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Лукашенко в Хатыни: У фашизма нет человеческого лица, но есть имена убийц и предателей своего народа
22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Если забудем дорогу в
Президент вместе с сыновьями возложил цветы к скульптуре «Непокоренный человек» и вечному огню, а также посетил музей, который открыли к годовщине хатынской трагедии. По поручению Александра Лукашенко в мемориальном комплексе в течение года провели масштабную реконструкцию, в основном силами молодежи. Хатынь считается главным символом уничтоженных во время войны городов и деревень Беларуси. Их число, по обновленным данным приближается к 11 тысячам.
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Лукашенко в Хатыни: У фашизма нет человеческого лица, но есть имена убийц и предателей своего народа
Президент вместе с сыновьями возложил цветы к скульптуре «Непокоренный человек» и вечному огню, а также посетил музей, который открыли к годовщине хатынской...
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