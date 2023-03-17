Модернизированный гелиограф и энергосберегающий прибор: школьники Беларуси представили свои разработки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на конкурсе изобретений студенты и школьники представили разработки в судо-, авиа- и ракетостроении, энергосберегающие приборы, автомодели. Творческий подход и фантазию оценила корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Источником электричества может стать даже шум. Такой прибор изобрел десятиклассник Иван Королев. Он работал над проектом два года.

«Его можно установить на улице, на школьной перемене. Он будет вырабатывать электроэнергию. В городской люминесценции использовать можно, запитать светофоры может. Может просто находиться в городе и накаливать энергию в аккумуляторах», – пояснил учащийся школы №45 Могилева Иван Королев.