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Хатынь – мемориал сотен сожженных деревень. Как берегут память о погибших?

22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Хатынь – мемориал сотен сожженных деревень. Как берегут память о погибших?
 Фото: Фото: МТРК «Мир»

22 марта 1943 года стал последним днем в жизни небольшой деревеньки Хатынь под Минском. 149 человек – женщины, старики, дети. Самому маленькому было всего 7 месяцев. Их заживо сожгли в местном амбаре. После войны о трагедии говорили и писали много. О личностях убийц – почти ничего. Мир ужаснулся, когда узнал настоящих палачей Хатыни. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич побывала на местах памяти и узнала историю создания мемориала.

Смотрите в программе «Специальный репортаж»:

  • За что немцы вынесли смертный приговор целой деревне и как это было связано с гибелью «любимчика Гитлера»?
  • Кем оказался настойчивый претендент на орден Отечественной войны?
  • И как возводился «символический храм под открытым небом»?


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Подробности об этой страшной трагедии, со дня которой прошло ровно 80 лет, – в программе «Специальный репортаж».
 
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