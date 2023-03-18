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Российские депутаты побывали на объектах БелАЭС

18.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская атомная станция начнет поставлять электроэнергию в Россию, это случится после запуска второго энергоблока, а к тестовой работе он почти готов, об этом заявили на БелАЭС. Сегодня там открыли двери для журналистов и депутатов Госдумы России. В сердце станции попала и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сотни кнопок, тумблеров и лампочек – здесь управляют атомным реактором. Его можно включить и выключить, легко снизить и повысить мощность. Журналисты тут редкие гости, посторонних пускают в исключительных случаях. Именно здесь Александр Лукашенко включал в сеть первый энергоблок.

«Присутствие должно быть оправдано, без дела сюда не зайдешь. Это и упорядочивает работу, не отвлекает персонал от выполнения своих функций и элементы физической защиты здесь присутствуют. Реактор в данный момент работает на 100 процентов мощности», – объяснил начальник оперативно-производственной службы белорусской атомной электростанции Александр Маслов.

Такой же пункт управления есть у второго энергоблока. Сейчас его готовят к запуску, в сеть включат уже в апреле. Оба ядерных реактора – третьего поколения повышенной безопасности. Им не страшны любые природные катаклизмы. А в случае технической неисправности от аварий защитит автоматика.

«Очень удачно сочетается набор активных и пассивных систем безопасности, то есть расхолаживание блока во внештатных ситуациях. Активные системы это те системы, которые запускаются автоматикой или оператором. А пассивные системы – это аварийное расхолаживание блока без вмешательства человека за счет законов физики», – рассказал заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк.

Эти фонтаны – тоже часть системы безопасности и техническая необходимость. Без них станция не проработает ни минуты.

Здесь можно оказаться под дождем даже в солнечную погоду. Воду разбрызгивают, чтобы ее температура упала до 15-20 градусов. Потом жидкость используют для охлаждения реакторных систем.

Атомную станцию построили по российскому проекту, а со следующего года партнерам начнут экспортировать излишки электроэнергии. Так, Минск и Москва планируют создать единый энергорынок.

«Безопасность и надежность энергообеспечения и Беларуси, и западной части России значительно улучшится. И, учитывая, что этот способ получения электроэнергии достаточно экономичный, это еще улучшит экономику и скажется на тарифах, в сторону если не их снижения, то стабилизации и не роста», – отметил председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по энергетике Павел Завальный.

С вводом в эксплуатацию второго блока вырастет штат работников станции. Вакансии есть и для молодых специалистов. Сразу после университетов на АЭС устроились уже около восьмисот человек. Всем приезжим выделяют жилье в Островце – первом городе атомщиков. Здесь построили детские сады, школы, больницы, спорткомплексы.

Специалисты называют белорусскую атомную станцию одним из самых экономически выгодных проектов в стране. Первый блок уже выработал почти 13 миллиардов киловатт часов электроэнергии. Так страна сэкономила около четырехсот миллионов долларов на закупке российского газа.



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Теги: Минск
 
 
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Минск и Москва планируют создать единый энергорынок.
 
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