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«Антисанкционные» уроки от Тегерана: чем Беларусь и Иран полезны друг другу?

20.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Иран – страна, которая живет в режиме тотальных ограничений уже 40 с лишним лет. Но несмотря на это смогла сделать многое. В этом убедился и президент Беларуси Александр Лукашенко. На этой неделе он посетил Тегеран. Подробности визита – в материале «МИР 24».

Иранские базары как отдельный вид искусства, торговаться здесь можно, даже нужно.

«Иранский рынок – это рынок с многовековой историей, со своими традициями. Это обязательное завоевание доверия иранского партнера, это личные контакты, это пунктуальность, это обязательное соблюдение правил страны, начиная от религиозных и заканчивая житейскими правилами, проявление уважения к партнеру», – отметил заместитель директора Национального центра маркетинга МИД Беларуси Евгений Русак.

И так еще со времен Персидской империи. Больше двух тысячелетий она была влиятельным политическим и культурным центром. Народ, который привык сам определять свои порядки.

1979-й. У власти в Иране – шах Мохаммед Пехлеви. Проводил прозападные реформы, но экономического эффекта народ от них не почувствовал. Деньги между собой делили иностранцы, и западные ценности в религиозной исламской стране как-то не прижились. «Белая революция» – так называли реформы Пехлеви – закончилась, и началась Исламская.

Изгнание иранского шаха Западу не понравилось. Да, французы могли петь «Марсельезу» и брать Бастилию, а британцы казнить Оливера Кромвеля, но Иран – это другое.

Власть в свои руки взял верховный лидер Хомейни. Провел референдум. Подавляющее большинство иранцев проголосовало за установление Исламской Республики. Влияние западных держав сошло на нет. На смену капитализму пришел собственный исламский путь развития, а дальше – санкции. Эмбарго на поставки иранской нефти и запрет на ввоз технологий.

«Американцы настаивают на том, чтобы Иран отказался от проведения той самой политики, которую сейчас он проводит. Это независимая внешняя политика. Американцы как рэкетиры, экономические бандиты, пытаются отнимать деньги, которые им вообще не принадлежат», – сказал политолог, эксперт международного дискуссионного клуба Фархад Ибрагимов.

Вашингтон заблокировал активы иранского правительства в международных банках. Сумма внушительная – больше ста миллиардов долларов. Часть денег вернут, если Исламская Республика отпустит троих заключенных – американских граждан. Еще около 10 миллиардов Ирану должны Южная Корея ($7 млрд), Япония ($1,5 млрд) и Люксембург ($1,6 млрд). Не самые бедные страны, которые из-за все тех же санкций накопили долги за энергоресурсы.

«Санкции против Ирана абсолютно незаконны. Но мы поменяли правила игры и создали из санкций возможности. У нас своя собственная продукция и решения по многим направлениям, таким, как нанотехнологии и даже космическая отрасль. Это все благодаря санкциям», – подчеркнул министр информационных и телекоммуникационных технологий Ирана Махмуд Ваези.

Как проблему превратить в преимущество, Иран готов научить, например, Беларусь. Минск находится под давлением Запада не так давно, как Тегеран.

Александра Лукашенко в стране принимали торжественно, со всеми атрибутами официального визита.

«Друг – это божья милость». И я верю в то, что приехал к своим друзьям», – сказал Лукашенко.

Пытаясь изолировать Иран, Запад сам подтолкнул страну к новым друзьям. Владимир Путин и Эбрахим Раиси в прошлом году встречались трижды. Москва называет Тегеран важным торговым партнером. А визит иранского лидера в Китай окрестили «страшным сном Вашингтона». Иран уже не страна-изгой, ярлык, который активно навешивал Запад четыре десятилетия.

«За последние два года действительно мы наблюдали прорыв. Несомненно, ваш визит в Иран – серьезный импульс для развития двусторонних отношений», – сказал Эбрахим Раиси на встрече с Александром Лукашенко.

Вместе будут развивать образование, культуру и торговлю. Иран для Беларуси – ворота в Азию.

«Иранской стороне требуется построить около 180 километров железной дороги, чтобы закончить железнодорожный коридор «Север-Юг» в направлении порта Бендер-Аббас. Это тоже для нас важно. Когда мы говорим о перевозке в Иран, мы также говорим и о транзите в дальние страны», – сказал министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко.

А это еще один «антисанкционный» урок. За десятилетия изоляции Иран создал все, что нужно для нормальной жизни.
Автопром – одна из крупнейших отраслей в стране, делают все: от малолитражек до грузовиков. Свои соцсети, приложения для вызова такси и доставки еды. А когда банки отключили от системы SWIFT, создали собственную SHETAB. Несмотря на санкции, Иран входит в двадцатку сильнейших экономик мира.

В научно-технической сфере Минск и Тегеран будут работать вместе, заявил Александр Лукашенко во время переговоров с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером.

«Вы меня поражаете. Вы создаете весьма высокотехнологичное оборудование, в котором нуждается весь мир. Мы готовы по всем этим направлениям с вами сотрудничать. Если у вас есть интерес, давайте будем создавать совместные предприятия в Беларуси и торговать по всему миру», – отметил Лукашенко.

Иран заинтересован в белорусских продуктах. В пищевой промышленности Беларуси сейчас тренд на халяль. Один за другим сертификаты получают молочные и мясные заводы. Подсанкционный калий – одна из главных позиций экспорта, как и БелАЗы. Их будут не просто продавать, но и собирать на берегах Персидского залива.

Беларусь может стать мостом для Исламской Республикой и в ЕАЭС. Есть интерес у Ирана и к Шанхайской организации сотрудничества. Минск в этом году станет полноправным членом ШОС.

«Отрадно, что схожие позиции и подходы ко многим вопросам международной повестки. Главное, что Беларусь и Иран привержены идее построения справедливого многополярного мира», – сказал белорусский лидер.

Встретился президент Беларуси и с главным человеком в стране – верховным лидером Али Хаменеи. В политических кругах говорят: аятолла далеко не с каждым иностранным гостем садится за стол переговоров. Для Востока это прием на самом высшем уровне. В прямом смысле.



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Теги: Минск
 
 
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Иран – страна, которая живет в режиме тотальных ограничений уже 40 с лишним лет. Но несмотря на это смогла сделать многое. В этом убедился и президент Беларуси...
 
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