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Переработка сыворотки и выращивание шампиньонов: как в Беларуси реализуют инвестпроекты?
18.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В каждый район Беларуси – по современному производству – над этим поручением президента активно работает правительство страны. Так намерены привлечь инвестиции и людей в регионы. Как реализуют проекты в Щучинском районе, проверил сегодня премьер-министр Роман Головченко, рассказывает корреспоендент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Этот инвестпроект – санитар молочной промышленности. Сыворотку – отход производства – здесь перерабатывают в концентрат и даже – в мягкий сыр. Кальция и натрия в его составе оказалось больше, чем в твороге.
А здесь выращивают
«В этой камере шампиньоны растут круглый год. В грибной семье есть папа, мама и детки. В течение пяти дней их срывают по очереди. Сперва – самые крупные. Именно они отравляются на полки магазинов», – отметила корреспондент.
Выращивают по прогрессивным технологиям. За полив и микроклимат отвечают компьютеры, но и ручной труд здесь высоко ценят.
«Для того, чтобы в летний период, когда спрос на шампиньоны падает и мы планово снижаем производство, чтобы наши люди не отправлялись в вынужденный простой, мы создали новый проект по выращиванию импортозамещающей продукции – капусты брокколи и салата Айсберг», – сказал директор сельскохозяйственного комплекса по выращиванию шампиньонов Александр Алейников.
Сейчас предприятие предлагает еще один импортозамещающий проект. С реализацией могут помочь государственные инвестиции для бизнеса в районах.
«Их проект субстрата по выращиванию грибов и попал в эту программу. Финансирование здесь предусматривается, как мы обещали, за счет средств банка развития под комфортную ставку – 8%. Есть договоренность о том, что частично будут привлекаться средства инновационного фонда Гродненского облисполкома», – отметил Головченко.
Программа рассчитана на несколько лет. Больше 120 инвестпроектов для регионов в правительстве определили, нашли источники финансирования, около половины из них запустят уже в этом году.
В правительстве Беларуси следят и за выполнением импортозамещающих проектов с Россией, 18 из них уже в активной фазе. Проводят конкурсы, закупают оборудование, готовят производства. Проекты обещают реализовать точно в срок.
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Производства в Щучинском районе посетил премьер-министр страны Роман Головченко.
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