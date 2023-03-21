Сборная Беларуси по футболу начала подготовку к отборочным играм ЧЕ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сборная Беларуси по футболу готовится к своему первому матчу отборочного этапа чемпионата Европы. Играть придется в гостях и без поддержки болельщиков, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Температура воздуха на улице около нуля, но на поле жарко. Трехкратный чемпион Беларуси по футболу Руслан Хадаркевич вместе со своими партнерами тренируется под открытым небом впервые в этом году.

«И физическая сторона, и ментальная составляющая должны быть на высоком уровне, хорошем. Нужно выходить с уверенностью, что мы можем победить. Это удел слабых, жаловаться на что-то. Мы просто должны выходить, биться, выдавать все на поле, и будет побеждать сильнейший», – сказал игрок сборной Беларуси по футболу Руслан Хадаркевич.

На этой тренировке каждый выкладывается по максимуму. Национальная команда готовится вылететь в Сербию, где состоится отборочный матч чемпионата Европы. Провести игру на родной земле белорусам не разрешили.