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Навруз без границ: как отметили праздник в Беларуси?
22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Весенний новый год
Главное блюдо праздничного стола разлетается вмиг. Студенты из Туркменистана только успевают накладывать гостям плов. Угощают и выпечкой.
«Мы это в духовке сделали, в духовке тоже можно готовить, но это не так вкусно, как в тандыре, но пойдет. Белорусскими методами. Вчера мы собрались все, готовили вместе в нашей общаге», – рассказала студентка из Туркменистана Рогия Эминова.
Студенты из Таджикистана свое традиционное «новогоднее» блюдо презентуют в необычном виде. Главный ингредиент пшеница еще растет прямо на глазах у посетителей.
«Национальное блюдо куртоп называется. Мы не успели его приготовить, из пшеницы готовится наш куртоп. А также мы тюбетейку, конечно, надеваем, включаем таджикские песни и начинаем танцевать», – поделился студент из Таджикистана Азамат Бобоев.
Студенты из Азербайджана не только угощают, но и учат гостей фестиваля играть в нарды. Традиционную игру привезли с родины, а еще захватили с собой национальную посуду для чая, ковер и тарелку с изображением главного символа Баку.
«История Девичьей башни такая, что в XII веке весь Баку был под Каспием, под Каспийским морем, и девушка не могла быть со своим возлюбленным, то есть с парнем и поэтому она спрыгнула с Девичьей башни. Девичья башня – символ Баку, Азербайджана, она очень древняя и полна историй», – отметил студент из Азербайджана Заур Гурбанлы.
Мусульмане верят – как встретишь Навруз, так и проведешь будущий год, поэтому иностранные студенты праздник отмечают вместе. Несмотря на разные традиции, всех объединили национальные костюмы, танцы и народные песни.
Сельби Мамметсахедова по праздничной традиции выступает в обновке – национальное платье сшила мама и прислала из Туркменистана. Песню о любви исполняет на родном языке.
«Навруз Байрам с персидского языка переводится как «новый день», «новый год». И весной у нас начинают цвести все цветки, начинается вся эта красота, любовь тоже возрождается. Я выбрала эту песню», – рассказала студентка из Туркменистана Сельби Мамметсахедова.
В Беларуси Навруз – праздник неофициальный, но некоторых студентов освободили от занятий. Всего в стране его отмечают несколько тысяч человек.
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В Беларуси Навруз – праздник неофициальный, но некоторых студентов освободили от занятий.
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