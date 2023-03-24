Нацбанк Беларуси с апреля снизит ставку рефинансирования с 11% до 10,5%

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Национальный банк Беларуси намерен с апреля снизить ставки рефинансирования с 11% до 10,5% годовых, говорится в сообщении на сайте регулятора в пятницу.

«С 3 апреля 2023 года ставка рефинансирования снижается с 11% до 10,5% годовых, ставка по кредиту овернайт – с 12% до 11,5% годовых, ставка по депозиту овернайт – с 10% до 9,5% годовых», – сказано в релизе.

Данное решение было принято после заседания правления Нацбанка по денежно-кредитной политике.