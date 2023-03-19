ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Банкротства банков, проблемы ИП и полезные советы по маркетингу: новости бизнеса за 13-19 марта 2023 года

19.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness

Банкротства банков, проблемы ИП и полезные советы по маркетингу: новости бизнеса за 13-19 марта 2023 года

Безопасность в сети, заработок на творчестве и выводы из неудач. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В марте прошлого года мы рассказывали, как малый бизнес в Ждановичах справлялся с негативными последствиями начала боевых действий в Украине. Теперь, вдобавок к предыдущим, у предпринимателей возникли новые трудности: запрет на рост цен в Беларуси и повышение налогов. «Про бизнес» снова побывал на рынке, чтобы узнать, как идет торговля в новых условиях.

Экономика для бизнеса

10 марта 2023 года калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group, является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Это курпнейшее банкротство банка со времен финансового кризиса 2008 года. А вслед за SVB регуляторы закрыли конкурента этого банка — нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Почему это произошло и какие могут быть последствия, читайте здесь.

Позже под угрозой банкротства оказался крупнейший швейцарский банк. О том, что происходит и ждать ли повторения финансового кризиса, мы рассказали здесь.

Полезное для бизнеса

Все любят говорить об успехах, но наиболее ценные выводы мы делаем именно из неудач. Генеральный менеджер компании «Таймгруп Интернэшнл» Евгений Симоненко поделился на конференции полезных выводов «FАКАП DAY-2023» своими провалами и советами, как их избежать.

Итоги 2022 года и тренды обозначил руководитель компании hoster.by.

Разобрались, что такое Smart-касса и как выбрать оптимальное предложение.

39% покупателей совершают эмоциональные покупки (исследование СДЭК). «Про бизнес» узнал у эксперта о том, как зацепить внимание покупателя в сети и вдохновить его на покупку с помощью приемов эмоционального маркетинга.

Показываем, как Клуб Про бизнес ездит в регионы и с экскурсиями на предприятия.

Необычное для бизнеса

Художник должен быть голодным. Красивая фраза, которая зачем-то оправдывает низкую оценку труда творческих людей. Одно дело — ощущать себя гением, но при этом вынужденно зарабатывать на жизнь тем, что тебе не нравится, а другое — получать вместе с признанием деньги, которых хватит на спокойную жизнь, наполненную творчеством. Читайте о пяти самых коммерчески успешных современных песнях.

Смотрите также

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безопасность в сети, заработок на творчестве и выводы из неудач. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккейная команда Лукашенко вышла в финал любительского турнира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

18.03.2023
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика