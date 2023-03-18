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В Беларуси создана партия «Белая Русь»

18.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси появилась новая политическая партия «Белая Русь». Инициатором выступило одно из крупнейших общественных объединений страны.

«Партии – это не оппоненты государства, это не те силы, которые направлены на ослабление государства. Напротив, мы работаем на одну цель с белорусским обществом и государством: построение сильной и процветающей Беларуси, укрепление государства, обеспечение его конкурентоспособности в условиях тех жестких вызовов, которые получила наша страна в последние годы», – заявил председатель белорусской партии «Белая Русь» Олег Романов.

«Это действительно историческое событие, без всякого преувеличения, во многих смыслах. Во всяком случае у нас, партии «Единая Россия», появился мощный партнер внутри нашего Союзного государства. С одной стороны ничего принципиально нового нет, мы продолжаем нашу работу. С другой стороны, есть очень серьезное качественное изменение, в том числе юридического характера, которое позволяет сделать наше взаимодействие более глубоким и серьезным», – отметил заместитель Генерального секретаря партии «Единая Россия» Андрей Климов.

Сегодня в Минске прошел учредительный съезд партии. На нем собрались тысяча делегатов со всей республики. Среди них руководители предприятий, чиновники, а также рабочие, врачи и педагоги. Они утвердили устав организации, избрали председателя и высший политический совет новой партии. Стоит отметить, что проект программы «Белой Руси» открыто обсуждался в обществе и получил поддержку белорусов.



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Теги: Минск
 
 
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Инициатором выступило одно из крупнейших общественных объединений страны.
 
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