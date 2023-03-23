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Историк назвал военные подразделения, уничтожившие Хатынь

23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Историк назвал военные подразделения, уничтожившие Хатынь
 Фото: Виктор Драчев/ТАСС

Ровно 80 лет назад, 22 марта 1943 года, каратели сожгли белорусскую деревню Хатынь вместе со всеми жителями. Историки продолжают выявлять новые детали ужасной трагедии. Кандидат исторических наук, лауреат государственной премии республики Беларусь Вячеслав Селеменев на телеканале «МИР 24» заявил, что операцией по уничтожению Хатыни руководили немцы.

«Хатынь уничтожили два подразделения: 118 Украинский батальон охранной полиции и особый батальон СС «Дирливангер». В 118 батальоне состояли не только националисты, как принято считать. Две роты этого батальона состояли из бывших советских военнопленных украинцев и жителей Киевской области. Так что неправильно говорить, что националисты уничтожили Хатынь. Ее сжигал интернационал карателей, а руководили операцией немцы», – заявил эксперт.

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Вячеслав Селеменев сообщил, что за последние 15 лет ученые издали 11 сборников документов о Хатынской трагедии. Собраны архивные документы с обеих сторон, принимавших участие в конфликте, – советской и немецкой. Сегодня специалисты воссоздали практически полную картину того, что произошло 22 марта 1943 года.

Эксперт рассказал и о событиях, предшествовавших сожжению деревни. В тот день отряды бригады «Народные мстители» организовали засаду на шоссе Плещеницы – Логойск. Повредили телефонную связь, чтобы заманить подразделения на ее починку. Прибыли два взвода первой роты 118 Украинского батальона, по которым партизаны открыли огонь, после чего отошли в деревню Хатынь. На подкрепление прибыл взвод особого батальона СС «Дирливангер». Карательные батальоны вышли на след «Народных мстителей» около деревни Хатынь. Партизанам удалось покинуть деревню, а каратели окружили ее, согнали всех жителей в сарай и подожгли его.

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Погибло 149 человек, из них 75 детей, самому маленькому из которых было семь недель. Список погибших жителей Хатыни 22 марта 2023 года обнародован РИА «Новости» в рамках проекта «Без срока давности».



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