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В Беларуси вспоминают жертв трагедии в Хатыни
22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси вспоминают жертв
22 марта 1943 года стал последним днем в жизни небольшой деревеньки Хатынь под Минском. 149 человек – женщины, старики, дети самому маленькому, было всего семь месяцев, – их заживо сожгли в местном амбаре.
Это была коллективная месть за смерть одного из командиров 118-го батальона. Немцы вынесли смертный приговор всей деревне. Исполнить его доверили предателям-коллаборационистам из числа украинских националистов.
На открытии мемориального комплекса в 1969 году Иосиф Каминский не мог сдержать слез. Он единственный взрослый житель Хатыни, который чудом выжил после трагедии. Его пятнадцатилетний сын умер у него на руках. Каминский и стал прототипом скульптуры «Непокоренный человек».
У таких преступлений нет срока давности. Генпрокуратура Беларуси уже два года расследует дело по факту геноцида в годы войны. Идут раскопки в неизвестных ранее местах массового убийства людей.
В конце прошлого года здесь в Хатыни побывала группа документалистов из Германии. Они снимают фильм о геноциде белорусского народа в годы войны. Даже спустя 80 лет у европейцев есть запрос на правду, какой бы горькой она ни была.
Изначально в Хатыни запроектировали небольшую дорожку к мемориалу, всего метр двадцать в ширину. Но в итоге узкую тропинку сменила широкая аллея. С момента открытия это место посетили 50 миллионов человек. Среди них было немало тех, кто стоял на коленях, будто просил прощения.
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80 лет назад карательный фашистский отряд сжег деревню вместе с местными жителями. На этом месте теперь мемориал.
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