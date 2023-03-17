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«В хорошую погоду люди покупают больше». Рассказываем про эмоциональный маркетинг и секреты моментальных продаж
17.03.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
39% покупателей совершают эмоциональные покупки (
Почему компании выбирают эмоциональный маркетинг
— Для выбора в пользу эмоционального маркетинга есть несколько причин:
Агентский опыт
Эмоциональный маркетинг работает и в b2b. Мы в MediaNation провели
Эмоциональный маркетинг привел к нам в агентство крупный бренд сети пиццерий. Все началось с поста нашего генерального директора в соцсети. Иван Барченков выложил фотографию с листом бумаги, на котором было написано «Я люблю пиццу. Я хорошо рекламирую. Я хочу рекламировать Papa Johns». Фотография завирусилась, ее заметили в Papa Johns. Эмоциональное послание выделилось на фоне скучных коммерческих предложений и попало в сердце директора по маркетингу бренда пиццы.
История работы с клиентом продолжается до сих пор: мы запускали рекламу с блогерами, разрабатывали серию лендингов с промо-акциями, проводили видеокампании на YouTube. Помогли бренду вырастить продажи в два раза и пополнили агентскую экспертизу.
Эмоциональный диапазон
Негативные эмоции сужают внимание потенциального клиента. Если человек испытывает трудности с навигацией по сайту, он будет меньше внимания обращать на товары и, скорее всего, уйдет с сайта ни с чем.
Позитивные эмоции, наоборот, расширяют диапазон внимания. Приятная цветовая гамма креативов, ненавязчивая игра на вовлечение погружают пользователя в виртуальный шоппинг.
Какие еще бывают эмоции:
Какую выбрать эмоцию для рекламы
Эмоции помогают подтолкнуть аудиторию к целевому действию. Выбирайте не базовые эмоции (счастье, грусть, злость), которые используют большинство компаний, а их оттенки — провоцирующий, творческий, дерзкий. Так позиционирование вашего продукта будет уникальным. Вам поможет «Колесо эмоций» Роберта Плутчика:
Как использовать круг эмоций:
Так, в продвижении товаров для домашних животных Beaphar мы выявили страх владельцев питомцев — животное может подхватить паразитов в весенний сезон. В рекламных креативах сделали акцент на чувствах заботы, любви и ответственности — нужно успеть позаботиться о здоровье животных в опасный сезон клещей и паразитов.
От эмоции до покупки один шаг
Чтобы сократить срок принятия решения о покупке, можно прибегнуть к некоторыми уловкам:
1. Сделайте акцент на упущенных возможностях (FOMO). Для категорий эмоциональных товаров — туфли, косметика, развлечения — вводите акции с ограничением по времени, например распродажа только в определенный день. Подчеркните ограниченность товара — «на складе осталось две штуки».
2. Добавьте эмоциональный призыв к действию, используйте триггеры. Не оставляйте пользователя равнодушным.
3. Используйте кросс-сейл. Предложите покупателю добавить в корзину приятные мелочи. Проявите заботу: расскажите, какие еще товары пригодятся покупателю.
4. Добавьте экспресс-доставку. Эмоционально заряженный покупатель хочет получить желаемый продукт здесь и сейчас. Сократите путь товара до покупателя — это может стать вашим конкурентным преимуществом.
5. Вдохновляйте пользователя. Люди уже не идут целенаправленно в интернет-магазины, — они ждут подсказки, что купить. Предложите варианты воскресного отдыха или идею для праздничного образа. Пользователь будет благодарен, что ему не придется тратить время на выбор товара.
6. Подключите таргетированную рекламу. Пользователь отдыхает в социальных сетях и вероятнее всего совершит покупку.
Дни распродаж и праздники — самые эмоциональные
В дни распродаж покупателем движет желание получить моментальную выгоду. Он наиболее расположен к покупке. Статистика одного из наших клиентов в обувной нише показала, что коэффициент совершения сделки в нулевой день, когда человек только зашел на сайт, вырастает в праздники. Так, в ноябре, когда проходит Черная Пятница и Дни шоппинга, коэффициент был равен 0,49% по сравнению с 0,32% месяцем ранее. А доля посетителей, которые совершили покупку через сутки после посещения сайта, выросла с 1,12% до 1,83%.
Рекомендуем усилить ретаргетинг в период проведения мероприятий. Цикл сделки сокращается в праздники, поэтому необходимо следить, чтобы на этот инструмент хватало бюджета, и система размещала рекламу на подходящих площадках.
Когда все рациональные задачи закрыты, переходите к более высокому уровню общения. Создавайте эмоциональную связь с потенциальным покупателем. Используйте креативные инструменты, эмоциональный маркетинг и нестандартные способы достучаться до сердца покупателя.
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«В хорошую погоду люди покупают больше». Рассказываем про эмоциональный маркетинг и секреты моментальных продаж
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