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В Беларуси создана партия «Белая Русь»
18.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси появилась новая политическая партия «Белая Русь». Инициатором выступило одно из крупнейших общественных объединений страны.
«Партии – это не оппоненты государства, это не те силы, которые направлены на ослабление государства. Напротив, мы работаем на одну цель с белорусским обществом и государством: построение сильной и процветающей Беларуси, укрепление государства, обеспечение его конкурентоспособности в условиях тех жестких вызовов, которые получила наша страна в последние годы», – заявил председатель белорусской партии «Белая Русь» Олег Романов.
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Инициатором выступило одно из крупнейших общественных объединений страны.
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