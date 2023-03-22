«Я пролил кофе на только что согласованные и распечатанные документы». Как Betera стала официальным беттинг-партнером «Ювентуса»

Источник материала: ProBusiness

Лидер рынка гемблинга в странах СНГ компания Betera и титулованный фудбольный клуб «Ювентус» объявили о начале сотрудничества. «Сотрудничество с одним из топовых клубов мира позволит существенно увеличить количество эксклюзивного контента, проводить уникальные акции для клиентов и радовать футбольных болельщиков страны яркими активностями, направленными на развитие спорта в Беларуси», — сообщили в компании. «Про бизнес» узнал, как проходили переговоры и что сделка дает сфере беттинга и самой компании Betera.

Контракт рассчитан до конца сезона-2023/24 и распространяется на территорию стран СНГ. Betera получила статус официального беттинг-партнера клуба в СНГ, а также право на использование образа игроков и проведение мероприятий с участием футболистов клуба. Бренд Betera появится на LED-бортах каждого домашнего матча «Ювентуса» в Серии А и Кубке Италии.

Руководитель партнерских программ Betera Александр Осипов пояснил, какие преимущества для индустрии и бизнеса дает такое партнерство:

— Во-первых, официальное партнерство с таким известным футбольным клубом дает значительный буст к известности и узнаваемости бренда Betera. Это приведет к увеличению лояльности и доверия клиентов, что важно для успеха любого бизнеса.

Во-вторых, партнерство дает Betera эксклюзивный доступ к аудитории и фан-базе «Ювентуса», создавая возможность для целевого маркетинга и рекламных кампаний. Это может помочь Betera привлечь новых клиентов и расширить свой рынок.

В-третьих, партнерство с «Ювентусом» может помочь Betera показать себя надежным брендом в сверхконкурентной сфере ставок на спорт. Партнерство Juventus с Betera показывает уровень бизнес-партнерам: текущим и потенциальным.

Также Александр Осипов поделился подробностями тяжелых переговоров:

— Процесс переговоров между Betera и «Ювентусом» был долгий и изнурительный. Обе стороны стремились установить партнерские отношения, но условия сделки оказались серьезным препятствием. Ювентус, известный своими строгими стандартами, поначалу не хотел связывать себя с букмекерской компанией из СНГ. Между тем, Betera была заинтересована в том, чтобы условия сделки были выгодными для нее. Переговоры между Betera и «Ювентусом» длились несколько месяцев, причем обе стороны занимали твердую позицию. Представители Ювентуса очень тщательно проводили юридическую экспертизу сделки, а также делали ассесмент с точки зрения PR-рисков. После нескольких раундов переговоров и обсуждений обе стороны, наконец, смогли прийти к компромиссу.

Во время переговоров не обошлось без случайностей и переломных моментов. Например, после нескольких недель обсуждений обе стороны зашли в тупик по одному вопросу, связанному с маркетингом и брендингом партнерства. Однажды, во время особенно напряженной встречи, кто-то из команды Betera сделал случайное замечание, которое не относилось к делу, но дало идею представителю «Ювентуса». После этого обе стороны начали совместный мозговой штурм и довольно быстро выработали решение, которое удовлетворило обе стороны.

Кроме того, во время одной из встреч, я пролил кофе на только что согласованные и распечатанные документы. Коллеги из «Ювентуса» посмеялись над этим, пошутив, что это признак напряженных переговоров с хорошим результатом.