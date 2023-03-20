«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Источник материала: ProBusiness



Тимофей Доброхотов (слева) и Илья Чудук.

Тимофею Доброхотову и Илье Чудуку по 16 лет. Они учатся в 10 классе гимназии № 24 в Минске. Эти ребята не обычные школьники, а без пяти минут настоящие предприниматели и рассуждают намного разумнее многих взрослых. «Про бизнес» пообщался с подростками и узнал, как они поодиночке преодолели непонимание и даже хейт со стороны одноклассников, однажды чуть не подрались, а потом стали партнерами и серьезно думают о создании маркетингового агентства, которое займется «дикой и кринжовой рекламой».

Мы разговаривали с ребятами дома у Ильи, где нас встретил милый пес по кличке Найк. Для основателей «маркетингового агентства» не удивителен выбор такого «брендового» имени в честь известных кроссовок:)





«Расстался с девушкой, и появилось много свободного времени»

Илья и Тимофей шли разными путями до того, как стали партнерами. Поэтому у каждого есть своя история.

Илья:

— Изначально я видел себя медийной личностью, хотел сниматься на телевидении. И вот меня позвали на прослушивание. Я его прошел и получил роль ведущего в передаче «Дабраранак» на канале «Беларусь 3». Снимался там до лет 12-ти, после чего меня перевели в другое шоу, где я снимался буквально полгода. И это было на бесплатной основе, что особо не мотивировало каждый четверг ездить на студию, потом сидеть там два часа и так далее… Поэтому решил, что не хочу больше продолжать свою жизнь в таком ключе, и ушел с телевидения. Я уже был подростком, понадобились деньги на свои какие-то хотелки. А родители хорошо воспитали в этом плане, я из небедной семьи: понимал, что деньги надо зарабатывать, а не клянчить у родителей. Это хорошо, что они меня не разбаловали. За это им огромное спасибо. Мама и папа по профессии финансисты, поэтому дают советы какие-то полезные по финансовой грамотности. А еще они помогают с дополнительным образованием, если мне это требуется. Но на карманные расходы, в основном, я зарабатываю сам. Наверное, с этого все и началось.



Илья Чудук.

Я как раз расстался с девушкой, и появилась много свободного времени. Захотелось определиться, куда мне пойти учиться после школы. И меня родители отвели на профессиональную ориентацию, где сказали, что у меня характер идеально подходит для маркетолога. Но я ничего в этой сфере не понимал и не мог разобраться, нравится ли мне такая профессия.

Решил, что будет проще купить курсы по маркетингу. Организаторы этих курсов как раз работали марктеологами в фирме моей мамы. Они меня всему научили — Никита Платонов и Евгений Маринский. Сейчас у каждого по-своему маркетинговому агентству. Но вот эти люди внесли огромный вклад в мою жизнь. Они обучили меня, дали диплом маркетолога, даже два (пока я учился, школу маркетинга переименовали).





Я влился в круг маркетологов и предпринимателей. И как-то раз Евгений взял меня на встречу со своим клиентом и другом Дмитрием Третьяковым . У него школа онлайн-образования EDme. Меня пригласили на работу агентом по продажам. И, работая там, я сильно уставал, потому что это было лето, а я тратил там все свое время… Платили, конечно, хорошо, но было обидно местами.

К началу учебы я понял, что не смогу совмещать эту работу и учебу — и уволился оттуда. Однако появилась возможность перейти на работу в маркетинговое агентство. Я тогда еще закончил читать книгу «Богатый папа, бедный папа». А там основной тезис — люди, которые работают за деньги, никогда не разбогатеют… Это меня очень сильно впечатлило, я переосмыслил жизнь и решил заняться предпринимательством.



Хотя я и до этого немного занимался перепродажами дисков для PlayStation, контроллеров, наушников. Покупал в одном месте, продавал в другом. В какой-то момент друг мне предложил перепродавать одежду из сэконд-хэндов: среди подростков это очень популярно. Я вложил в это деньги, но, к сожалению, дело не пошло. Была еще попытка открыть интернет-магазин по продаже наушников, но тоже не сработало. После этого я начал работать маркетологом отдельно от агентства, просто вот один на себя, чтобы не делится своим заработком с кем-то. Познакомился с Тимофеем, и у нас появился общий клиент — бренд «EcoLunMar» , который производит деревянные трубочки из отходов деревообработки. Их можно использовать для кофе, коктейлей.









И когда у нас появился общий клиент, надо было как-то развиваться. Мы с Тимофеем создали агентство. Основная задумка была в том, чтобы это было отдельное агентство по ведению TikTok, отдельное — по Instagram. Мы подумали, что так будет проще с клиентами координироваться. И спектр услуг будет широкий.

Агентство назвали «Tich» (от ТИмофей и Чудук).

Тимофей:

— Это единственное, что звучало нормально. Созвучно с «дичь», молодежно. «Дичь» — круто, потому что у нас была идея создать не простое агентство, а с самой отшибленной рекламой.



Тимофей Доброхотов.

Илья:

— На самом деле было много идей, но основной посыл — в создании необычного маркетинга для небольших компаний, которые готовы к экспериментам и не боятся попасть в заголовки СМИ. У вас есть стартап успешный, хороший, но о нем никто не знает? Вот вам одна реклама, после которой у всех челюсти поотваливаются, — настолько она вирусная.

Тимофей:

— Понятно, многих это будет отталкивать: скажем, большие компании, которые бояться за свою репутацию. Но часть рынка, которая готова рисковать, мы можем забрать.

Илья:

— А второй проект, над которым мы работаем, придумал Тимофей — клуб нетворкинга для предпринимателей. Мы уже провели первую встречу клуба в кофейне «Surf coffee».





Тимофей:

— Смогли договориться, что нам бесплатно предоставляют локацию, а мы за это рекламу им среди предпринимателей будем делать. А еще у нас было условие: каждый, кто придет, должен был купить там кофе и десерт.

Илья:

— Но не так просто людей заставить: типа, ребята, надо купить, иначе нас сюда больше не пустят. Тима так и сказал в микрофон после спикера: мы тут продажи кофейне не сделали. И сработало: люди пошли покупать. Но там были совсем разные гости — в возрасте от 15 до 40 лет. И понятно, что не все много брали. Пришлось самим еще немного добивать кассу за свои деньги.

«Смотрел видео типа „как стать миллионером“ и повелся на это»

Тимофей:

— В классе седьмом я сидел в TikTok и смотрел видосы, такие банальные, даже кринжовые — про саморазвитие, мотивацию, успех, типа «как стань миллионером». И повелся на это. На волне этого сделал «первый бизнес»: заказал с AliExpress цепочки, нашел какую-то девочку, которая сделала мне красивый визуал в Instagram. Начал продавать это через знакомых — просто за рекламу. Что-то еще пытался мутить. Уже даже не помню.

У меня никнейм «Добротим», и, когда я в школу заходил, сразу прикалывались: «О, бизнесмен Добротим пришел».





Потом я перешел в школу, в которой учусь сейчас, познакомился с моим бывшим партнером. Мы тогда в TikTok увидели ролик о том, что какие-то парни в России сделали тетради с индивидуальной обложкой, с какими-то крутыми «звездами». И мы подумали: если правильно донести эту идею в массы, то ребята смогут ходить в школу со своими кумирами, которые зажигают их. Но мы не нашли производство, которое было бы готово нам все обеспечить за нормальные деньги. Озвучивали нам очень большую стоимость: закупочная цена тетрадей не позволяла реализовать товар настолько дешево, чтобы его мог купить школьник.





В итоге мы занялись не тетрадями, а блокнотами и записными книжками. Начали пилить видео в TikTok: самые популярные набирали по 200 000 просмотров. Были продажи, отзывы. Но я придумал плохую рекламную стратегию. Сначала решил распечатать на блокнотах свое лицо (смеется, — прим. авт.). Они, кстати, лучше всего продавались по итогу. Но я стал почему-то раздавать их бесплатно ради рекламы. Получилось, что я очень много денег в это всадил. Никакого выхлопа не получил. Либо в ноль, либо в минимальный плюс ушел.

В это время я считал Илью странным. И помню, как он меня ударил.





Илья:

— Это было не специально. В школе раздевалка общая, оттуда все куртки тырят и убегают. Иногда каждый день приходилось по улице за кем-то бегать. Я жутко взбесился, когда это произошло пятый день подряд. И максимально злобный выбегаю на улицу, спрашиваю, кто это сделал. И мне все на Тиму показывают. Думаю: «Ну все, сейчас получишь». Со злостью ударяю его, а он смотрит такой: «За что?» (смеется, — прим. авт.)

Тимофей:

— Я думал, что Илья из себя ничего не представляет, живет «школа-дом-школа-дом».

Илья:

— А я думал, что Тим только кривляется в TikTok.

Тимофей:

— Я очень любил снимать видео про то, что я узнал на курсах, из книг, в TikTok. Но у меня тогда было лицо максимально непрезентабельное и голос еще неискаженный, подростковый.





Зато были крутые фото. Договаривался с фотостудиями, чтобы снимать свои цепочки. Я тогда еще в модельной школе занимался, даже на одном билборде был. Поснимался — прикольно, но на один раз увлечение. А вот снимать короткие ролики мне нравилось. Но все говорили мне, что TikTok не пропускает в рекомендации тех, кто выглядит как ребенок. И я подумал: раз не для себя, то буду снимать для других — еще и денег заработаю.





Я прошел несколько курсов по коммерческим видео для TikTok, узнал, как продвигать бизнес, бренды. И начал работать: бывало по 7 клиентов одновременно. Я мог после школы ехать на одни съемки, потом на вторые, монтировать все сам. Потом нашел людей, которые помогали это делать.

Потом я узнал, что Илья изучает маркетинг, что у него есть свои кейсы. И наш общий друг посоветовал мне с Ильей работать. Так я предложил ему работать вместе.

«Прямая реклама сегодня не работает»

Илья:

— Но я не сразу согласился. Мне очень не нравились тиктокеры, поскольку на курсах маркетинга меня учили, что в TikTok неплатежеспособная аудитория. Позже я убедился в обратном. На тот момент, возможно, так и было, но сейчас нет.

Тимофей:

— Там раньше не было возможности платить…

Илья:

— Нет, суть в самой аудитории. Раньше она была очень молодой, а сейчас там много людей даже 40+ и 60+. Аудитория становится платежеспособной и готовой поглощать рекламу.

Тимофей:

— А для бизнеса это очень хорошо. Я просек это вовремя и начал работать.





Илья:

— В TikTok можно создать видимость того, что это не реклама. Потому что сейчас больше всего отталкивает людей прямая продажа. Надпись «реклама», просто осознание, что человеку пытаются что-то втюхать, — сразу нет. В TikTok можно создать видимость, что это не так. Просто познавательный контент.

Тимофей:

— Достаточно правильно донести ценность. Можно не говорить «заходи и покупай». Человек, если захочет, сам додумается. Это называется «концепция недосказанности».





Илья:

— Эту концепцию использовала, например, российская компания Yota (мобильный оператор). Вся реклама у них строилась на огромных билбордах синих, где просто мелким шрифтом написано «Yota». Ты смотришь и не понимаешь, что это, чем компания занимается. Я постоянно это видел и меня это так задолбало, что я зашел к ним на сайт, чтобы понять, чем они занимаются.

Тимофей:

— Я занимаюсь на курсах психологии и маркетинга. И там учитель рассказывал, что компания Sony однажды скупила билборды в Минске и написала на белом фоне «Компания Sony в рекламе не нуждается». Это была самая эффективная рекламная кампания.

В общем, у меня стали появляться крупные клиенты. Один из них — «Центр комфортного общения Натальи Шеиной». Я с ними работаю уже год-полтора.

Так дело развивалось. Мы стали думать над созданием агентства. Появился монтажер, ассистент, оператор… Одно время у нас даже был крутой оператор с дорогущей камерой. Мне очень хотелось делать видео киношного качества. Но на статистику это никак не влияло. Так что теперь мы этим не заморачиваемся.





«Мама меня во всем поддерживает»

Тимофей:

— Кстати, я общаюсь с подростками и замечаю, как они любят говорить, что им родители в детстве нанесли какие-то травмы психологические, не уделяли внимания… И вот они такие разбитые, недовольные… Я думаю про свою маму — и у меня все чудесно, несмотря на то, что я расту без отца… И мама очень хорошо реагирует на все мои начинания, не препятствует, во всем поддерживает. Только волнуется насчет того, чтобы все было правильно оформлено.

А вообще меня забулили сначала в школе за все мои старания. Зато теперь они начинают делать все то же самое, что я два года назад. Поэтому всегда было стыдно рассказывать в школе, чем я занимаюсь.

Илья:

— Я смотрел на Тиму, которого гнобило полшколы за то, что он умнее и что-то делает лучше других, и понял, что не стоит на них оглядываться.

Тимофей:

— Подростки — это агрессивная среда. Очень тяжело развиваться среди других подростков. И эту агрессию невозможно контролировать.

Илья:

— Часть моих одноклассников до сих пор считает меня каким-то… странным.

Тимофей:

— Но мы хотим это изменить. Для того и начали заниматься нетворкингом, чтобы активные подростки могли общаться с предпринимателями и не обращали внимание на хейт со стороны сверстников. Хотя это тяжело — не все представители бизнеса понимают, зачем им это, считают, что им будет не интересно. Но в целом интерес к проекту есть. Сегодня даже звонили из другого кафе и предлагали проводить встречи у них. Так что все налаживается. Думаю, что будет дальше проще, чем в первый раз.

«Дети теперь взрослеют быстрее»

Илья:

— Да, тогда у нас было много проблем. Например, накануне мероприятия у нас слетел фотограф. Мы всю ночь искали нового. Спасибо огромное этой девочке, которая согласилась снимать. Она очень выручила. У нее в тот день были курсы и еще другие дала, но она нас спасла. Она приехала к нам, поработала, — и полетела пулей оттуда, чтобы успеть на свои курсы.



Фото предоставлены героями статьи.









Тимофей:

— Порог входа в предпринимательскую деятельность на самом деле стал намного меньше. Сейчас абсолютно любой ребенок может зарабатывать. Как бы это странно ни звучало, но это реально так. Дети взрослеют раньше.

Правда, это работает и в обратную сторону: многие быстрее начинают пробовать то, что не надо пробовать. И здесь две дорожки: либо ты предприниматель (в широком смысле), либо «кайфуешь по жизни». Либо саморазвитие, либо самоуничтожение. Только так. Хотя развитие — тоже идет через самоуничтожение. Нужно себя немного сломать, чтобы научиться чему-то новому. Это примерно как растут мышцы при регулярных тренировках: получаешь микротравмы, которые превращаются в новые мышцы. Очень многие начинают на мотивации, а заканчивают на дисциплине, точнее, на ее нехватке.

Первая встреча нашего клуба нетворкинга как раз об этом и была: что важнее — дисциплина или мотивация. Я вот с этой проблемой выбора тоже постоянно сталкиваюсь. Мотивация, к примеру, бывает двух видов: резкая и та, которая подкреплена чем-то. Если это резкая мотивация, то она абсолютно бесполезная. Ты загоришься и быстро выгоришь. Дофаминовая яма. Быстро что-то вредное съел, покурил, алкоголя попил, это круто вот так вот, а потом тебе еще хуже, чем было.





Это же касается TikTok, когда можно часами скролить и просто получить кучу дофамина, но никакой пользы. Я где-то услышал выражение: люди несчастны, потому что постоянно счастливы. И это на самом деле так: сейчас столько способов получить легкий дешевый дофамин, который легко усваивается, но быстро теряется. А есть дофамин, который ты получаешь от того, что достиг какой-то трудной цели. Ты долго к этому идешь — и тебе долго хорошо после достижения.

«Буквально каждый день что-то придумываем»

Илья:

— Есть множество людей, которым, скажем, по 20 лет, а в плане развития 16 где-то. Перед тобой взрослый человек, сформированный, который уже может делать все, что хочет, но ничего не делает и радуется, что зарабатывает условно 600 рублей в месяц. Я знаю одну такую девушку. Это просто ужасно, потому что знаю, насколько она классная и чего могла бы достичь, но, видимо, не хочет выходить из зоны комфорта.

Тимофей:

— Хотя работу только ради денег я тоже не понимаю. У меня, например, есть хобби — подрабатываю курьером в Яндекс. Доставке. Денег это особо не приносит, просто люблю ездить по городу и общаться с людьми.





Илья:

— У меня есть знакомый, которому тоже 16 лет, как и нам, и он обгоняет нас нехило. Нас это злит. Надо эту злость направить в правильное русло, чтобы нас это не дизморалило, а еще больше мотивировало.

Честно, очень хочется дорасти до уровня тех людей, которые многого добились. И у нас немало идей. Буквально каждый день что-то придумываем. Например, одна из последних идей — микрообразование. На рынке подобных компаний сейчас очень мало. Суть в том, что в современном мире у людей нет времени на уроки большого формата, но есть много «времени ожидания». Скажем, вы сидите в очереди к врачу или у вас сорвалась встреча — вы можете за минут 10−15 позаниматься пройти мини-урок через приложение.

Поэтому мы хотели бы создать платформу, на которой можно было бы успешно производить и продавать такие курсы. Потенциально это можно использовать в крупных корпорациях, например, для обучения сотрудников и повышения их компетенций. Я уже даже нашел программиста, который готов помочь в реализации такого проекта…



