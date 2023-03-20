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О чем пишут мировые СМИ: кризис во французском правительстве и рейтинг самых счастливых стран

20.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Французскому правительству может быть вынесен вотум недоверия. Оппозиционные политики подали два заявления после того, как президент Эммануэль Макрон решил применить статью 49.3 Конституции, сообщает The Guardian. Она позволяет принять закон в обход парламента. Предложения о вотуме недоверия выдвинули центристская группа Liot и партия Национального единства Ле Пен. Однако, чтобы они были приняты, потребуется «беспрецедентное объединение всех враждующих оппозиционных партий», заявили эксперты.

Эксперты из Сети решений ООН в области устойчивого развития (SDSN) опубликовали рейтинг самых счастливых стран. Первое место уже шестой год подряд заняла Финляндия, сообщает CNN. За ней следуют Дания и Исландия, четвертое место досталось Израилю, а замыкают пятерку лидеров Нидерланды. При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как ожидаемая продолжительность здоровой жизни, уровень ВВП на душу населения, социальная поддержка и другие. Последнее место (137) занимает Афганистан, на одну позицию выше находится Ливан (136).

В Туркменистане построят новую автомобильную дорогу. Она будет проходить от города Туркменбаши через Гарабогаз до границы с Казахстаном, сообщает Turkmenportal. Министерство строительства и архитектуры Туркменистана объявило международный тендер на проведение работ. Заявки и предложения будут приниматься до 2 мая 2023 года.

Более 600 новых граждан появились на свет в Казахстане в день выборов. Это 312 мальчиков и 297 девочек, сообщает «Казахстанская правда». Среди 609 новорожденных – одна двойня, уточнили в пресс-службе Министерства здравоохранения. В ведомстве также добавили, что для пациентов, которые 19 марта находились в больницах, были организованы условия для голосования по месту госпитализации.

Более тысячи белорусских педагогов изъявили желание поучаствовать в проекте «Поезд памяти». Отбор производится в ходе конкурса «Победы чтим, героев помним», сообщат БелТА. В первом отборочном этапе участвуют 1050 человек, в финал же выйдет только шесть победителей. Маршрут «Поезда Памяти» пройдет по историческим местам России и Беларуси. Старт состоится 22 июня в Бресте.



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Теги: Брест
 
 
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Французскому правительству может быть вынесен вотум недоверия после принятия пенсионной реформы. Эксперты ООН составили новый рейтинг самых счастливых стран.
 
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