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О чем пишут мировые СМИ: кризис во французском правительстве и рейтинг самых счастливых стран
20.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Французскому правительству может быть вынесен вотум недоверия. Оппозиционные политики подали два заявления после того, как президент Эммануэль Макрон решил применить статью 49.3 Конституции, сообщает
Эксперты из Сети решений ООН в области устойчивого развития (SDSN) опубликовали рейтинг самых счастливых стран. Первое место уже шестой год подряд заняла Финляндия, сообщает
В Туркменистане построят новую автомобильную дорогу. Она будет проходить от города Туркменбаши через Гарабогаз до границы с Казахстаном, сообщает
Более 600 новых граждан появились на свет в Казахстане в день выборов. Это 312 мальчиков и 297 девочек, сообщает
Более тысячи белорусских педагогов изъявили желание поучаствовать в проекте «Поезд памяти». Отбор производится в ходе конкурса «Победы чтим, героев помним», сообщат
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Французскому правительству может быть вынесен вотум недоверия после принятия пенсионной реформы. Эксперты ООН составили новый рейтинг самых счастливых стран.
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