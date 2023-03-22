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Навруз без границ: как отметили праздник в Беларуси?

22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Навруз без границ: как отметили праздник в Беларуси?
 Фото: Shutterstock/FOTODOM

Весенний новый год Навруз отмечают и в Беларуси. На праздник вместе собираются казахи, таджики, туркмены, азербайджанцы, иранцы. Во вторник иностранные студенты из этих стран организовали масштабный фестиваль. В национальные традиции окунулась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Главное блюдо праздничного стола разлетается вмиг. Студенты из Туркменистана только успевают накладывать гостям плов. Угощают и выпечкой.

«Мы это в духовке сделали, в духовке тоже можно готовить, но это не так вкусно, как в тандыре, но пойдет. Белорусскими методами. Вчера мы собрались все, готовили вместе в нашей общаге», – рассказала студентка из Туркменистана Рогия Эминова.

Студенты из Таджикистана свое традиционное «новогоднее» блюдо презентуют в необычном виде. Главный ингредиент пшеница еще растет прямо на глазах у посетителей.

Праздник весны Навруз

История, смысл и традиции

«Национальное блюдо куртоп называется. Мы не успели его приготовить, из пшеницы готовится наш куртоп. А также мы тюбетейку, конечно, надеваем, включаем таджикские песни и начинаем танцевать», – поделился студент из Таджикистана Азамат Бобоев.

Студенты из Азербайджана не только угощают, но и учат гостей фестиваля играть в нарды. Традиционную игру привезли с родины, а еще захватили с собой национальную посуду для чая, ковер и тарелку с изображением главного символа Баку.

«История Девичьей башни такая, что в XII веке весь Баку был под Каспием, под Каспийским морем, и девушка не могла быть со своим возлюбленным, то есть с парнем и поэтому она спрыгнула с Девичьей башни. Девичья башня – символ Баку, Азербайджана, она очень древняя и полна историй», – отметил студент из Азербайджана Заур Гурбанлы.

Мусульмане верят – как встретишь Навруз, так и проведешь будущий год, поэтому иностранные студенты праздник отмечают вместе. Несмотря на разные традиции, всех объединили национальные костюмы, танцы и народные песни.

Сельби Мамметсахедова по праздничной традиции выступает в обновке – национальное платье сшила мама и прислала из Туркменистана. Песню о любви исполняет на родном языке.

«Навруз Байрам с персидского языка переводится как «новый день», «новый год». И весной у нас начинают цвести все цветки, начинается вся эта красота, любовь тоже возрождается. Я выбрала эту песню», – рассказала студентка из Туркменистана Сельби Мамметсахедова.

В Беларуси Навруз – праздник неофициальный, но некоторых студентов освободили от занятий. Всего в стране его отмечают несколько тысяч человек.



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В Беларуси Навруз – праздник неофициальный, но некоторых студентов освободили от занятий.
 
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