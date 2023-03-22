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Хатынь – мемориал сотен сожженных деревень. Как берегут память о погибших?
22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
22 марта 1943 года стал последним днем в жизни небольшой деревеньки Хатынь под Минском. 149 человек – женщины, старики, дети. Самому маленькому было всего 7 месяцев. Их заживо сожгли в местном амбаре. После войны о трагедии говорили и писали много. О личностях убийц – почти ничего. Мир ужаснулся, когда узнал настоящих палачей Хатыни. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич побывала на местах памяти и узнала историю создания мемориала.
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Подробности об этой страшной трагедии, со дня которой прошло ровно 80 лет, – в программе «Специальный репортаж».
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