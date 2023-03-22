Боль без срока давности: 80 лет назад фашисты сожгли Хатынь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

80 лет назад гитлеровцы уничтожили белорусскую деревню Хатынь и почти всех ее жителей – 149 человек. Это преступление совершили военнослужащие двух карательных подразделений – батальона СС и батальона охранной полиции, передает корреспондент «МИР 24» Ольга Алипова.

22 марта 1943-го. Раннее утро. В направлении Минска движется кортеж. В двух грузовиках – солдаты 118-го охранного полицейского батальона. Впереди легковушка. Главный пассажир – командир 1-й роты батальона капитан Ханс Вельке, любимчик фюрера и чемпион Олимпийских игр 1936 года. Он еще не знает, что впереди – партизанская засада.

«Партизаны из засады открыли по легковушке огонь. И в это время открывается передняя дверь легковой машины справа, гауптман Вельке пытается выскочить. Дали по нему очередь, и его тут же убило», – рассказал полковник КГБ в отставке Евгений Далидович.

118-й батальон охранной полиции был сформирован в Киеве весной 1942-го. Это были пленные или сдавшиеся гитлеровцам офицеры, красноармейцы и добровольцы из числа украинских националистов. Всего 500 человек. После спецподготовки в Германии батальон отправили в Беларусь для борьбы с партизанами.

«Сжигали целые деревни, уничтожали целые семьи. Так, в Дзержинском районе пять деревень повторили судьбу легендарно известной Хатыни. Все эти деревни были полностью сожжены вместе со своими жителями», –подчеркнула главный хранитель фондов Дзержинского районного историко-краеведческого музея Ирина Клешевич.

В то мартовское утро каратели пришли в ярость: им предстояло держать ответ за гибель Вельке перед самим фюрером. В помощи партизанам заподозрили жителей Хатыни.

«Часто говорят, там украинцы уничтожили Хатынь. Там интернационал уничтожал Хатынь. Туда выехал 118-й батальон, в основном это украинцы. А батальон Дирлевангера – немецкая рота и украинцы», – пояснил ведущий научный сотрудник Национального архива Республики Беларусь Вячеслав Селеменев.

Жителей Хатыни согнали в сарай, облили его бензином и подожгли. В огне погибли 149 человек, в том числе 75 детей. Главных карателей и исполнителей найдут спустя 40 лет и приговорят к высшей мере наказания. Командир взвода 118-го полицейского батальона Лакуста, бывший замкомандира 1-й роты Мелешко и начальник штаба 118-го полицейского батальона Васюра по прозвищу Хатынский палач все отрицали.