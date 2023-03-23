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Историк назвал военные подразделения, уничтожившие Хатынь
23.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Ровно 80 лет назад, 22 марта 1943 года, каратели сожгли белорусскую деревню Хатынь вместе со всеми жителями. Историки продолжают выявлять новые детали ужасной трагедии. Кандидат исторических наук, лауреат государственной премии республики Беларусь Вячеслав Селеменев на телеканале «МИР 24» заявил, что операцией по уничтожению Хатыни руководили немцы.
«Хатынь уничтожили два подразделения: 118 Украинский батальон охранной полиции и особый батальон СС «Дирливангер». В 118 батальоне состояли не только националисты, как принято считать. Две роты этого батальона состояли из бывших советских военнопленных украинцев и жителей Киевской области. Так что неправильно говорить, что националисты уничтожили Хатынь. Ее сжигал интернационал карателей, а руководили операцией немцы», – заявил эксперт.
Эксперт рассказал и о событиях, предшествовавших сожжению деревни. В тот день отряды бригады «Народные мстители» организовали засаду на шоссе Плещеницы – Логойск. Повредили телефонную связь, чтобы заманить подразделения на ее починку. Прибыли два взвода первой роты 118 Украинского батальона, по которым партизаны открыли огонь, после чего отошли в деревню Хатынь. На подкрепление прибыл взвод особого батальона СС «Дирливангер». Карательные батальоны вышли на след «Народных мстителей» около деревни Хатынь. Партизанам удалось покинуть деревню, а каратели окружили ее, согнали всех жителей в сарай и подожгли его.
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Погибло 149 человек, из них 75 детей, самому маленькому из которых было семь недель. Список погибших жителей Хатыни 22 марта 2023 года обнародован РИА «Новости» в рамках проекта «Без срока давности».
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Эксперт озвучил новые выявленные обстоятельства преступления, не имеющего срока давности.
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