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О чем пишут мировые СМИ: поджог мэрии Бордо и землетрясение на Ближнем Востоке
24.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Протестующие против пенсионной реформы во Франции подожгли здание мэрии в городе Бордо. Количество участников демонстраций по всей стране власти оценили в 1,1 млн человек, профсоюзы – в 3,5 млн, сообщает
Число жертв землетрясения на Ближнем Востоке возросло до 21. По последним данным, в Афганистане погибли десять, в Пакистане – 11 человек, сообщает
За городом Аркадаг в Туркменистане официально закрепили особый правовой статус. Новый закон «О городе Аркадаг» вступил в силу в пятницу, 24 марта, сообщает
В Бишкеке проходит Центральноазиатский IT-форум. Помимо представителей Кыргызстана, на него также прибыли бизнес-делегации Узбекистана, Казахстана, США, Японии, Южной Кореи, Германии и других стран, сообщает
В школах Беларуси появится факультатив по хоккею. Курс будет называться «Играем в хоккей», сообщает
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Участники акций протеста во Франции подожгли здание мэрии в городе Бордо. Возросло число жертв землетрясения в Афганистане и Пакистане.
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