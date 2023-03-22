Белорусским школьникам рассказали о трагедии деревни Хатынь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Годовщина хатынской трагедии. Школьники по всей стране сегодня узнают о символе геноцида белорусского народа . В этот день 80 лет назад была сожжена белорусская деревня Хатынь, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

В расписание у белорусских школьников сегодня добавился урок, единый для всей страны. О трагедии Хатыни узнают и обсуждают с одноклассниками. Для многих это личная трагедия.

Валерия Протасовицкая родилась в 65-ю годовщину хатынской трагедии. Говорит, с историей этой деревни словно связана. Знает о ней почти все. Этот день проведет в почетном карауле в память о Хатыни. Уже не в первый раз.

«Для меня этот день очень особенный. Мы должны помнить это, чтобы не повторить это в будущем. Потому что Хатынь – это не только мемориал. Благодаря этим людям у нас есть мир, у нас есть счастье на земле, и мы должны даже ради себя это знать», – рассказала ученица средней школы №125 Минска Валерия Протасовицкая.

Судьба Хатыни – символ геноцида белорусского народа. 80 лет назад фашисты загнали в сарай всех жителей деревни и подожгли. В огне погибли 149 стариков, женщин и детей. Половине из них не было и 16. Тысячи белорусских деревень постигла та же участь. 188 так и не были восстановлены. Сегодня на уроках вспоминают каждую.

«Многие ребята смогли найти свою деревню, узнали, сколько там было домов до войны, узнали, сколько было жителей до войны, узнали, какой ужас случился и сколько человек погибло», – рассказала учитель русского языка и литературы средней школы №125 Минска Наталья Шматкова.

История сожженной деревни не имеет срока давности. Новые факты о геноциде в Беларуси находят до сих пор. Эксперты уверены: деревень, не переживших войну, намного больше, как и жертв фашизма.



Сегодня страна в одно время остановилась, чтобы почтить память погибших в годы войны минутой молчания. Это давняя традиция. Собираются люди и у мемориалов: несут к ним цветы и зажигают свечи.

Президент вместе с сыновьями возложил цветы к скульптуре «Непокоренный человек» и вечному огню. Посетил музей, который открыли к годовщине трагедии. По поручению Александра Лукашенко в мемориальном комплексе за год провели реконструкцию.