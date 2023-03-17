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Лукашенко обсудил развитие микроэлектроники в Беларуси
17.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Активнее осваивать российский рынок потребовал Александр Лукашенко от производителей микроэлектроники. Перспективы развития отрасли обсудили на предприятии «Паланар», сообщает «МИР 24».
Холдинг производит специальное технологическое оборудование для создания изделий микроэлектроники. В прошлом году предприятие нарастило экспорт на 70 процентов, на 20 процентов увеличило выручку. Выросла средняя зарплата сотрудников. Реализуют и ряд импортозамещающих проектов: освоили выпуск деталей и узлов для высокоточного оборудования, оптико-механических изделий. Президент подчеркнул, спрос на такую продукцию в мире большой. Интерес к белорусской микроэлектронике проявляют инвесторы.
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Глава государства видит большие перспективы для белорусских производителей на российском рынке.
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