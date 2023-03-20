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Лукашенко предложил главе Калмыкии наращивать поставки белорусской продукции

20.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Калмыкия должны перейти от разовых торговых сделок к долгосрочным контактам. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с главой этого российского региона Бату Хасиковым, передает «МИР 24».

Товарооборот между Беларусью и российским регионом в прошлом году снизился и не достиг трех миллионов долларов. Однако сотрудничество Минска и Элисты приобрело активный характер, подчеркнул Александр Лукашенко. Президент предложил наращивать поставки белорусской продукции в Калмыкию и обратить внимание на отечественные наработки в аграрной сфере, перерабатывающей промышленности, строительстве. Среди перспективных направлений – также образование, спорт и туризм.

«Уверен, что настоящий экономический прорыв у нас впереди. Выражаясь спортивным языком, наш нынешний товарооборот – это даже не первая попытка, а разминка перед этой первой попыткой. Для вашего региона у нас очень много продукции – от машиностроения до строительства, IT, фармацевтики, высокотехнологичного транспорта. Интерес должен быть, как я понимаю, у вас к Беларуси большой. Мы готовы на это отвечать в том плане, в том объеме, как это нужно будет для вас», – заявил Александр Лукашенко.

В ходе встречи стороны обсудили также возможность прямого авиасообщения между Минском и Элистой.



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Теги: Минск
 
 
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Среди перспективных направлений сотрудничества республики и российского региона – аграрная сфера, строительство, образование, спорт и туризм.
 
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