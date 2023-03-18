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Лукашенко призвал производителей микроэлектроники активнее осваивать российский рынок

18.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Увеличить объемы производства и закрепиться на российском рынке потребовал президент Беларуси Александр Лукашенко от производителей микроэлектроники. Перспективы отрасли обсудили на одном из предприятий в Минске, рассказывает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Без таких фотошаблонов не получится микросхем. На предприятии скоро наладят их выпуск. Пилотная партия уже есть. Еще одно новое направление –полупроводниковые пластины. Они также необходимы для микро и наноэлектроники. Чтобы выпустить качественный продукт, холдинг обновляет оборудование и замещает импортные комплектующие своими. По некоторым позициям процент локализации – 80.

«Мы заместили несколько видов американских лазеров. Сейчас работаем над стеклом и еще над некоторыми комплектующими. У нас оптическое производство свое полностью. Вся оптика своя. Обработка камня тоже своя, механика точная тоже своя», – рассказал генеральный директор холдинга по производству микроэлектроники плакаты Сергей Аваков.

В прошлом году заводы холдинга нарастили экспорт. Увеличилась и выручка на 20%. Президент подчеркнул, что спрос на такую продукцию большой, и вспомнил, как в тяжелые для белорусской экономики времена советовали «свернуть» направление.

«Купим, завезем все с Запада. Слава Богу, как бы это ни было трудно, страна сохранила и «Планар», и «Интеграл»,и БелОМО, и «Горизонт», и витебский «Монолит». Но самое главное – научную инфраструктуру в этой наукоемкой отрасли. 30 лет прошло. Мы видим что? В борьбе за передел мира определяющее значение имеют технологии. Тот, кто обладает ими, способен не только выстоять, но установить в будущем свои правила игры», – заявил белорусский лидер.

А чтобы оставаться в игре, нужны надежные партнеры. Александр Лукашенко требует нарастить темпы производства. Прежде всего для нужд российской промышленности. Уже есть перечень критически важной компонентной базы. Производить будут на белорусских предприятиях.

«Поле для работы и дальнейшего развития у нас огромнейшее. Во-первых, Россия. Наша страна обладает всеми необходимыми компетенциями, чтобы удовлетворить потребности российского рынка после ухода оттуда западных предприятий. Это шанс, и мы его должны использовать. «Росатом», «Роскосмос», «Росэлектроника» – объемы партнерских соглашений должны только расти», – сказал глава государства.

С Беларусью готовы сотрудничать и инвестировать в микроэлектронику страны Азии и Африки, подчеркнул Лукашенко. Президент требует ускоряться и производить конкурентоспособный продукт.

«Объемы денег даже не обсуждаются. Хорошие финансовые вложения – это возможность коренной модернизации производственной базы, разработки новых технологий и, как следствие, увеличение экспорта. Ученые, конструкторы и практики должны понимать, как и в каком направлении развиваться. Если у нас такие люди есть, то деньги для этого всегда найдутся. А такие люди есть», – подчеркнул Лукашенко.

Еще одно требование президента – повышать роль белорусской науки в целом, не только на конкретных производствах, но и в масштабах всей страны. В гонке за импортозамещением это вопрос номер один.

Правительство также утвердило программу развития микроэлектронной промышленности Беларуси до 2030 года.



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Теги: Минск
 
 
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Перспективы отрасли обсудили на одном из предприятий в Минске.
 
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