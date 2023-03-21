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Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к отборочным играм ЧЕ
21.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сборная Беларуси по футболу готовится к своему первому матчу отборочного этапа чемпионата Европы. Играть придется в гостях и без поддержки болельщиков, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Температура воздуха на улице около нуля, но на поле жарко. Трехкратный чемпион Беларуси по футболу Руслан Хадаркевич вместе со своими партнерами тренируется под открытым небом впервые в этом году.
«И физическая сторона, и ментальная составляющая должны быть на высоком уровне, хорошем. Нужно выходить с уверенностью, что мы можем победить. Это удел слабых, жаловаться на что-то. Мы просто должны выходить, биться, выдавать все на поле, и будет побеждать сильнейший», – сказал игрок сборной Беларуси по футболу Руслан Хадаркевич.
На этой тренировке каждый выкладывается по максимуму. Национальная команда готовится вылететь в Сербию, где состоится отборочный матч чемпионата Европы. Провести игру на родной земле белорусам не разрешили.
«В целом команда готова. Но еще у нас перелет, плюс тренировки в Сербии. Надо адаптироваться, поэтому будем тренироваться, и там уже будет непосредственно перед игрой виднее», – рассказал игрок сборной Беларуси по футболу Андрей Кудравец.
В составе белорусской сборной много молодежи. Для некоторых ближайшая игра станет дебютной на таком высоком уровне. Соперник – команда Швейцарии, где играют футболисты из лучших команд мира. Однако ребят это не пугает. Наоборот, настраивает на борьбу.
«Порадовать наших болельщиков, они соскучились. Если ребята будут серьезно относиться, будут сражаться за каждый мяч в каждой игре, то, может, у нас получится. Неплохая у нас команда все-таки, неплохая», – считает главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев.
Первая игра отборочного этапа чемпионата Европы пройдет 25 марта. Затем команда отправится в Бухарест, где сыграет со сборной Румынии.
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Национальная команда готовится вылететь в Сербию, где 25 марта сыграет со сборной Швейцарии.
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