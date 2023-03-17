Лукашенко обсудил развитие микроэлектроники в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Активнее осваивать российский рынок потребовал Александр Лукашенко от производителей микроэлектроники. Перспективы развития отрасли обсудили на предприятии «Паланар», сообщает «МИР 24».

Холдинг производит специальное технологическое оборудование для создания изделий микроэлектроники. В прошлом году предприятие нарастило экспорт на 70 процентов, на 20 процентов увеличило выручку. Выросла средняя зарплата сотрудников. Реализуют и ряд импортозамещающих проектов: освоили выпуск деталей и узлов для высокоточного оборудования, оптико-механических изделий. Президент подчеркнул, спрос на такую продукцию в мире большой. Интерес к белорусской микроэлектронике проявляют инвесторы.

«В борьбе за передел мира определяющее значение имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но и установить в будущем свои правила игры. Поле для работы и дальнейшего развития у вас огромно. Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс и мы его должны использовать. «Росатом», «Роскосмос», «Росэлектроника» – объемы партнерских соглашений должны только расти», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.