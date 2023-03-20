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Рыбакина победила Соболенко и выиграла теннисный турнир в США

20.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Индиан-Уэллсе представительница Казахстана Елена Рыбакина одержала победу над Ариной Соболенко из Беларуси, передает «МИР 24».

Встреча закончилась со счетом 7:6 (13:11), 6:4. Призовой фонд состязаний составил более $8,8 млн.

В финале турнира в Индиан-Уэллсе россиянин Даниил Медведев сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.



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