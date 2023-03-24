|
Нацбанк Беларуси с апреля снизит ставку рефинансирования с 11% до 10,5%
24.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Национальный банк Беларуси намерен с апреля снизить ставки рефинансирования с 11% до 10,5% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора в пятницу.
«С 3 апреля 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 12% до 11,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10% до 9,5% годовых», – сказано в релизе.
Данное решение было принято после заседания правления Нацбанка по денежно-кредитной политике.
До этого ставка рефинансирования была снижена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Данное решение было принято после заседания правления Нацбанка по денежно-кредитной политике.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)