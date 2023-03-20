О чем пишут мировые СМИ: кризис во французском правительстве и рейтинг самых счастливых стран

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Французскому правительству может быть вынесен вотум недоверия. Оппозиционные политики подали два заявления после того, как президент Эммануэль Макрон решил применить статью 49.3 Конституции, сообщает The Guardian . Она позволяет принять закон в обход парламента. Предложения о вотуме недоверия выдвинули центристская группа Liot и партия Национального единства Ле Пен. Однако, чтобы они были приняты, потребуется «беспрецедентное объединение всех враждующих оппозиционных партий», заявили эксперты.

Эксперты из Сети решений ООН в области устойчивого развития (SDSN) опубликовали рейтинг самых счастливых стран. Первое место уже шестой год подряд заняла Финляндия, сообщает CNN . За ней следуют Дания и Исландия, четвертое место досталось Израилю, а замыкают пятерку лидеров Нидерланды. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка и другие. Последнее место (137) занимает Афганистан, на одну позицию выше находится Ливан (136).

В Туркменистане построят новую автомобильную дорогу. Она будет проходить от города Туркменбаши через Гарабогаз до границы с Казахстаном, сообщает Turkmenportal . Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило международный тендер на проведение работ. Заявки и предложения будут приниматься до 2 мая 2023 года.

Более 600 новых граждан появились на свет в Казахстане в день выборов. Это 312 мальчиков и 297 девочек, сообщает «Казахстанская правда» . Среди 609 новорожденных – одна двойня, уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения. В ведомстве также добавили, что для пациентов, которые 19 марта находились в больницах, были организованы условия для голосования по месту госпитализации.