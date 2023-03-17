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Модернизированный гелиограф и энергосберегающий прибор: школьники Беларуси представили свои разработки
17.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске на конкурсе изобретений студенты и школьники представили разработки в судо-, авиа- и ракетостроении, энергосберегающие приборы, автомодели. Творческий подход и фантазию оценила корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Источником электричества может стать даже шум. Такой прибор изобрел десятиклассник Иван Королев. Он работал над проектом два года.
«Его можно установить на улице, на школьной перемене. Он будет вырабатывать электроэнергию. В городской люминесценции использовать можно, запитать светофоры может. Может просто находиться в городе и накаливать энергию в аккумуляторах», – пояснил учащийся школы №45 Могилева Иван Королев.
«В нашем гелиографе используется специальная бумага, на которой получается рельефное изображение, то есть его можно потрогать, изучить», – рассказал учащийся школы-интерната для детей с нарушением зрения в Молодечно Роман Балахович.
«Лень двигатель прогресса», – шутит Степан Королев. Юный ученый мечтал построить самолет. Вручную собирать долго. Помог 3D принтер. На нем гимназист распечатал беспилотник.
«Преимущества конкретно нашего беспилотника в том, что единожды смоделированный он может копироваться неограниченное количество раз. 50 часов занимает печать одного такого беспилотника», – объяснил учащийся гимназии №22 Минска Степан Королев.
Школьники привезли проекты по экологии, информатике, строительству, причем бюджетные и современные. Площадку для стартапов предлагает главный инженерный университет страны.
«Когда мы начинаем работать с детьми, начиная с седьмого, восьмого класса по принципу работы детского технопарка, то тогда психологически преподаватель по человеку может определить, на какую ему лучше идти специальность. Это индивидуальный подход работы с молодежью», – отметил первый проректор Белорусского национального техуниверситета Георгий Вершина.
Победителям университет даст бонусы при поступлении, а страна внесет их имена в базу одаренной молодежи.
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Модернизированный гелиограф и энергосберегающий прибор: школьники Беларуси представили свои разработки
Победителям конкурса Белорусский национальный техуниверситет даст бонусы при поступлении, а страна внесет имена школьников в базу одаренной молодежи.
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