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Чемпионат Беларуси по конному спорту: определились чемпионы по выездке
19.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошел финал чемпионата Беларуси по конному спорту. За звание лучших боролись мастера по выездке в помещении. Какая пара понимает друг друга лучше остальных, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
«Они приходят, у них очень большие глаза, некоторые начинают кричать, но в первую очередь им надо немного постоять, привыкнуть к новой местности, потом дать обязательно воду, сено. Они выступают первый раз в этом сезоне и для них это немножко нервно», – рассказала участница соревнований Виктория Терахович.
А у Валерии Маркиной и Перл Харбера тандем крепкий. Тренируются вместе уже восемь лет. Для соревнований это преимущество. Спортсменка управляет животным с помощью напряжения мышц или движений телом. Лошадь чувствует команды. А вот зритель этого увидеть не должен.
Участников оценивают пять членов жюри. Смотрят на выступление с разных сторон. Ошибка в движении и минус несколько баллов. На оценки влияет и внешний вид спортивной пары. Перед выходом лошадей чистят, заплетают им прически, а на голове у каждой особенная диадема. Не ошибиться нужно и с выбором музыки.
В соревнованиях приняли участие всадники мужчины и женщины. При чем в разных категориях. Они зависят от возраста лошади. Всего мастерство показали 75 пар. В финале главную награду забрала опытная всадница Анна Карасева.
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В Минске прошел финал чемпионата Беларуси по конному спорту. За звание лучших боролись мастера по выездке в помещении.
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