшей оценкой был отмечен проект «A1 Rozumer. Level up. Школа digital-технологий». С его помощью дети сотрудников А1 смогли больше узнать о том, чем занимаются на работе их родители, как устроен мир современных технологий и связи и как с их помощью можно решать самые разные вопросы мира реального.

Награды в номинации «Событие», где соревновались HR-проекты по организации различных мероприятий (корпоративных конференций, волонтерских инициатив, акций и корпоративов для сотрудников и т. д.), был удостоен проект LETO A1. Летнее корпоративное мероприятие, несмотря на свой масштаб (оно объединило более 3 тыс. сотрудников и их семей), прошло в непринужденной и теплой обстановке и одновременно позволило компании акцентировать внимание на своих ключевых ценностях.

В ходе своей многолетней профессиональной деятельности А1 вносит значительный вклад в информационное общество, а также стремится к уважительному сотрудничеству со своими сотрудниками, клиентами и партнерами. Одна из главных задач компании – поддержка и развитие сотрудников, а также предложение им наиболее комфортных условий работы на рынке труда. А1 постоянно растет и развивается, не забывая при этом об экономических, экологических и социальных аспектах. Яркие проекты и их победы на престижных профессиональных конкурсах – лишь часть большой работы по сплочению команды и созданию максимально благоприятных условий для профессионального и личностного роста каждого сотрудника А1.

«Премия HR-бренд» – один из крупнейших в стране профессиональных конкурсов в области управления персоналом и репутацией бренда. Его участники и победители по праву могут считаться флагманами по внедрению передовых практик в сфере управления персоналом.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сразу два проекта А1 в сфере работы с персоналом получили награды конкурса «Премия HR-бренд» за 2022 год. Церемония награждения победителей состоялась 15 марта 2023 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
«В хорошую погоду люди покупают больше». Рассказываем про эмоциональный маркетинг и секреты моментальных продаж
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.03.2023
Mir24.TV Belarus
17.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика