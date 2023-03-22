Лукашенко потребовал взять под жесткий контроль внутреннюю безопасность

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взять под жесткий контроль безопасность не только внешнюю, но и внутри страны потребовал Александр Лукашенко от силового блока. Президент Беларуси проанализировал работу всей системы – военных, КГБ и МВД. Обратил внимание на проблемные вопросы и рассказал подробности контртеррористической операции в Гродно, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

«Выходим из квартиры, еще раз говорим!».

В ответ автоматная очередь и граната. Сотрудники спецслужб открыли встречный огонь. Подозреваемого ранили.

«Ему была оказана первая помощь. Было принято решение на эвакуацию подозреваемого в ближайшее медицинское учреждение. По дороге в больницу преступник скончался», –рассказал боец спецподразделения группы «А» КГБ Беларуси.

После обыска в съемной квартире обнаружили оружие и патроны, а также поддельный российский паспорт. Внимание спецслужб мужчина привлек незадолго до операции. По информации КГБ, он осуществлял разведку мест, в которых планировал теракты. Это здание силовых структур, железнодорожный вокзал Гродно и промышленные объекты. В телефоне хранил фото чиновников и геолокацию их проживания. Президент назвал предотвращение трагедии блестящей работой .

«Изъят целый арсенал оружия и взрывчатки, предназначавшийся для громких терактов в отношении граждан, должностных лиц государственных органов. Молодцы наши ребята: при такой острой ситуации не погиб ни один военнослужащий группы «Альфа». Хорошая операция, хорошая работа. Как я часто говорю, таких людей, которые шли и рисковали жизнью, надо всегда видеть и поддерживать», – сказал президент.

Но за масштабными задачами не стоит забывать о рутинной работе органов, подчеркнул Лукашенко. В стране активизировались мошенники, количество обманутых пенсионеров выросло в пять раз.

«Этих людей нам надо защитить. Дети и пенсионеры должны понимать, что государство всегда подставит им плечо и их защитит», – подчеркнул Лукашенко.