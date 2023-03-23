«Сюда не приходят люди, которым интересно попить пивка после пар». Как Startup Space развивает культуру предпринимательства среди студентов

Источник материала: ProBusiness



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Каждый год компании выпускников Стэнфордского университета приносят более $ 2.7 триллиона совокупного дохода , а количество созданных рабочих мест превышает 5 миллионов. Причина такого успеха кроется в выстроенной системе ценностей, которая заражает людей духом предпринимательства и создает целые сообщества единомышленников. Этот пример — яркая иллюстрация того, насколько может быть эффективной системная кооперация бизнеса и академической среды. В Беларуси подобная инфраструктура находится на этапе зарождения, но первые шаги уже сделаны. «Про бизнес» узнал, как студенческая организация «Startup Space» создает предпринимательское сообщество молодежи на базе Белорусского государственного университета.

«Человек должен быть прорывным и инициативным, только так можно рассчитывать на результат»

Дмитрий Микулко — руководитель Стартап-центра Белорусского государственного университета. Это уникальный отдел не только для структуры ВУЗа, но и для всей системы белорусского образования. Его задача — развитие предпринимательского потенциала студентов и налаживание контактов между бизнесом и академической средой. В штате работают 4 человека, зарплатный фонд финансируется за счет средств университета.



Дмитрий Микулко.

— Все началось весной 2019 года, когда меня пригласили возглавить новое структурное подразделение в БГУ. Тогда было очевидно, что существует разрыв между интересами предпринимательского сообщества и академической среды. Мы пытались сократить дистанцию, убедить обе стороны в необходимости партнерства. Спустя год поняли, что без комьюнити и центра притяжения наша работа не будет эффективной. Тогда мы познакомились с Егором Олиферко, совместными усилиями пришли к идее создания Startup Space — предпринимательского сообщества молодежи.



Коллектив Стартап-центра БГУ.

Егор Олиферко — штатный сотрудник стартап-центра БГУ и руководитель Startup Space — студенческой организации в структуре ВУЗа. Идея проекта — создать молодежное комьюнити на базе университета, где каждый желающий получит возможность развиваться в предпринимательстве. Сейчас проект насчитывает около 70 организаторов из числа студентов, которые на безвозмездной основе работают по 7 направлениям: от фандрайзинга до пиара. Организация имеет представителей на каждом факультете БГУ, а с недавних пор открыт филиал в БГМУ.



Егор Олиферко.

— Когда я был студентом, мне было интересно развиваться в предпринимательстве, но тогда не было места, где этому учили. Будучи одним из руководителей студенческого союза БГУ, я решил продвигать инициативу создания предпринимательского сообщества. Так познакомился с Дмитрием, и в сентябре 2020 года мы запустили проект. Сначала провели презентацию, пригласили спикеров с экспертизой, потом организовали первую двухмесячную образовательную программу для всех желающих.



Команда организаторов Startup Space.

За два с половиной года мы провели около 20 мероприятий, преимущественно акселерационных программ, и собрали вокруг себя постоянное комьюнити из примерно 300 мотивированных ребят. Если раньше брали практически всех желающих, то теперь пришли к выводу, что ключевой аспект успешной акселерационной программы — правильная селекция. Человек должен быть прорывным и инициативным, только так можно рассчитывать на результат.



Фото из архива Startup Space.

Дмитрий:

— Участники наших ивентов проходят воронку от этапа регистрации на акселерационную программу до резидентства в стартап-центре БГУ. Резиденты — это наиболее перспективные проекты на ранних стадиях, обладающие коммерческим потенциалом. Мы помогаем им менторской поддержкой, а также ищем возможности по привлечению инвестиций, обычно чеки — до $ 5000, потому что рыночные условия не позволяют получать большие деньги на идею или mvp. У нас 12 действующих резидентов — на большее не хватает ресурсов. Для каждого проекта мы составляем дорожную карту с планом действий минимум на 6 месяцев, проводим ежемесячные встречи, трекаем их прогресс. Через наше резидентство прошли 28 проектов: 8 из них стали действующими бизнесами . Многие из выпускников — менторы нынешних резидентов Стартап-центра.





«Это было похоже на клуб предпринимателей»

Ян Ханецкий — студент ФПМИ БГУ, победитель конкурса стартапов INSTART BSU 2021 и INNOWISE IT HUB. С проектом для геодейтинга «Buddy» прошел программу резидента Стартап-центра БГУ.



Ян Ханецкий.

— Впервые о Startup Space я узнал на 2-м курсе университета из рекламы в социальных сетях. Тогда мне стало интересно, чем тут занимаются: вместе с друзьями решили пойти и попробовать. Мы попали на 2-месячную программу обучения, где приглашенные эксперты учили нас генерировать идеи, проверять жизнеспособность продуктов и правильно их презентовать перед инвестором. Это было похоже на клуб предпринимателей, где получилось создать атмосферу, которая мотивирует тебя развиваться, заводить новые знакомства и постоянно креативить. Сюда не приходят люди, которым интересно попить пивка после пар. Сейчас в Беларуси я не вижу места, где студент, который интересуется предпринимательством, может получить такой же классный нетворкинг и помощь от экспертов с практическим опытом.





К концу обучения наша команда должна была представить свой проект. Коллективно пришли к тому, что в сегменте дейтинга есть перспективы, потому что текущие крупные игроки рынка стремятся лишь удерживать пользователей, а не связывать их по интересам. Тогда начали работу над проектом «Buddy», его идея — максимально быстро превратить онлайн-общение в живые встречи за счет открытой геолокации.









Мы представили итоговый питчдэк менторам из Startup Space, получили обратную связь и продолжили работу. Буквально через несколько недель выиграли в конкурсе стартапов INSTART BSU 2021 и стали резидентами Стартап-центра БГУ. Нам помогали с обратной связью от экспертов, искали возможности попитчить проект. Единственное, чего нам тогда не хватало, — менторской помощи на постоянной основе.



Фото из архива Стартап-центра БГУ.

Летом 2022 года вместе с некоторыми резидентами центра поехали на стартап-конференцию в Иннополис — российский вариант кремниевой долины в Казани. Это был очень крутой опыт, но финансирования мы не получили, потому что не были резидентами РФ.

Через несколько месяцев вместе с командой выиграли в конкурсе Innowise IT HUB, получили чек на 5000 $ и офер от компании INNOWISE. В нас увидели потенциал и пригласили поработать над внутренним проектом компании в области нейросетей. Мы занимались этим около 4 месяцев, но создать работающий продукт не вышло, потому что не было четкого понимания, куда мы движемся и чего от нас хотят, но мы получили классный опыт работы в компании.



Матвей Попов, Ян Ханецкий, Николай Муравьев. Фото из личного архива Яна.

Сейчас я с ребятами работаю в ИТ-компании в роли разработчика. Ввиду определенных трудностей Buddy пришлось отложить до лучших времен, потому что такие проекты требуют значительных инвестиций. Это был потрясающий опыт и шикарная возможность для нетворкинга. Сейчас моя цель — развивать экспертизу, чтобы в будущем совершать меньше ошибок при запуске своего бизнеса.

Дмитрий:

— Современный мир показал, что если хочешь преуспеть, нужно делать ставку на инновационное предпринимательство. У Беларуси нет трубы или большого количества ископаемых, мы можем рассчитывать только на людей. Но, чтобы был результат, нужна инфраструктура. Здесь прямая аналогия со спортом: если мы хотим спортивных достижений, нужны секции по всей стране, чтобы у талантливых ребят были возможности. В России для этого запустили платформу развития университетского технологического предпринимательства. Это федеральная программа со стратегической целью создать глобальную сеть центров притяжения молодых предпринимателей и помочь им развивать свои проекты.





Я считаю, что у нас есть возможности, чтобы перенять этот позитивный опыт. Основная проблема — руководителей из академической среды никак не поощряют за риск и инициативу, у нас просто нет таких kpi, как количество бизнес-проектов, связанных с университетом. Есть сложности с оценкой стоимости интеллектуальной собственности, грантовых программ для проектов ранних стадий, предпринимательской и продуктовой экспертизы. Чтобы это преодолеть, нужна общая стратегия на уровне всей страны.

«Еще в школе я очень хотел стать предпринимателем»

Александр Лукашевич — студент ФПМИ БГУ, победитель Tech Hackathon IBA&SAP и акселерационной программы Level Up со Сбербанком, призер хакатона hoster.by. Вместе с командой из 7 человек является резидентом стартап-центра БГУ и развивает проект AdWise — сервис, который помогает компаниям улучшать маркетинг на основе нейросетей.



Александр Лукашевич.





— Еще в школе я очень хотел стать предпринимателем, искал для этого разные возможности. Несмотря на юный возраст, на 2 курсе университета запустил сервис, который помогал людям с карьерным развитием. Заработав на этом, вложился в собственный бренд одежды и собрал команду. Мы сделали соцсети, получили трафик, пошли первые заказы, но случилось то, чего никто не ожидал, — товар застрял на таможне в Китае.





Тогда у меня закончились деньги — и я решил на время отложить идеи с предпринимательством, погрузился в изучение программирования. Позже в соцсетях увидел объявление о проведении трехдневного хакатона от Startup Space и вместе с друзьями решил попробовать. Это был мой первый опыт знакомства с индустрией стартапов, там я увидел, как правильно делать питчи. Мы представили проект облачного хранилища данных в сети блокчейн для медицинских учреждений и получили классный фидбэк от экспертов. Продолжили развивать свою идею, поучаствовали в хакатоне от IBA&SAP и заняли первое место, но чека не получили.



Фото из архива Startup Space.

Дальше мы решили принять участие в двухмесячной акселерационной программе Startup skills, где нас обучали правильно прорабатывать идею и анализировать потребности целевой аудитории. Каждую неделю мы получали домашнее задание и выступали с промежуточным питчем о проделанной работе. Для меня эта программа стала настоящим трамплином в части развития предпринимательских скиллов и, кроме того, я понял, что это место, где можно найти настоящих друзей и единомышленников.



Фото из архива Startup Space.

Вместе с командой я продолжил участвовать в других мероприятиях от Startup Space, в одном получилось выиграть. В итоге, нас заметили, и мы стали резидентами Стартап-центра БГУ с проектом хранения данных в сети блокчейн. Там получили менторскую поддержку от выпускника и план развития на полгода вперед, кроме того, нам помогали с поиском площадок для питчинга.

Уже после вступления в ряды резидентов, мы резко сменили курс и занялись новым перспективным проектом Adwise. Дело в том, что во время участия на хакатоне от hoster.by буквально за несколько дней мы с командой придумали новый продукт, который должен помочь развитию байнета (это было условием конкурса). Изначально мы планировали ограничиться генерацией креативов для рекламных баннеров за счет нейросетей. С этой идеей выступили перед экспертами, заняли 3-е место, получили небольшой чек.









Наше выступление заинтересовало одного из менторов мероприятия, мы встретились и обсудили варианты развития проекта. Кстати, разные взгляды на будущее разделили команду, и я вместе с разработчиками ушел делать свой проект вокруг этой идеи. Мне пришлось пересобрать команду, пригласить новых маркетологов. Благодаря этому случаю, я понял, что общее видение — очень важная составляющая успеха. Мы расширили комплекс маркетинговых услуг и сделали акцент на автоматизацию продукта. Ментор помог нам выйти на потенциального инвестора из Великобритании. В ближайших планах выкатить демо нашего продукта и информировать о нем целевую аудиторию на разных площадках.





«Сейчас задача Startup Space — выйти на самоокупаемость»

Егор:

— Сейчас задача Startup Space — выйти на самоокупаемость. Раньше мы работали за счет средств фандрайзинга от частного бизнеса, теперь есть модель монетизации: мы предлагаем на коммерческой основе проводить акселерационные программы для различных компаний. К примеру, если у бизнеса возникла потребность в новых продуктовых идеях, за решением они могут пойти в консалтинговую компанию, но получат лишь одно мнение и за большие деньги. Мы можем им предложить большое количество идей от нашего комьюнити и за меньшие деньги.





На таких ивентах мы отбираем 10−15 наиболее подготовленных команд, которые на протяжении определенного времени готовят решение и презентуют его перед представителями компании. Отсутствие большой экспертизы помогает участникам мыслить шире, это порой ставит их в более выигрышное положение относительно опытных коллег. Получается, что это выгодно всем сторонам: компании получают большое количество идей с возможностью выбрать, а наши ребята повышают свой уровень экспертности на реальных кейсах. Это классическая win-win история. К тому же наше комьюнити — это хорошее поле для поиска кадров, потому что у ребят есть очень важный актив — мотивация развиваться.





Дмитрий:

— Благодаря сформированной сети партнеров нам стало легче решать организационные вопросы. Есть площадки, где мы можем бесплатно или на льготных условиях проводить свои мероприятия. Приглашенные эксперты работают на безвозмездной основе, но в этом есть проблема, потому что в таких условиях мы сильно зависим от их расписания, о системной работе речи не идет. Ощущается нехватка кадров с опытом в индустрии стартапов, плюс не всегда получается достучаться до нужных людей, потому что нет прямых контактов. Мы пытаемся решить эту проблему через привлечение наших выпускников, приглашаем их на роль постоянных менторов для резидентов стартап-центра. Недавно приняли решение, что будем привлекать экспертов на коммерческой основе, потому что результат возможен только за счет системной работы.





Кроме системной поддержки из публичного сектора, стратегическая цель Стартап-центра — инфраструктурная кооперация с бизнесом. Классные примеры такого сотрудничества есть в России, где успешно работают стартап-акселераторы по типу Sber500 от Сбербанка. Мы уже вели переговоры с белорусским филиалом о возможности выстроить аналогичную структуру, но, к сожалению, это очень долгий процесс и добиться решения не так просто. В Беларуси в принципе не так много компаний, которые готовы в это вкладываться, но это нужно делать ради общего развития.

Возможно, нам немного мешает ментальное наследие советской эпохи, где культура предпринимательства долго не развивалась. Я считаю, что, несмотря на все текущие трудности, мы должны способствовать ее становлению в нашей стране. Мировой опыт показывает, что у таких стран, как Беларусь, нет альтернативных путей развития, кроме технологий и предпринимательства, поэтому мы используем любые возможности, чтобы двигаться в этом направлении.



