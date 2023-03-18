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Хоккейная команда Лукашенко вышла в финал любительского турнира
18.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Хоккейная команда президента Беларуси обыграла сборную Гомельской области. Стартовый полуфинал XVI Республиканских соревнований среди любителей на призы Президентского спортивного клуба прошел на льду столичной «Олимпик Арены» при полных трибунах.
«Болельщики замечательные, всегда очень громко поддерживают и команду президента, и все команды, которые приезжают. Мы одна семья. Сезон интересный, интересно играть против команд из разных областей», – сказал защитник команды Президента Республики Беларусь Денис Гроть.
Благодаря победе в этом матче хоккейная команда Лукашенко получила путевку в финал любительского турнира по хоккею.
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Стартовый полуфинал турнира прошел на льду столичной «Олимпик Арены» при полных трибунах.
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