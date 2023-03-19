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Уникальную домофонную систему разработали в Беларуси
19.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске разработали уникальную домофонную систему. Теперь от дома, гаража, сигнализации и паркинга всего один ключ. Есть и мобильное приложение с доступом к камерам видеонаблюдения. Новый проект уже пользуется спросом внутри страны и за рубежом. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала о принципе работы устройства.
Это не только стандартные варианты входа, но и самые популярные. С ними всегда можно получить доступ к дому. Переживать за безопасность не стоит. Как только во входную дверь вмонтируют домофон, появится индивидуальный код.
«Ну очень удобно. По крайней мере, можно видеть, кто заходит. Пускать, не пускать человека. Маленькие дети, да, им нравится, особенно прийти, позвонить по телефону, дверь открыть. Когда приходят к тебе домой, могут дозвониться вне зависимости от того, где ты находишься», – поделился впечатлениями жилец дома Дмитрий Пинчук.
Белорусскую разработку Дмитрию поставил застройщик. Жителям такой вариант обошелся дешевле аналогов. Система беспроводная, а видеосигнал передается через интернет. Управление несложное: разберется и ребенок, и пенсионер.
Бонусом в приложении – данные служб ЖКХ и записи с камер наблюдения. В планах добавить и список контактов. Если нужен электрик или сантехник, номер не придется искать, все будет перед глазами. Как и оповещения об экстренных отключениях воды или света.
Компактным и недорогим решением интересуются не только жильцы многоквартирных домов, но и владельцы крупных центров и гостиниц. И за рубежом есть спрос. Партии белорусских домофонов уехали в Азербайджан. Скоро покорят российский и казахский рынок.
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Новый проект уже пользуется спросом внутри страны и за рубежом.
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