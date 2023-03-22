Навруз без границ: как отметили праздник в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Весенний новый год Навруз отмечают и в Беларуси. На праздник вместе собираются казахи, таджики, туркмены, азербайджанцы, иранцы. Во вторник иностранные студенты из этих стран организовали масштабный фестиваль. В национальные традиции окунулась корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Главное блюдо праздничного стола разлетается вмиг. Студенты из Туркменистана только успевают накладывать гостям плов. Угощают и выпечкой.

«Мы это в духовке сделали, в духовке тоже можно готовить, но это не так вкусно, как в тандыре, но пойдет. Белорусскими методами. Вчера мы собрались все, готовили вместе в нашей общаге», – рассказала студентка из Туркменистана Рогия Эминова.

Студенты из Таджикистана свое традиционное «новогоднее» блюдо презентуют в необычном виде. Главный ингредиент пшеница еще растет прямо на глазах у посетителей.