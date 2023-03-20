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«Доллар будет стоить в среднем 2,92 рубля». Анализ и прогноз основных показателей экономики Беларуси в 2023 году
20.03.2023 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инвестиционно-консалтинговая компания ASER
«В странах с развитой экономикой рост прогнозируется лишь на уровне 0,5%»
— По прогнозам Всемирного банка, мировой ВВП по результатам 2023 года возрастет на 1,7% после увеличения на оценочные 2,9% в 2022 году. При этом рост будет обеспечиваться развивающимися экономиками Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, — комментирует исследование для «Про бизнес» директор ASER Олег Ильин. — В странах же с развитой экономикой рост прогнозируется лишь на уровне 0,5%.
В Беларуси есть несколько стимулирующих факторов экономического развития:
Благодаря этим факторам, консенсус-прогноз по изменению ВВП Беларуси в 2023 году (0,4%) выше прогнозов международных финансовых институтов (ЕАБР, Международного валютного фонда, Всемирного банка).
Также аналитики, по результатам поступления статистической информации о замедлении инфляции, видят высокую вероятность снижения ставки рефинансирования Национального банка Беларуси в текущем году до 10%.
Что же касается средних курсов иностранных валют, в случае давления на дефицит платежного баланса и ослабления российского рубля, достаточно реалистичным представляются следующие значения:
«Год в условиях новой реальности»
— Практически год мы живем в условиях новой реальности. Люди во всех странах продолжают адаптироваться к высокой инфляции, перестраивают производственно-логистические цепочки и системы финансовых транзакций, — говорит партнер инвестиционно-банковского направления ASER Максим Додолев. — На основании текущих макроэкономических данных мы фиксируем небольшую рецессию мировой экономики, которая будет длиться, по нашему мнению, в течение трех кварталов 2023 года с разворотом в четвертом квартале и фиксацией ключевых ставок
Экономика Беларуси, тесно интегрируемая с Россией, продолжит адаптироваться к новым условиям функционирования, однако этот процесс может быть более длительным по сравнению с другими странами ЕАЭС. Более быстрый период восстановления может быть обеспечен за счет расширения мер государственной поддержки, взвешенной денежно-кредитной политики Национального банка Беларуси и повышения эффективности реализации инвестиционных программ.
Результатами обзора являются прогнозы ключевых макроэкономических показателей, которые ложатся в основу финансово-экономических моделей работы бизнеса:
Более подробная информация о результатах экономики 2022 года, прогнозах на 2023 году и тенденциях в отраслях представлена
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«Доллар будет стоить в среднем 2,92 рубля». Анализ и прогноз основных показателей экономики Беларуси в 2023 году
Инвестиционно-консалтинговая компания ASER выпустила ежегодный обзор экономики Беларуси. Там содержатся ключевые макроэкономические показатели 2022 года и...
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