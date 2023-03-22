Хатынь – мемориал сотен сожженных деревень. Как берегут память о погибших?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

22 марта 1943 года стал последним днем в жизни небольшой деревеньки Хатынь под Минском. 149 человек – женщины, старики, дети. Самому маленькому было всего 7 месяцев. Их заживо сожгли в местном амбаре. После войны о трагедии говорили и писали много. О личностях убийц – почти ничего. Мир ужаснулся, когда узнал настоящих палачей Хатыни. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич побывала на местах памяти и узнала историю создания мемориала.

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