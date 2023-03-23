Зачем крупному бизнесу внедрять инновации и чем могут помочь стартапы?

Источник материала: ProBusiness

Ответы на эти вопросы можно было услышать на презентации Академии Корпоративных инноваций 22 марта в Renaissance Minsk Hotel. Гостями встречи стали топ-менеджеры белорусских компаний из разных отраслей, а организатором выступила международная консалтинговая компания CIVITTA.

Спикерами события выступили директор и ассоциированный партнер CIVITTA Семен Злобич, СЕО международной логистической группы компаний RTL Alliance Геннадий Гогения и руководитель проекта Synpatic Александр Астафьев.

Семен Злобич поделился цифрами и фактами о том, почему последние годы радикально выросла потребность бизнеса в новых идеях, и в чем состоит польза Академии Корпоративных Инноваций.

Время течет быстрее. В том числе, для бизнеса

Мир все время меняется. Но сегодня темпы этих перемен драматически ускорились. Так, если мы возьмем рейтинг самых дорогих компаний в мире по рыночной капитализации, то период, который бизнесы удерживают свою позицию в рейтинге, стал сокращаться. В 1965 году средний срок нахождения компаний в рейтинге S&P 500 составлял 33 года. К 1990 году - 20 лет. По прогнозам, к 2026 году он сократится до 14 лет.

Радикально ускорились и сроки развития международных стартапов. Они очень быстро стали превращаться в настоящих гигантов, способных оспорить первенство крупных корпораций. Так, за 2 месяца чат-бот на основе искусственного интеллекта ChatGPT набрал около 100 миллионов пользователей и не собирается останавливаться…

Компании стали ускоряться, перенимая практики стартапов.

Крупный бизнес начал активно ставить цифры в основу своей стратегии. Стали рассматриваться новые ниши и неожиданные рынки, принципиально новые бизнес-модели развития. А на тактическом уровне корпоративный сектор приступил к использованию agile и кросс-функциональных инструментов. Все это подходы, которые ранее демонстрировали стартапы. Таким образом, корпорации перенимают в свои процессы то, что позволяет двигаться быстрее.

Инновационное и стартап комьюнити является не просто вдохновителем, но и серьезным помощником бизнесу. Об этом свидетельствуют такие цифры: 80% частного бизнеса считает, что взаимодействие со стартапами способствует развитию. 50% инвестиций в стартапы приходит из корпоративного сегмента.





Инновации занимают значительную долю в корпоративном финансировании по всему миру. Так, с 2018 года количество корпоративных венчурных сделок выросло на 43%. В странах-соседях Беларуси по этому показателю лидирует Эстония, Россия и Литва.





Зачем корпоративному бизнесу взаимодействие со стартапами

Генерация Новых идей. Топ менеджерам бизнеса отлично известно, насколько сложно выделить время на развитие даже важных стратегических задач. Не говоря уже о том, чтобы отвлечься и придумать что-то новое. Взаимодействие с инновационной экосистемой может помочь решить этот вопрос.

Создание конкурентных преимуществ. Потребители меняются очень быстро. Молодое поколение воспринимает информацию по-новому, по-другому принимает решение о покупке. Свежие идеи от стартапов помогают быстрее реагировать на потребности клиентов.

Ускорение нововведений. Внедрение новых подходов в крупной компании часто занимает месяца и даже годы. У стартапа жизненный цикл составляет месяц. За это время команда успевает придумать идею, валидировать на рынке, написать продукт и двигаться дальше. Используя эти навыки, энергию и доступ к талантам, можно решить внутренние проблемы, связанные с внедрением изменений. Скорость – наше все.





Во всем мире крупнейшие игроки рынка уже оценили эти преимущества. Они создают собственные акселераторы. Сотрудничают со стартапами напрямую. Это происходит в том числе рядом с Беларусью – например, в России, Грузии или Казахстане. При этом нет какой-то определенной отрасли для инновационного планирования – буквально все сферы бизнеса подходят. От строительства и банков до медицины и сельского хозяйства.

Зачем нужна Академия Корпоративных Инноваций

Беларусь пока показывает низкий уровень вовлечения корпоративного сектора в инновационное и стартап инвестирование. Именно поэтому CIVITTA видит своей миссией запуск образовательного проекта Академия Корпоративных инноваций . Ее цель - помочь нашей инновационной экосистеме развиваться, научить бизнес правильно оценивать эффективность инноваций и сотрудничать со стартапами, как с внешними партнерами.

Кроме того, участники обучения в Академии узнают, как можно работать с инновациями внутри бизнеса. Имеются ввиду внутренние инновационные центры, внутреннее предпринимательство, которые тоже стоит культивировать.





Обучение в Академии будет состоять из двух этапов: Погружение и Песочница. На этапе Погружения в течение семи недель представители компаний получат основы знаний о корпоративных инновациях и о том, как это должно работать. В качестве менторов выступят международные эксперты.

По завершении первого этапа участники определятся, какой из инструментов инноваций соответствует стратегии развития их бизнеса. Далее на этапе Песочницы компании попробуют реализовать проект либо вместе со стартапом, как с внешним партнером, либо развивать внутренние инновации.





Завершить программу Академии Demo-day, на котором каждый сможет поделиться, каких успехов в инновационном развитии он смог достичь. В итоге образовательный проект надеется способствовать развитию культуры инноваций в бизнесе и венчурного инвестирования в Беларуси.

Подать заявку на участие в программе Академии Корпоративных Инноваций и изучить условия можно здесь.

Про бизнес выступает главным информационным партнером проекта.