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Белорусским школьникам рассказали о трагедии деревни Хатынь
22.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Годовщина хатынской трагедии. Школьники по всей стране сегодня узнают о символе
В расписание у белорусских школьников сегодня добавился урок, единый для всей страны. О трагедии Хатыни узнают и обсуждают с одноклассниками. Для многих это личная трагедия.
Валерия Протасовицкая родилась в 65-ю годовщину хатынской трагедии. Говорит, с историей этой деревни словно связана. Знает о ней почти все. Этот день проведет в почетном карауле в память о Хатыни. Уже не в первый раз.
Судьба Хатыни – символ геноцида белорусского народа. 80 лет назад фашисты загнали в сарай всех жителей деревни и подожгли. В огне погибли 149 стариков, женщин и детей. Половине из них не было и 16. Тысячи белорусских деревень постигла та же участь. 188 так и не были восстановлены. Сегодня на уроках вспоминают каждую.
История сожженной деревни не имеет срока давности. Новые факты о геноциде в Беларуси находят до сих пор. Эксперты уверены: деревень, не переживших войну, намного больше, как и жертв фашизма.
Президент вместе с сыновьями возложил цветы к скульптуре «Непокоренный человек» и вечному огню. Посетил музей, который открыли к годовщине трагедии. По поручению Александра Лукашенко в мемориальном комплексе за год провели реконструкцию.
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История сожженной деревни не имеет срока давности. Новые факты о геноциде в Беларуси находят до сих пор.
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