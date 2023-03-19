Уникальную домофонную систему разработали в Беларуси

«Ну очень удобно. По крайней мере, можно видеть, кто заходит. Пускать, не пускать человека. Маленькие дети, да, им нравится, особенно прийти, позвонить по телефону, дверь открыть. Когда приходят к тебе домой, могут дозвониться вне зависимости от того, где ты находишься», – поделился впечатлениями жилец дома Дмитрий Пинчук.

Белорусскую разработку Дмитрию поставил застройщик. Жителям такой вариант обошелся дешевле аналогов. Система беспроводная, а видеосигнал передается через интернет. Управление несложное: разберется и ребенок, и пенсионер.

Бонусом в приложении – данные служб ЖКХ и записи с камер наблюдения. В планах добавить и список контактов. Если нужен электрик или сантехник, номер не придется искать, все будет перед глазами. Как и оповещения об экстренных отключениях воды или света.

«Все размещается на дисплее. То есть не надо человеку бегать и расклеивать распечаточки, что вот сегодня отключат воду, завтра у вас выключат свет, а послезавтра у вас будет собрание жильцов. Они знают, как связаться с их председателем, как связаться с их обслуживающей организацией и по каким номерам вызвать именно нужных им специалистов», – пояснил директор компании по производству умных домофонов Юрий Цыбульский.

Компактным и недорогим решением интересуются не только жильцы многоквартирных домов, но и владельцы крупных центров и гостиниц. И за рубежом есть спрос. Партии белорусских домофонов уехали в Азербайджан. Скоро покорят российский и казахский рынок.