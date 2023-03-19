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Уникальную домофонную систему разработали в Беларуси

19.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске разработали уникальную домофонную систему. Теперь от дома, гаража, сигнализации и паркинга всего один ключ. Есть и мобильное приложение с доступом к камерам видеонаблюдения. Новый проект уже пользуется спросом внутри страны и за рубежом. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала о принципе работы устройства.

«Если вы вдруг забыли телефон мобильный, он у вас сел либо нет интернета, вы можете ввести код, который у вас отображается в мобильном приложении, и тоже открыть дверь. Также можно проходить непосредственно по стандартной карточке», – объясняет разработчик домофонной системы Александр Жуковский.

Это не только стандартные варианты входа, но и самые популярные. С ними всегда можно получить доступ к дому. Переживать за безопасность не стоит. Как только во входную дверь вмонтируют домофон, появится индивидуальный код.

«Персонализированный код доступа, он хранится у каждой квартиры свой. Соответственно, мы не имеем единого кода доступа, который жители могут разглашать. Регистрация проходит по QR-коду, каждый код привязан к своей квартире. Соответственно, получить этот QR-код невозможно иным путем, если вам застройщик не отдал пакет определенный», – продолжает Александр Жуковский.

Белорусскую разработку уже испробовал Дмитрий Пинчук. Теперь с одним чипом получает доступ к дому, внутреннему дворику, шлагбауму и паркингу. Плюс стопроцентная защита от незнакомцев – прежде, чем открыть дверь, увидит гостя по видеосвязи. Даже, если будет за сотни километров от дома.

«Ну очень удобно. По крайней мере, можно видеть, кто заходит. Пускать, не пускать человека. Маленькие дети, да, им нравится, особенно прийти, позвонить по телефону, дверь открыть. Когда приходят к тебе домой, могут дозвониться вне зависимости от того, где ты находишься», – поделился впечатлениями жилец дома Дмитрий Пинчук.

Белорусскую разработку Дмитрию поставил застройщик. Жителям такой вариант обошелся дешевле аналогов. Система беспроводная, а видеосигнал передается через интернет. Управление несложное: разберется и ребенок, и пенсионер.

Бонусом в приложении – данные служб ЖКХ и записи с камер наблюдения. В планах добавить и список контактов. Если нужен электрик или сантехник, номер не придется искать, все будет перед глазами. Как и оповещения об экстренных отключениях воды или света.

«Все размещается на дисплее. То есть не надо человеку бегать и расклеивать распечаточки, что вот сегодня отключат воду, завтра у вас выключат свет, а послезавтра у вас будет собрание жильцов. Они знают, как связаться с их председателем, как связаться с их обслуживающей организацией и по каким номерам вызвать именно нужных им специалистов», – пояснил директор компании по производству умных домофонов Юрий Цыбульский.

Компактным и недорогим решением интересуются не только жильцы многоквартирных домов, но и владельцы крупных центров и гостиниц. И за рубежом есть спрос. Партии белорусских домофонов уехали в Азербайджан. Скоро покорят российский и казахский рынок.



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Теги: Минск
 
 
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