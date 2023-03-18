Лукашенко призвал производителей микроэлектроники активнее осваивать российский рынок

В прошлом году заводы холдинга нарастили экспорт. Увеличилась и выручка на 20%. Президент подчеркнул, что спрос на такую продукцию большой, и вспомнил, как в тяжелые для белорусской экономики времена советовали «свернуть» направление.

«Купим, завезем все с Запада. Слава Богу, как бы это ни было трудно, страна сохранила и «Планар», и «Интеграл»,и БелОМО, и «Горизонт», и витебский «Монолит». Но самое главное – научную инфраструктуру в этой наукоемкой отрасли. 30 лет прошло. Мы видим что? В борьбе за передел мира определяющее значение имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но установить в будущем свои правила игры», – заявил белорусский лидер.

А чтобы оставаться в игре, нужны надежные партнеры. Александр Лукашенко требует нарастить темпы производства. Прежде всего для нужд российской промышленности. Уже есть перечень критически важной компонентной базы. Производить будут на белорусских предприятиях.

«Поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее. Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс, и мы его должны использовать. «Росатом», «Роскосмос», «Росэлектроника» – объемы партнерских соглашений должны только расти», – сказал глава государства.

С Беларусью готовы сотрудничать и инвестировать в микроэлектронику страны Азии и Африки, подчеркнул Лукашенко. Президент требует ускоряться и производить конкурентоспособный продукт.

«Объемы денег даже не обсуждаются. Хорошие финансовые вложения – это возможность коренной модернизации производственной базы, разработки новых технологий и, как следствие, увеличение экспорта. Ученые, конструкторы и практики должны понимать, как и в каком направлении развиваться. Если у нас такие люди есть, то деньги для этого всегда найдутся. А такие люди есть», – подчеркнул Лукашенко.

Еще одно требование президента – повышать роль белорусской науки в целом, не только на конкретных производствах, но и в масштабах всей страны. В гонке за импортозамещением это вопрос номер один.

Правительство также утвердило программу развития микроэлектронной промышленности Беларуси до 2030 года.