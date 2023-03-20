«Доллар будет стоить в среднем 2,92 рубля». Анализ и прогноз основных показателей экономики Беларуси в 2023 году

Источник материала: ProBusiness

Инвестиционно-консалтинговая компания ASER выпустила ежегодный обзор экономики Беларуси. Там содержатся ключевые макроэкономические показатели 2022 года и анализируются складывающиеся тенденции в экономике Беларуси, а также представлен консенсус-прогноз основных макроэкономических показателей. Кроме того, аналитики фиксируют небольшую рецессию мировой экономики, которая будет длиться, по их мнению, в течение трех кварталов 2023 года с разворотом в четвертом квартале и фиксацией ключевых ставок со стороны ФРС и ЕЦБ.

«В странах с развитой экономикой рост прогнозируется лишь на уровне 0,5%»

— По прогнозам Всемирного банка, мировой ВВП по результатам 2023 года возрастет на 1,7% после увеличения на оценочные 2,9% в 2022 году. При этом рост будет обеспечиваться развивающимися экономиками Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона, — комментирует исследование для «Про бизнес» директор ASER Олег Ильин. — В странах же с развитой экономикой рост прогнозируется лишь на уровне 0,5%.

В проведенном анализе экономики Беларуси за 2022 год мы видим положительные показатели роста в горнодобывающем и сельскохозяйственном секторах (+2,5% и +3,6% соответственно), а также товарооборота в сфере общепита (+ 2,7%) и пассажирооборота (+3,9%).



Олег Ильин.

В Беларуси есть несколько стимулирующих факторов экономического развития:

налаживание альтернативных экспортных направлений (Россия, Китай, иные страны Азии и Африки);

расширение и смягчение условий кредитования, включая льготные условия для поддержки импортозамещения и экспорта;

расширение расходов государственного бюджета на оказание господдержки.

Благодаря этим факторам, консенсус-прогноз по изменению ВВП Беларуси в 2023 году (0,4%) выше прогнозов международных финансовых институтов (ЕАБР, Международного валютного фонда, Всемирного банка).

Также аналитики, по результатам поступления статистической информации о замедлении инфляции, видят высокую вероятность снижения ставки рефинансирования Национального банка Беларуси в текущем году до 10%.

Что же касается средних курсов иностранных валют, в случае давления на дефицит платежного баланса и ослабления российского рубля, достаточно реалистичным представляются следующие значения:





«Год в условиях новой реальности»

— Практически год мы живем в условиях новой реальности. Люди во всех странах продолжают адаптироваться к высокой инфляции, перестраивают производственно-логистические цепочки и системы финансовых транзакций, — говорит партнер инвестиционно-банковского направления ASER Максим Додолев. — На основании текущих макроэкономических данных мы фиксируем небольшую рецессию мировой экономики, которая будет длиться, по нашему мнению, в течение трех кварталов 2023 года с разворотом в четвертом квартале и фиксацией ключевых ставок

со стороны ФРС и ЕЦБ.



Максим Додолев.

Экономика Беларуси, тесно интегрируемая с Россией, продолжит адаптироваться к новым условиям функционирования, однако этот процесс может быть более длительным по сравнению с другими странами ЕАЭС. Более быстрый период восстановления может быть обеспечен за счет расширения мер государственной поддержки, взвешенной денежно-кредитной политики Национального банка Беларуси и повышения эффективности реализации инвестиционных программ.

Результатами обзора являются прогнозы ключевых макроэкономических показателей, которые ложатся в основу финансово-экономических моделей работы бизнеса:























