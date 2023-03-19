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Сотрудники КГБ Беларуси ликвидировали в Гродно вооруженного иностранца
19.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Струдники Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси ликвидировали в Гродно проникшего на территорию страны вооруженного террориста, который готовил террористический акт. Об этом сообщает агентство
Отмечается, что в ходе проведения спецоперации гражданские лица и сотрудники силовых структур не пострадали.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. КГБ совместно с МВД, Государственным пограничным комитетом и другими правоохранительными органами проводят неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.
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По данным ведомства, злоумышленник готовил теракт.
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