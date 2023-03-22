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Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль внутреннюю безопасность
22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Взять под жесткий контроль безопасность не только внешнюю, но и внутри страны потребовал Александр Лукашенко от силового блока. Президент Беларуси проанализировал работу всей системы – военных, КГБ и МВД. Обратил внимание на проблемные вопросы и рассказал подробности контртеррористической операции в Гродно, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
«Выходим из квартиры, еще раз говорим!».
В ответ автоматная очередь и граната. Сотрудники спецслужб открыли встречный огонь. Подозреваемого ранили.
После обыска в съемной квартире обнаружили оружие и патроны, а также поддельный российский паспорт. Внимание спецслужб мужчина привлек незадолго до операции. По информации КГБ, он осуществлял разведку мест, в которых планировал теракты. Это здание силовых структур, железнодорожный вокзал Гродно и промышленные объекты. В телефоне хранил фото чиновников и геолокацию их проживания. Президент назвал предотвращение трагедии
«Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов. Молодцы наши ребята: при такой острой ситуации не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа». Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать», – сказал президент.
Но за масштабными задачами не стоит забывать о рутинной работе органов, подчеркнул Лукашенко. В стране активизировались мошенники, количество обманутых пенсионеров выросло в пять раз.
«Этих людей нам надо защитить. Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит», – подчеркнул Лукашенко.
Неспокойно и на дорогах. Как пример, резонансная авария с участием маршрутного такси и большегруза. Погибли больше 10 человек, среди них двое детей. И это стечение многих обстоятельств. У грузовика не оказалось техосмотра, в маршрутке вместо 15-ти ехали 19 пассажиров. А дети оказались в ней из-за того, что школьный автобус сломался.
«Подзабыли, самоуспокоились. Отошли от того, что нет мелочей. Мы сейчас проверили, в этом подразделении более 100 грузовиков ездят без техосмотра. А каждый их них – это опасность на дороге. Это только в одном предприятии. А в масштабах страны сейчас ведется тотальная проверка», – сообщил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.
В целом статистика по преступлениям в Беларуси не увеличилась. Но почти половину совершают ранее судимые. Среди нарушителей закона и безработные. На них Александр Лукашенко поручил обратить особое внимание. А максимум усилий бросить на предупреждение насилия над женщинами и детьми.
«Мужики, если мы не можем защитить своих женщин, грош нам цена. Вы понимаете, мы всегда вот так вот ходим на расслабоне, как в народе говорят, потому что это не касается ни наших с вами жен, ни наших дочерей. Не дай бог, конечно, но вы сядьте и представьте это себе. И когда представите, исходите из этого», – сказал президент.
Проблему насилия белорусский лидер потребовал решать самыми жесткими методами. Как и в борьбе с терроризмом.
Белорусский лидер планирует в конце года побывать на всех итоговых коллегиях силовых ведомств.
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Президент Беларуси проанализировал работу военных, КГБ и МВД.
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