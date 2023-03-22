Лукашенко в Хатыни: У фашизма нет человеческого лица, но есть имена убийц и предателей своего народа

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Если забудем дорогу в Хатынь , все повторится. С такими словами обратился Александр Лукашенко к тем, кто приехал сегодня к знаменитому мемориальному комплексу, чтобы почтить память людей, которых заживо сожгли каратели в годы войны 80 лет назад, передает «МИР 24».

«У фашизма нет человеческого лица, но есть имена убийц и предателей своего народа. Мы их знаем. Есть наследники и идейные продолжатели, в которых вновь пробудился ген ненависти к славянской цивилизации и нашему народу. «Арийские стандарты» они заменили на либеральные демократические ценности. Фильтрация народов на соответствие новому эталону идет давно. Поэтому мы сделаем все, чтобы сохранить в истории подвиг поколений советских людей, которые с честью прошли свой урок мужества и героизма», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Президент вместе с сыновьями возложил цветы к скульптуре «Непокоренный человек» и вечному огню, а также посетил музей, который открыли к годовщине хатынской трагедии. По поручению Александра Лукашенко в мемориальном комплексе в течение года провели масштабную реконструкцию, в основном силами молодежи. Хатынь считается главным символом уничтоженных во время войны городов и деревень Беларуси. Их число, по обновленным данным приближается к 11 тысячам.