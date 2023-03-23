Историк назвал военные подразделения, уничтожившие Хатынь

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ровно 80 лет назад, 22 марта 1943 года, каратели сожгли белорусскую деревню Хатынь вместе со всеми жителями. Историки продолжают выявлять новые детали ужасной трагедии. Кандидат исторических наук, лауреат государственной премии республики Беларусь Вячеслав Селеменев на телеканале «МИР 24» заявил, что операцией по уничтожению Хатыни руководили немцы.

«Хатынь уничтожили два подразделения: 118 Украинский батальон охранной полиции и особый батальон СС «Дирливангер». В 118 батальоне состояли не только националисты, как принято считать. Две роты этого батальона состояли из бывших советских военнопленных украинцев и жителей Киевской области. Так что неправильно говорить, что националисты уничтожили Хатынь. Ее сжигал интернационал карателей, а руководили операцией немцы», – заявил эксперт.