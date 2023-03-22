В Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни

22 марта 1943 года стал последним днем в жизни небольшой деревеньки Хатынь под Минском. 149 человек – женщины, старики, дети самому маленькому, было всего семь месяцев, – их заживо сожгли в местном амбаре.

Это была коллективная месть за смерть одного из командиров 118-го батальона. Немцы вынесли смертный приговор всей деревне. Исполнить его доверили предателям-коллаборационистам из числа украинских националистов.



«В годы Великой Отечественной войны, как раз в такое трудное время и проявлялись все качества человека. Кто-то бросался на колючую проволоку, пытаясь спастись себя или близких рядом с собой, а кто-то шел на сотрудничество и по локоть в крови», – сказал историк спецслужб Юрий Зверев.

На открытии мемориального комплекса в 1969 году Иосиф Каминский не мог сдержать слез. Он единственный взрослый житель Хатыни, который чудом выжил после трагедии. Его пятнадцатилетний сын умер у него на руках. Каминский и стал прототипом скульптуры «Непокоренный человек».

«Мы не стали менять вот эту историю трагическую. А считалось, что должна быть женская фигура, а здесь старик с умирающим сыном. Мы нарушили самое главное. Художественное построение любого произведения искусства завершается кульминацией, а мы начали с кульминации», – отметил заслуженный архитектор Беларуси, лауреат Ленинской премии Юрий Градов.

У таких преступлений нет срока давности. Генпрокуратура Беларуси уже два года расследует дело по факту геноцида в годы войны. Идут раскопки в неизвестных ранее местах массового убийства людей.

«Если ранее считалось 186 населенных пунктов, то сегодня можно сказать, что не менее 216 населенных пункта разделили трагическую судьбу Хатыни. Это не последняя цифра она будет дополняться. Мы это видим», – отметил руководитель следственной группы Генпрокуратуры Беларуси Валерий Толкачев.

В конце прошлого года здесь в Хатыни побывала группа документалистов из Германии. Они снимают фильм о геноциде белорусского народа в годы войны. Даже спустя 80 лет у европейцев есть запрос на правду, какой бы горькой она ни была.

Изначально в Хатыни запроектировали небольшую дорожку к мемориалу, всего метр двадцать в ширину. Но в итоге узкую тропинку сменила широкая аллея. С момента открытия это место посетили 50 миллионов человек. Среди них было немало тех, кто стоял на коленях, будто просил прощения.