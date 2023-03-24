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О чем пишут мировые СМИ: поджог мэрии Бордо и землетрясение на Ближнем Востоке

24.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Протестующие против пенсионной реформы во Франции подожгли здание мэрии в городе Бордо. Количество участников демонстраций по всей стране власти оценили в 1,1 млн человек, профсоюзы – в 3,5 млн, сообщает The Guardian. Марши протеста прошли в Париже, Марселе, Лионе, Безансоне, Ренне и Арле, а также в других французских городах. В столице полиция задержала 103 нарушителя порядка, более 120 офицеров и жандармов были ранены. Из-за забастовок оказалась нарушены работа наземного транспорта и аэропортов, также временно закрыли школы и колледжи.

Число жертв землетрясения на Ближнем Востоке возросло до 21. По последним данным, в Афганистане погибли десять, в Пакистане – 11 человек, сообщает ABC News. Землетрясение магнитудой 6,5 произошло в четверг, 23 марта. Его эпицентр располагался в горном районе Афганистана Гиндукуш. Подземные толчки повредили около 800 зданий в Афганистане, свыше 130 человек получили ранения при обрушении крыш домов. Сильный ущерб также был причинен пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва.

За городом Аркадаг в Туркменистане официально закрепили особый правовой статус. Новый закон «О городе Аркадаг» вступил в силу в пятницу, 24 марта, сообщает Turkmenportal. Согласно ему, за населенным пунктом закрепляется статус города государственного значения. Также в законе прописан ряд других положений, в частности, «юридические и организационные основы деятельности органов государственной власти в связи с осуществлением функций города Аркадаг».

В Бишкеке проходит Центральноазиатский IT-форум. Помимо представителей Кыргызстана, на него также прибыли бизнес-делегации Узбекистана, Казахстана, США, Японии, Южной Кореи, Германии и других стран, сообщает «Вечерний Бишкек». В программу войдут дискуссии на такие темы, как искусственный интеллект, блокчейн-технологии, экспортный потенциал и IТ-образование. Также состоятся демонстрация новых технологий и закрытая встреча избранных стартап-проектов и инвесторов.

В школах Беларуси появится факультатив по хоккею. Курс будет называться «Играем в хоккей», сообщает «Беларусь сегодня». Соответствующее постановление опубликовали на Национальном правовом интернет-портале. Учебная программа для учащихся 1-3 классов предусматривает занятия по одному-двум часам в неделю. Оценивать учащихся будут не менее трех раз в год: в октябре, январе и мае.



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Участники акций протеста во Франции подожгли здание мэрии в городе Бордо. Возросло число жертв землетрясения в Афганистане и Пакистане.
 
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