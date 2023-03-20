Курсы валют на 21.03.2023

Источник материала: ProBusiness





Ежедневный курс белорусского рубля к доллару США, евро, российскому рублю и китайскому юаню, а также изменение курса ко дню предыдущих торгов.

Валюта БВФБ Колебания Единиц Доллар США 2.8708 0.0195 1 USD Евро 3.067 0.0154 1 EUR Российский рубль 3.7284 -0.0188 100 RUB Юань 4.194 0.0261 10 CNY

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