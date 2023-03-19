Банкротства банков, проблемы ИП и полезные советы по маркетингу: новости бизнеса за 13-19 марта 2023 года

Источник материала: ProBusiness





Безопасность в сети, заработок на творчестве и выводы из неудач. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

В марте прошлого года мы рассказывали, как малый бизнес в Ждановичах справлялся с негативными последствиями начала боевых действий в Украине. Теперь, вдобавок к предыдущим, у предпринимателей возникли новые трудности: запрет на рост цен в Беларуси и повышение налогов. «Про бизнес» снова побывал на рынке , чтобы узнать, как идет торговля в новых условиях.

Экономика для бизнеса

10 марта 2023 года калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group, является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Это курпнейшее банкротство банка со времен финансового кризиса 2008 года. А вслед за SVB регуляторы закрыли конкурента этого банка — нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Почему это произошло и какие могут быть последствия, читайте здесь .

Позже под угрозой банкротства оказался крупнейший швейцарский банк. О том, что происходит и ждать ли повторения финансового кризиса, мы рассказали здесь .

Полезное для бизнеса

Все любят говорить об успехах, но наиболее ценные выводы мы делаем именно из неудач. Генеральный менеджер компании «Таймгруп Интернэшнл» Евгений Симоненко поделился на конференции полезных выводов «FАКАП DAY-2023» своими провалами и советами, как их избежать.

Итоги 2022 года и тренды обозначил руководитель компании hoster.by.

Разобрались , что такое Smart-касса и как выбрать оптимальное предложение.

39% покупателей совершают эмоциональные покупки (исследование СДЭК). «Про бизнес» узнал у эксперта о том, как зацепить внимание покупателя в сети и вдохновить его на покупку с помощью приемов эмоционального маркетинга.

Показываем, как Клуб Про бизнес ездит в регионы и с экскурсиями на предприятия.

Необычное для бизнеса