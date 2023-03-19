Чемпионат Беларуси по конному спорту: определились чемпионы по выездке

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошел финал чемпионата Беларуси по конному спорту. За звание лучших боролись мастера по выездке в помещении. Какая пара понимает друг друга лучше остальных, знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Прийти к взаимопониманию – главная цель Виктории Терахович и ее коня Гипсона. На этих соревнованиях им пока сложно. Пара вместе всего месяц и только привыкают друг к другу. Лошадь ганноверской породы, настойчивая и немного упрямая. Сложности добавляет и приезд из другого города. Для животного это стресс.

«Они приходят, у них очень большие глаза, некоторые начинают кричать, но в первую очередь им надо немного постоять, привыкнуть к новой местности, потом дать обязательно воду, сено. Они выступают первый раз в этом сезоне и для них это немножко нервно», – рассказала участница соревнований Виктория Терахович.

А у Валерии Маркиной и Перл Харбера тандем крепкий. Тренируются вместе уже восемь лет. Для соревнований это преимущество. Спортсменка управляет животным с помощью напряжения мышц или движений телом. Лошадь чувствует команды. А вот зритель этого увидеть не должен.



«Это со стороны так кажется, что мы ничего не делаем, на самом деле это колоссальная работа, задействована каждая мышца нашего тела. Чем более это незаметно, тем больше это показывает мастерство всадника», – отметила мастер спорта по конному спорту, участница соревнований Валерия Маркина.

Участников оценивают пять членов жюри. Смотрят на выступление с разных сторон. Ошибка в движении и минус несколько баллов. На оценки влияет и внешний вид спортивной пары. Перед выходом лошадей чистят, заплетают им прически, а на голове у каждой особенная диадема. Не ошибиться нужно и с выбором музыки.



«Музыка должна подходить для лошади, для ее движения, потому что у каждой лошади определенный ритм на галопе, на рыси, на шагу, и все должно совпадать, каждая нота, каждое движение ноги. И конечно же, чистота выполнения переходов из одного люра в другой, чтобы лошадь не теряла равновесие, двигалась прямолинейно», – пояснил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по основной деятельности Республиканского центра олимпийской подготовки конного спорта и коневодства Владимир Краевский.

В соревнованиях приняли участие всадники мужчины и женщины. При чем в разных категориях. Они зависят от возраста лошади. Всего мастерство показали 75 пар. В финале главную награду забрала опытная всадница Анна Карасева.