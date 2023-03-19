|
Банкротства банков, проблемы ИП и полезные советы по маркетингу: новости бизнеса за 13-19 марта 2023 года
19.03.2023 09:43 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Безопасность в сети, заработок на творчестве и выводы из неудач. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
В марте прошлого года мы рассказывали, как малый бизнес в Ждановичах справлялся с негативными последствиями начала боевых действий в Украине. Теперь, вдобавок к предыдущим, у предпринимателей возникли новые трудности: запрет на рост цен в Беларуси и повышение налогов. «Про бизнес»
Экономика для бизнеса
10 марта 2023 года калифорнийский регулятор закрыл Silicon Valley Bank (принадлежит SVB Financial Group, является 16-м по размеру активов банком в США) и передал его под управление Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC). Это курпнейшее банкротство банка со времен финансового кризиса 2008 года. А вслед за SVB регуляторы закрыли конкурента этого банка — нью-йоркский Signature Bank, который пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Почему это произошло и какие могут быть последствия,
Позже под угрозой банкротства оказался крупнейший швейцарский банк. О том, что происходит и ждать ли повторения финансового кризиса, мы
Полезное для бизнеса
Все любят говорить об успехах, но наиболее ценные выводы мы делаем именно из неудач. Генеральный менеджер компании «Таймгруп Интернэшнл» Евгений Симоненко
Итоги 2022 года и тренды
39% покупателей совершают эмоциональные покупки (исследование СДЭК). «Про бизнес»
Необычное для бизнеса
Художник должен быть голодным. Красивая фраза, которая зачем-то оправдывает низкую оценку труда творческих людей. Одно дело — ощущать себя гением, но при этом вынужденно зарабатывать на жизнь тем, что тебе не нравится, а другое — получать вместе с признанием деньги, которых хватит на спокойную жизнь, наполненную творчеством.
Смотрите также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Банкротства банков, проблемы ИП и полезные советы по маркетингу: новости бизнеса за 13-19 марта 2023 года
Безопасность в сети, заработок на творчестве и выводы из неудач. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)