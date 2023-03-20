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«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

20.03.2023 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний
Тимофей Доброхотов (слева) и Илья Чудук.

Тимофею Доброхотову и Илье Чудуку по 16 лет. Они учатся в 10 классе гимназии № 24 в Минске. Эти ребята не обычные школьники, а без пяти минут настоящие предприниматели и рассуждают намного разумнее многих взрослых. «Про бизнес» пообщался с подростками и узнал, как они поодиночке преодолели непонимание и даже хейт со стороны одноклассников, однажды чуть не подрались, а потом стали партнерами и серьезно думают о создании маркетингового агентства, которое займется «дикой и кринжовой рекламой».

Мы разговаривали с ребятами дома у Ильи, где нас встретил милый пес по кличке Найк. Для основателей «маркетингового агентства» не удивителен выбор такого «брендового» имени в честь известных кроссовок:)

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

«Расстался с девушкой, и появилось много свободного времени»

Илья и Тимофей шли разными путями до того, как стали партнерами. Поэтому у каждого есть своя история.

Илья:

— Изначально я видел себя медийной личностью, хотел сниматься на телевидении. И вот меня позвали на прослушивание. Я его прошел и получил роль ведущего в передаче «Дабраранак» на канале «Беларусь 3». Снимался там до лет 12-ти, после чего меня перевели в другое шоу, где я снимался буквально полгода. И это было на бесплатной основе, что особо не мотивировало каждый четверг ездить на студию, потом сидеть там два часа и так далее… Поэтому решил, что не хочу больше продолжать свою жизнь в таком ключе, и ушел с телевидения.Я уже был подростком, понадобились деньги на свои какие-то хотелки. А родители хорошо воспитали в этом плане, я из небедной семьи: понимал, что деньги надо зарабатывать, а не клянчить у родителей. Это хорошо, что они меня не разбаловали. За это им огромное спасибо. Мама и папа по профессии финансисты, поэтому дают советы какие-то полезные по финансовой грамотности. А еще они помогают с дополнительным образованием, если мне это требуется. Но на карманные расходы, в основном, я зарабатываю сам. Наверное, с этого все и началось.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний
Илья Чудук.

Я как раз расстался с девушкой, и появилась много свободного времени. Захотелось определиться, куда мне пойти учиться после школы. И меня родители отвели на профессиональную ориентацию, где сказали, что у меня характер идеально подходит для маркетолога. Но я ничего в этой сфере не понимал и не мог разобраться, нравится ли мне такая профессия.

Решил, что будет проще купить курсы по маркетингу. Организаторы этих курсов как раз работали марктеологами в фирме моей мамы. Они меня всему научили — Никита Платонов и Евгений Маринский. Сейчас у каждого по-своему маркетинговому агентству. Но вот эти люди внесли огромный вклад в мою жизнь. Они обучили меня, дали диплом маркетолога, даже два (пока я учился, школу маркетинга переименовали).

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Я влился в круг маркетологов и предпринимателей. И как-то раз Евгений взял меня на встречу со своим клиентом и другом Дмитрием Третьяковым. У него школа онлайн-образования EDme. Меня пригласили на работу агентом по продажам. И, работая там, я сильно уставал, потому что это было лето, а я тратил там все свое время… Платили, конечно, хорошо, но было обидно местами.

К началу учебы я понял, что не смогу совмещать эту работу и учебу — и уволился оттуда. Однако появилась возможность перейти на работу в маркетинговое агентство. Я тогда еще закончил читать книгу «Богатый папа, бедный папа». А там основной тезис — люди, которые работают за деньги, никогда не разбогатеют… Это меня очень сильно впечатлило, я переосмыслил жизнь и решил заняться предпринимательством.«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Хотя я и до этого немного занимался перепродажами дисков для PlayStation, контроллеров, наушников. Покупал в одном месте, продавал в другом. В какой-то момент друг мне предложил перепродавать одежду из сэконд-хэндов: среди подростков это очень популярно. Я вложил в это деньги, но, к сожалению, дело не пошло. Была еще попытка открыть интернет-магазин по продаже наушников, но тоже не сработало. После этого я начал работать маркетологом отдельно от агентства, просто вот один на себя, чтобы не делится своим заработком с кем-то. Познакомился с Тимофеем, и у нас появился общий клиент — бренд «EcoLunMar», который производит деревянные трубочки из отходов деревообработки. Их можно использовать для кофе, коктейлей.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

И когда у нас появился общий клиент, надо было как-то развиваться. Мы с Тимофеем создали агентство. Основная задумка была в том, чтобы это было отдельное агентство по ведению TikTok, отдельное — по Instagram. Мы подумали, что так будет проще с клиентами координироваться. И спектр услуг будет широкий.

Агентство назвали «Tich» (от ТИмофей и Чудук).

Тимофей:

— Это единственное, что звучало нормально. Созвучно с «дичь», молодежно. «Дичь» — круто, потому что у нас была идея создать не простое агентство, а с самой отшибленной рекламой.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний
Тимофей Доброхотов.

Илья:

— На самом деле было много идей, но основной посыл — в создании необычного маркетинга для небольших компаний, которые готовы к экспериментам и не боятся попасть в заголовки СМИ. У вас есть стартап успешный, хороший, но о нем никто не знает? Вот вам одна реклама, после которой у всех челюсти поотваливаются, — настолько она вирусная.

Тимофей:

— Понятно, многих это будет отталкивать: скажем, большие компании, которые бояться за свою репутацию. Но часть рынка, которая готова рисковать, мы можем забрать.

Илья:

— А второй проект, над которым мы работаем, придумал Тимофей — клуб нетворкинга для предпринимателей. Мы уже провели первую встречу клуба в кофейне «Surf coffee».

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Тимофей:

— Смогли договориться, что нам бесплатно предоставляют локацию, а мы за это рекламу им среди предпринимателей будем делать. А еще у нас было условие: каждый, кто придет, должен был купить там кофе и десерт.

Илья:

— Но не так просто людей заставить: типа, ребята, надо купить, иначе нас сюда больше не пустят. Тима так и сказал в микрофон после спикера: мы тут продажи кофейне не сделали. И сработало: люди пошли покупать. Но там были совсем разные гости — в возрасте от 15 до 40 лет. И понятно, что не все много брали. Пришлось самим еще немного добивать кассу за свои деньги.

«Смотрел видео типа „как стать миллионером“ и повелся на это»

Тимофей:

— В классе седьмом я сидел в TikTok и смотрел видосы, такие банальные, даже кринжовые — про саморазвитие, мотивацию, успех, типа «как стань миллионером». И повелся на это. На волне этого сделал «первый бизнес»: заказал с AliExpress цепочки, нашел какую-то девочку, которая сделала мне красивый визуал в Instagram. Начал продавать это через знакомых — просто за рекламу. Что-то еще пытался мутить. Уже даже не помню.

У меня никнейм «Добротим», и, когда я в школу заходил, сразу прикалывались: «О, бизнесмен Добротим пришел».

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Потом я перешел в школу, в которой учусь сейчас, познакомился с моим бывшим партнером. Мы тогда в TikTok увидели ролик о том, что какие-то парни в России сделали тетради с индивидуальной обложкой, с какими-то крутыми «звездами». И мы подумали: если правильно донести эту идею в массы, то ребята смогут ходить в школу со своими кумирами, которые зажигают их. Но мы не нашли производство, которое было бы готово нам все обеспечить за нормальные деньги. Озвучивали нам очень большую стоимость: закупочная цена тетрадей не позволяла реализовать товар настолько дешево, чтобы его мог купить школьник.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

В итоге мы занялись не тетрадями, а блокнотами и записными книжками. Начали пилить видео в TikTok: самые популярные набирали по 200 000 просмотров. Были продажи, отзывы. Но я придумал плохую рекламную стратегию. Сначала решил распечатать на блокнотах свое лицо (смеется, — прим. авт.). Они, кстати, лучше всего продавались по итогу. Но я стал почему-то раздавать их бесплатно ради рекламы. Получилось, что я очень много денег в это всадил. Никакого выхлопа не получил. Либо в ноль, либо в минимальный плюс ушел.

В это время я считал Илью странным. И помню, как он меня ударил.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Илья:

— Это было не специально. В школе раздевалка общая, оттуда все куртки тырят и убегают. Иногда каждый день приходилось по улице за кем-то бегать. Я жутко взбесился, когда это произошло пятый день подряд. И максимально злобный выбегаю на улицу, спрашиваю, кто это сделал. И мне все на Тиму показывают. Думаю: «Ну все, сейчас получишь». Со злостью ударяю его, а он смотрит такой: «За что?» (смеется, — прим. авт.)

Тимофей:

— Я думал, что Илья из себя ничего не представляет, живет «школа-дом-школа-дом».

Илья:

— А я думал, что Тим только кривляется в TikTok.

Тимофей:

— Я очень любил снимать видео про то, что я узнал на курсах, из книг, в TikTok. Но у меня тогда было лицо максимально непрезентабельное и голос еще неискаженный, подростковый.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Зато были крутые фото. Договаривался с фотостудиями, чтобы снимать свои цепочки. Я тогда еще в модельной школе занимался, даже на одном билборде был. Поснимался — прикольно, но на один раз увлечение. А вот снимать короткие ролики мне нравилось. Но все говорили мне, что TikTok не пропускает в рекомендации тех, кто выглядит как ребенок. И я подумал: раз не для себя, то буду снимать для других — еще и денег заработаю.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Я прошел несколько курсов по коммерческим видео для TikTok, узнал, как продвигать бизнес, бренды. И начал работать: бывало по 7 клиентов одновременно. Я мог после школы ехать на одни съемки, потом на вторые, монтировать все сам. Потом нашел людей, которые помогали это делать.

Потом я узнал, что Илья изучает маркетинг, что у него есть свои кейсы. И наш общий друг посоветовал мне с Ильей работать. Так я предложил ему работать вместе.

«Прямая реклама сегодня не работает»

Илья:

— Но я не сразу согласился. Мне очень не нравились тиктокеры, поскольку на курсах маркетинга меня учили, что в TikTok неплатежеспособная аудитория. Позже я убедился в обратном. На тот момент, возможно, так и было, но сейчас нет.

Тимофей:

— Там раньше не было возможности платить…

Илья:

— Нет, суть в самой аудитории. Раньше она была очень молодой, а сейчас там много людей даже 40+ и 60+. Аудитория становится платежеспособной и готовой поглощать рекламу.

Тимофей:

— А для бизнеса это очень хорошо. Я просек это вовремя и начал работать.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Илья:

— В TikTok можно создать видимость того, что это не реклама. Потому что сейчас больше всего отталкивает людей прямая продажа. Надпись «реклама», просто осознание, что человеку пытаются что-то втюхать, — сразу нет. В TikTok можно создать видимость, что это не так. Просто познавательный контент.

Тимофей:

— Достаточно правильно донести ценность. Можно не говорить «заходи и покупай». Человек, если захочет, сам додумается. Это называется «концепция недосказанности».

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Илья:

— Эту концепцию использовала, например, российская компания Yota (мобильный оператор). Вся реклама у них строилась на огромных билбордах синих, где просто мелким шрифтом написано «Yota». Ты смотришь и не понимаешь, что это, чем компания занимается. Я постоянно это видел и меня это так задолбало, что я зашел к ним на сайт, чтобы понять, чем они занимаются.

Тимофей:

— Я занимаюсь на курсах психологии и маркетинга. И там учитель рассказывал, что компания Sony однажды скупила билборды в Минске и написала на белом фоне «Компания Sony в рекламе не нуждается». Это была самая эффективная рекламная кампания.

В общем, у меня стали появляться крупные клиенты. Один из них — «Центр комфортного общения Натальи Шеиной». Я с ними работаю уже год-полтора.

Так дело развивалось. Мы стали думать над созданием агентства. Появился монтажер, ассистент, оператор… Одно время у нас даже был крутой оператор с дорогущей камерой. Мне очень хотелось делать видео киношного качества. Но на статистику это никак не влияло. Так что теперь мы этим не заморачиваемся.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

«Мама меня во всем поддерживает»

Тимофей:

— Кстати, я общаюсь с подростками и замечаю, как они любят говорить, что им родители в детстве нанесли какие-то травмы психологические, не уделяли внимания… И вот они такие разбитые, недовольные… Я думаю про свою маму — и у меня все чудесно, несмотря на то, что я расту без отца… И мама очень хорошо реагирует на все мои начинания, не препятствует, во всем поддерживает. Только волнуется насчет того, чтобы все было правильно оформлено.

А вообще меня забулили сначала в школе за все мои старания. Зато теперь они начинают делать все то же самое, что я два года назад. Поэтому всегда было стыдно рассказывать в школе, чем я занимаюсь.

Илья:

—  Я смотрел на Тиму, которого гнобило полшколы за то, что он умнее и что-то делает лучше других, и понял, что не стоит на них оглядываться.

Тимофей:

— Подростки — это агрессивная среда. Очень тяжело развиваться среди других подростков. И эту агрессию невозможно контролировать.

Илья:

— Часть моих одноклассников до сих пор считает меня каким-то… странным.

Тимофей:

— Но мы хотим это изменить. Для того и начали заниматься нетворкингом, чтобы активные подростки могли общаться с предпринимателями и не обращали внимание на хейт со стороны сверстников. Хотя это тяжело — не все представители бизнеса понимают, зачем им это, считают, что им будет не интересно. Но в целом интерес к проекту есть. Сегодня даже звонили из другого кафе и предлагали проводить встречи у них. Так что все налаживается. Думаю, что будет дальше проще, чем в первый раз.

«Дети теперь взрослеют быстрее»

Илья:

— Да, тогда у нас было много проблем. Например, накануне мероприятия у нас слетел фотограф. Мы всю ночь искали нового. Спасибо огромное этой девочке, которая согласилась снимать. Она очень выручила. У нее в тот день были курсы и еще другие дала, но она нас спасла. Она приехала к нам, поработала, — и полетела пулей оттуда, чтобы успеть на свои курсы.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний
Фото предоставлены героями статьи.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Тимофей:

— Порог входа в предпринимательскую деятельность на самом деле стал намного меньше. Сейчас абсолютно любой ребенок может зарабатывать. Как бы это странно ни звучало, но это реально так. Дети взрослеют раньше.

Правда, это работает и в обратную сторону: многие быстрее начинают пробовать то, что не надо пробовать. И здесь две дорожки: либо ты предприниматель (в широком смысле), либо «кайфуешь по жизни». Либо саморазвитие, либо самоуничтожение. Только так.Хотя развитие — тоже идет через самоуничтожение. Нужно себя немного сломать, чтобы научиться чему-то новому. Это примерно как растут мышцы при регулярных тренировках: получаешь микротравмы, которые превращаются в новые мышцы. Очень многие начинают на мотивации, а заканчивают на дисциплине, точнее, на ее нехватке.

Первая встреча нашего клуба нетворкинга как раз об этом и была: что важнее — дисциплина или мотивация. Я вот с этой проблемой выбора тоже постоянно сталкиваюсь. Мотивация, к примеру, бывает двух видов: резкая и та, которая подкреплена чем-то. Если это резкая мотивация, то она абсолютно бесполезная. Ты загоришься и быстро выгоришь. Дофаминовая яма. Быстро что-то вредное съел, покурил, алкоголя попил, это круто вот так вот, а потом тебе еще хуже, чем было.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Это же касается TikTok, когда можно часами скролить и просто получить кучу дофамина, но никакой пользы. Я где-то услышал выражение: люди несчастны, потому что постоянно счастливы. И это на самом деле так: сейчас столько способов получить легкий дешевый дофамин, который легко усваивается, но быстро теряется. А есть дофамин, который ты получаешь от того, что достиг какой-то трудной цели. Ты долго к этому идешь — и тебе долго хорошо после достижения.

«Буквально каждый день что-то придумываем»

Илья:

— Есть множество людей, которым, скажем, по 20 лет, а в плане развития 16 где-то. Перед тобой взрослый человек, сформированный, который уже может делать все, что хочет, но ничего не делает и радуется, что зарабатывает условно 600 рублей в месяц. Я знаю одну такую девушку. Это просто ужасно, потому что знаю, насколько она классная и чего могла бы достичь, но, видимо, не хочет выходить из зоны комфорта.

Тимофей:

— Хотя работу только ради денег я тоже не понимаю. У меня, например, есть хобби — подрабатываю курьером в Яндекс. Доставке. Денег это особо не приносит, просто люблю ездить по городу и общаться с людьми.

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

Илья:

— У меня есть знакомый, которому тоже 16 лет, как и нам, и он обгоняет нас нехило. Нас это злит. Надо эту злость направить в правильное русло, чтобы нас это не дизморалило, а еще больше мотивировало.

Честно, очень хочется дорасти до уровня тех людей, которые многого добились. И у нас немало идей. Буквально каждый день что-то придумываем. Например, одна из последних идей — микрообразование. На рынке подобных компаний сейчас очень мало. Суть в том, что в современном мире у людей нет времени на уроки большого формата, но есть много «времени ожидания». Скажем, вы сидите в очереди к врачу или у вас сорвалась встреча — вы можете за минут 10−15 позаниматься пройти мини-урок через приложение.

Поэтому мы хотели бы создать платформу, на которой можно было бы успешно производить и продавать такие курсы. Потенциально это можно использовать в крупных корпорациях, например, для обучения сотрудников и повышения их компетенций. Я уже даже нашел программиста, который готов помочь в реализации такого проекта…

«Я не понимаю тех, кто радуется, что зарабатывает 600 рублей». Двое подростков «занялись бизнесом» и создают TikTok-видео для белорусских компаний

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Теги: Минск
 
 
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Тимофею Доброхотову и Илье Чудуку по 16 лет. Они учатся в 10 классе гимназии № 24 в Минске. Эти ребята не обычные школьники, а без пяти минут настоящие предприниматели...
 
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