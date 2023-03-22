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Боль без срока давности: 80 лет назад фашисты сожгли Хатынь
22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
80 лет назад гитлеровцы
22 марта 1943-го. Раннее утро. В направлении Минска движется кортеж. В двух грузовиках – солдаты 118-го охранного полицейского батальона. Впереди легковушка. Главный пассажир – командир 1-й роты батальона капитан Ханс Вельке, любимчик фюрера и чемпион Олимпийских игр 1936 года. Он еще не знает, что впереди – партизанская засада.
«Партизаны из засады открыли по легковушке огонь. И в это время открывается передняя дверь легковой машины справа, гауптман Вельке пытается выскочить. Дали по нему очередь, и его тут же убило», – рассказал полковник КГБ в отставке Евгений Далидович.
118-й батальон охранной полиции был сформирован в Киеве весной 1942-го. Это были пленные или сдавшиеся гитлеровцам офицеры, красноармейцы и добровольцы из числа украинских националистов. Всего 500 человек. После спецподготовки в Германии батальон отправили в Беларусь для борьбы с партизанами.
В то мартовское утро каратели пришли в ярость: им предстояло держать ответ за гибель Вельке перед самим фюрером. В помощи партизанам заподозрили жителей Хатыни.
«Часто говорят, там украинцы уничтожили Хатынь. Там интернационал уничтожал Хатынь. Туда выехал 118-й батальон, в основном это украинцы. А батальон Дирлевангера – немецкая рота и украинцы», – пояснил ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь Вячеслав Селеменев.
Жителей Хатыни согнали в сарай, облили его бензином и подожгли. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Главных карателей и исполнителей найдут спустя 40 лет и приговорят к высшей мере наказания. Командир взвода 118-го полицейского батальона Лакуста, бывший замкомандира 1-й роты Мелешко и начальник штаба 118-го полицейского батальона Васюра по прозвищу Хатынский палач все отрицали.
«Васюра до последнего дня все опровергал. Он сказал, что в Хатыни не участвовал и знать не знает этой Хатыни», – рассказал Евгений Далидович.
Сегодня о том, что случилось в Хатыне, говорит каждая деталь. В мемориальном комплексе все символично: распахнутые калитки как знак гостеприимства. Белый сруб, словно призыв к жизни. Четыре колодца как времена года, которые навсегда отняли у жителей сожженной деревни.
«Здесь была выжженная земля. Вот здесь, где мы сейчас идем. Рассказать о трагедии мирных людей – это наша общая задача», – отметил директор мемориального комплекса «Хатынь» Артур Зельский.
По последним данным, за три года фашистской оккупации почти 11 тысяч белорусских деревень были полностью либо частично уничтожены. Некоторые из них сожгли дважды, трижды, четырежды.
Самый первый документ со списком жителей белорусской деревни Хатынь впервые обнародован и предоставлен РИА Новости в рамках проекта «Без срока давности». В списке – фамилии членов 25 семей. Самому младшему, Толику Яскевичу, семь недель.
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В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Исполнителей найдут спустя 40 лет и приговорят к высшей мере наказания.
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