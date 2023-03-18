Переработка сыворотки и выращивание шампиньонов: как в Беларуси реализуют инвестпроекты?

А здесь выращивают шампиньоны . За несколько лет предприятие попало в топ-3 страны по объемам производства грибов. Максимальная мощность – пять тысяч тонн в год.

«В этой камере шампиньоны растут круглый год. В грибной семье есть папа, мама и детки. В течение пяти дней их срывают по очереди. Сперва – самые крупные. Именно они отравляются на полки магазинов», – отметила корреспондент.

Выращивают по прогрессивным технологиям. За полив и микроклимат отвечают компьютеры, но и ручной труд здесь высоко ценят.

«Для того, чтобы в летний период, когда спрос на шампиньоны падает и мы планово снижаем производство, чтобы наши люди не отправлялись в вынужденный простой, мы создали новый проект по выращиванию импортозамещающей продукции – капусты брокколи и салата Айсберг», – сказал директор сельскохозяйственного комплекса по выращиванию шампиньонов Александр Алейников.

Сейчас предприятие предлагает еще один импортозамещающий проект. С реализацией могут помочь государственные инвестиции для бизнеса в районах.

«Их проект субстрата по выращиванию грибов и попал в эту программу. Финансирование здесь предусматривается, как мы обещали, за счет средств банка развития под комфортную ставку – 8%. Есть договоренность о том, что частично будут привлекаться средства инновационного фонда Гродненского облисполкома», – отметил Головченко.

Программа рассчитана на несколько лет. Больше 120 инвестпроектов для регионов в правительстве определили, нашли источники финансирования, около половины из них запустят уже в этом году.

В правительстве Беларуси следят и за выполнением импортозамещающих проектов с Россией, 18 из них уже в активной фазе. Проводят конкурсы, закупают оборудование, готовят производства. Проекты обещают реализовать точно в срок.