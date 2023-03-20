«Антисанкционные» уроки от Тегерана: чем Беларусь и Иран полезны друг другу?

Вашингтон заблокировал активы иранского правительства в международных банках. Сумма внушительная – больше ста миллиардов долларов. Часть денег вернут, если Исламская Республика отпустит троих заключенных – американских граждан. Еще около 10 миллиардов Ирану должны Южная Корея ($7 млрд), Япония ($1,5 млрд) и Люксембург ($1,6 млрд). Не самые бедные страны, которые из-за все тех же санкций накопили долги за энергоресурсы.

«Санкции против Ирана абсолютно незаконны. Но мы поменяли правила игры и создали из санкций возможности. У нас своя собственная продукция и решения по многим направлениям, таким, как нанотехнологии и даже космическая отрасль. Это все благодаря санкциям», – подчеркнул министр информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Махмуд Ваези.

Как проблему превратить в преимущество, Иран готов научить, например, Беларусь. Минск находится под давлением Запада не так давно, как Тегеран.

Александра Лукашенко в стране принимали торжественно, со всеми атрибутами официального визита.



«Друг – это божья милость». И я верю в то, что приехал к своим друзьям», – сказал Лукашенко.



Пытаясь изолировать Иран, Запад сам подтолкнул страну к новым друзьям. Владимир Путин и Эбрахим Раиси в прошлом году встречались трижды. Москва называет Тегеран важным торговым партнером. А визит иранского лидера в Китай окрестили «страшным сном Вашингтона». Иран уже не страна-изгой, ярлык, который активно навешивал Запад четыре десятилетия.

«За последние два года действительно мы наблюдали прорыв. Несомненно, ваш визит в Иран – серьезный импульс для развития двусторонних отношений», – сказал Эбрахим Раиси на встрече с Александром Лукашенко.

Вместе будут развивать образование, культуру и торговлю. Иран для Беларуси – ворота в Азию.

«Иранской стороне требуется построить около 180 километров железной дороги, чтобы закончить железнодорожный коридор «Север-Юг» в направлении порта Бендер-Аббас. Это тоже для нас важно. Когда мы говорим о перевозке в Иран, мы также говорим и о транзите в дальние страны», – сказал министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.

А это еще один «антисанкционный» урок. За десятилетия изоляции Иран создал все, что нужно для нормальной жизни.

Автопром – одна из крупнейших отраслей в стране, делают все: от малолитражек до грузовиков. Свои соцсети, приложения для вызова такси и доставки еды. А когда банки отключили от системы SWIFT, создали собственную SHETAB. Несмотря на санкции, Иран входит в двадцатку сильнейших экономик мира.