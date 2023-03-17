А1 удостоился ряда наград конкурса «Премия HR-бренд Беларусь 2022»

Источник материала: ProBusiness

Сразу два проекта А1 в сфере работы с персоналом получили награды конкурса «Премия HR-бренд» за 2022 год. Церемония награждения победителей состоялась 15 марта 2023 года.

В номинации «Новый подход» на суд жюри конкурса были представлены проекты, связанные с внедрением новых технологий в организацию работы персонала. Высшей оценкой был отмечен проект «A1 Rozumer. Level up. Школа digital-технологий». С его помощью дети сотрудников А1 смогли больше узнать о том, чем занимаются на работе их родители, как устроен мир современных технологий и связи и как с их помощью можно решать самые разные вопросы мира реального.

Награды в номинации «Событие», где соревновались HR-проекты по организации различных мероприятий (корпоративных конференций, волонтерских инициатив, акций и корпоративов для сотрудников и т. д.), был удостоен проект LETO A1. Летнее корпоративное мероприятие, несмотря на свой масштаб (оно объединило более 3 тыс. сотрудников и их семей), прошло в непринужденной и теплой обстановке и одновременно позволило компании акцентировать внимание на своих ключевых ценностях.

В ходе своей многолетней профессиональной деятельности А1 вносит значительный вклад в информационное общество, а также стремится к уважительному сотрудничеству со своими сотрудниками, клиентами и партнерами. Одна из главных задач компании – поддержка и развитие сотрудников, а также предложение им наиболее комфортных условий работы на рынке труда. А1 постоянно растет и развивается, не забывая при этом об экономических, экологических и социальных аспектах. Яркие проекты и их победы на престижных профессиональных конкурсах – лишь часть большой работы по сплочению команды и созданию максимально благоприятных условий для профессионального и личностного роста каждого сотрудника А1.

«Премия HR-бренд» – один из крупнейших в стране профессиональных конкурсов в области управления персоналом и репутацией бренда. Его участники и победители по праву могут считаться флагманами по внедрению передовых практик в сфере управления персоналом.