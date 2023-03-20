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«Антисанкционные» уроки от Тегерана: чем Беларусь и Иран полезны друг другу?
20.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Иран – страна, которая живет в режиме тотальных ограничений уже 40 с лишним лет. Но несмотря на это смогла сделать многое. В этом убедился и
Иранские базары как отдельный вид искусства, торговаться здесь можно, даже нужно.
И так еще со времен Персидской империи. Больше двух тысячелетий она была влиятельным политическим и культурным центром. Народ, который привык сам определять свои порядки.
Вашингтон заблокировал активы иранского правительства в международных банках. Сумма внушительная – больше ста миллиардов долларов. Часть денег вернут, если Исламская Республика отпустит троих заключенных – американских граждан. Еще около 10 миллиардов Ирану должны Южная Корея ($7 млрд), Япония ($1,5 млрд) и Люксембург ($1,6 млрд). Не самые бедные страны, которые из-за все тех же санкций накопили долги за энергоресурсы.
«Санкции против Ирана абсолютно незаконны. Но мы поменяли правила игры и создали из санкций возможности. У нас своя собственная продукция и решения по многим направлениям, таким, как нанотехнологии и даже космическая отрасль. Это все благодаря санкциям», – подчеркнул министр информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Махмуд Ваези.
Как проблему превратить в преимущество, Иран готов научить, например, Беларусь. Минск находится под давлением Запада не так давно, как Тегеран.
Александра Лукашенко в стране принимали торжественно, со всеми атрибутами официального визита.
«За последние два года действительно мы наблюдали прорыв. Несомненно, ваш визит в Иран – серьезный импульс для развития двусторонних отношений», – сказал Эбрахим Раиси на встрече с Александром Лукашенко.
«Иранской стороне требуется построить около 180 километров железной дороги, чтобы закончить железнодорожный коридор «Север-Юг» в направлении порта Бендер-Аббас. Это тоже для нас важно. Когда мы говорим о перевозке в Иран, мы также говорим и о транзите в дальние страны», – сказал министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.
А это еще один «антисанкционный» урок. За десятилетия изоляции Иран создал все, что нужно для нормальной жизни.
«Вы меня поражаете. Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру», – отметил Лукашенко.
Иран заинтересован в белорусских продуктах. В пищевой промышленности Беларуси сейчас тренд на халяль. Один за другим сертификаты получают молочные и мясные заводы. Подсанкционный калий – одна из главных позиций экспорта, как и БелАЗы. Их будут не просто продавать, но и собирать на берегах Персидского залива.
Беларусь может стать мостом для Исламской Республикой и в ЕАЭС. Есть интерес у Ирана и к Шанхайской организации сотрудничества. Минск в этом году станет полноправным членом ШОС.
«Отрадно, что схожие позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира», – сказал белорусский лидер.
Встретился президент Беларуси и с главным человеком в стране – верховным лидером Али Хаменеи. В политических кругах говорят: аятолла далеко не с каждым иностранным гостем садится за стол переговоров. Для Востока это прием на самом высшем уровне. В прямом смысле.
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Иран – страна, которая живет в режиме тотальных ограничений уже 40 с лишним лет. Но несмотря на это смогла сделать многое. В этом убедился и президент Беларуси...
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