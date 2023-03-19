Сотрудники КГБ Беларуси ликвидировали в Гродно вооруженного иностранца

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Струдники Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси ликвидировали в Гродно проникшего на территорию страны вооруженного террориста, который готовил террористический акт. Об этом сообщает агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление ведомства.

«В ходе проведения специальных мероприятий по пресечению деятельности лиц, проникших на территорию Республики Беларусь с целью совершения террористической акции, 19 марта 2023 года в Гродно на ул. Курчатова ликвидирован иностранный гражданин Л. Указанное лицо с использованием автоматического оружия и путем подрыва боевых гранат оказало вооруженное сопротивление бойцам спецподразделения КГБ группы «А», – заявили в КГБ.

Отмечается, что в ходе проведения спецоперации гражданские лица и сотрудники силовых структур не пострадали.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. КГБ совместно с МВД, Государственным пограничным комитетом и другими правоохранительными органами проводят неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.