5 самых коммерчески успешных песен цифровой эпохи

Художник должен быть голодным. Красивая фраза, которая зачем-то оправдывает низкую оценку труда творческих людей. Одно дело — ощущать себя гением, но при этом вынужденно зарабатывать на жизнь тем, что тебе не нравится, а другое — получать вместе с признанием деньги, которых хватит на спокойную жизнь, наполненную творчеством.

Это одна из причин, по которой почти с самого зарождения музыкальной индустрии все исполнители объявили негласную гонку за количеством продаж, ведь именно в них проще всего измерить свой коммерческий успех, хотя основной доход артисты получают от концертов. Раньше в этом плане все было крайне просто — чьи пластинки быстрее распродавались с полок музыкальных магазинов, тот и успешнее. Но это уже ушедшие времена физических носителей. А что происходит сейчас? На самом деле, почти то же самое. За тем небольшим исключением, что роль магазинов теперь играют различные стриминговые площадки. Однако если с эпохой физических носителей все довольно предсказуемо (там на вершине пирамиды много синглов легендарных The Beatles, Элтона Джона и Майкла Джексона), то вот цифровая эпоха способа преподнести много сюрпризов.

Тимур Вычужанин

Музыкальный критик

Продажи: 21.5 миллион цифровых копий

Обе эти группы не нуждаются в представлении. The Chainsmokers — дуэт, который в свое время сделал очень многое для того, чтобы люди стали слушать гораздо больше электронной музыки, а активные танцевальные ритмы а-ля Skrillex проникли в мировые чарты.

Сoldplay — группа, у которой почти на каждом альбоме есть хотя бы парочка безусловных хитов, несмотря на то, что они активно записываются и выступают со второй половины девяностых. И тем более странно, что их самым главных хитом в итоге стал не известный многим Paradise или Yellow с тем самым клипом, где молодой Крис Мартин идет по берегу на фоне постепенно загорающегося рассвета, а коллаборация с электронщиками.



Фото: forbes.com

Странно это еще и потому, что Coldplay и The Chainsmokers существуют в разных музыкальных мирах.

Первые известны, в первую очередь, благодаря мягким, умиротворяющим поп-роковым песням о любви и красоте окружающего мира, в то время как вторые создают отрывную танцевальную музыку, под которую хочется не тихо грустить у окна с чашкой чая, а надеть кеды и отрываться на танцполе.

Однако Something Just Like This — пример того, что для по-настоящему хороших музыкантов нет ничего невозможного. Вот она метавселенная, которой Marvel может только позавидовать.

Продажи: 32.5 миллиона цифровых копий

Живые легенды поп- и рэп-музыки объединили свои усилия, чтобы записать песню, которая, как окажется в будущем, станет их самым успешным синглом в карьере. Во всяком случае, пока, ведь оба музыканта продолжают писать музыку и выпускать хиты, а потому, возможно, в скором времени кто-то из них и побьет свой собственный рекорд.

Здесь удивляет, что, на первый взгляд, и у Рианны, и у Дрейка есть песни, которые больше на слуху в наших широтах. Взять ту же Diamonds или Umbrella, но цифры не врут.



Фото: people.com

Что позволило именно Work стать самой коммерчески успешной песней в карьере Рианны? Возможно, сыграла роль атмосфера отвязной вечеринки, которая выдерживается на протяжении всего трека. Может, дело в участии именитого коллеги. А, может, истинные причины скрыты от глаз обычного слушателя за слоями хитрых схем внутри самой музыкальной индустрии. В любом случае, факт остается фактом — именно этот трек с прилипчивым поп-припевом и монотонным битом является самым успешным в карьере как Рианны, так и Дрейка.

Продажи: 36.1 миллионов цифровых копий

Песня-мем, песня-вирус — международный хит, который окончательно убедил даже самых ярых скептиков в том, что не только музыка на английском языке может завоевать мир. В год выхода этот трек играл чуть ли не через песню почти на всех мейнстримных радиостанциях, а потому сейчас почти любое упоминание Despacito вызывает легкую головную боль — настолько Луис Фонси со своим хитом успел всем надоесть.



Фото: besthqwallpapers.com

Но что если мы откинем флер вирусного видео и посмотрим на эту композицию как на самую обычную песню? Тогда сразу становится понятно, чем латиноамериканский хит пришелся по душе стольким миллионам людей. Здесь очень приятный, но не напрягающий танцевальный ритм, который в целом характерен для латиноамериканской музыки, легкая мелодия с акустической гитарой, которая делает трек более душевным, а испанский язык создает ощущение некой экзотики. Ну и, конечно, переход от куплета к припеву с тем самым словом, которое на год, а то и больше, застряло в голове у всех, кто хоть иногда слушает поп-музыку.

Несмотря на окружающую эту песню ауру прилипчивости и фастфудной музыки, в действительности это очень качественно сделанный трек, где любовь к собственной культуре слились с желанием её осовременить и нести в массы. К счастью, сейчас в Латинской Америке таких людей, как Луис Фонси, достаточно много, а потому, возможно, в скором времени мы с вами сможем услышать очередной Descpacito.

Продажи: 41.5 миллион цифровых копий

Успех Эда Ширана — история крайне вдохновляющая во всех смыслах. Во-первых, простой парень с внешностью типичного «ботаника» вдруг начинает записывать песни под гитару, читать рэп и становится невероятно известным. При этом он не изменял себе и не приносил себя в жертву кровожадному шоу-бизнесу. Судя по одному из интервью, Эд Ширан, как был простым парнем с очень наивным чувством юмора, так и остался.

Во-вторых, он на своем примере доказывает, что музыкант, который также является продюсером для многих коллег, может успешно записывать и собственные альбомы, при этом не теряясь в море созданных собой же клонов. Ширан начинал с приятных акустических песен про любовь, где иногда очень умело чередовал речитатив и пение. Сейчас он делает то же самое, но только с более качественным продакшном, с большим размахом.



Фото: bustle.com

Shape Of You — как раз одна из тех песен, где Ширан обращается к «корням», чтобы напомнить своим преданным слушателям о том, что, несмотря на славу, он все еще остается парнем с гитарой и желанием писать простые песни о любви. В этом треке есть все, благодаря чему треки Ширана стали популярными: приятное тихое пение, которое иногда разбивается отличной ритмичной читкой с красивыми рифмами, элементы world-музыки, придающие изящности любому поп-треку, и конечно простая, но такая узнаваемая мелодия, которую легко напевать. Настоящий мастер-класс по тому, как надо создавать поп-хиты, цепляющие с первого прослушивания и уже не отпускающие.

Продажи: 54.1 миллиона цифровых копий

Неожиданно, да? До сих пор самым успешным с коммерческой точки зрения синглом цифровой эпохи является песня китайского актёра и певца Сяо Чжаня. Причем настолько повальный успех был сюрпризом и для самого артиста, ведь изначально он вообще не планировал выпускать эту песню за пределы китайского рынка. Но в последнее время популярность сериалов и фильмов из Поднебесной возрастает во всем мире, а потому и проникновение музыки оттуда в мировые чарты было лишь вопросом времени. И, как оказалось, проникновение это было весьма успешным, ведь Сяо Чжань смог обогнать не только всех западных музыкантов, но и своих азиатских коллег из Кореи — BTS.



Фото: wall.alphacoders.com

Что же стало причиной такой популярности? Попробуем разобраться. Поначалу кажется, что это самый обычный поп-трек в азиатском стиле — высокий приятный голос, ненавязчивая музыка, эффекты, создающие ощущение, что поет не один человек, а целый бойз-бенд. Единственное, что явно выделяет этот трек на фоне многих похожих западных — совмещение китайского и английского языков в песне, но это уже тоже далеко не новость, ведь таким миксом завоевывал рынок еще PSY со своим Gangnam Style.