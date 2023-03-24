Рыбаков в Беларуси начали прогонять с тающего льда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С потеплением на белорусских водоемах становится все опаснее, но легкомысленных рыбаков это не останавливает. Они продолжают рисковать жизнью, прибавляя работы спасателям, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Сейчас толщина льда несколько сантиметров. В некоторых местах он и вовсе растаял. Поэтому наша съемочная группа дальше берега не выходит. Весной это запрещено всем без исключения.

Не рискует выходить на лед и Александр Белобровик. Для рыбалки выбрал место на берегу. Говорит, так спокойнее и безопаснее. Да и другие коллеги по промыслу придерживаются такой же тактики.

«Куда идти, если льда нету практически, все. Чайки проваливаются, куда идти на лед. Я первый день в этом сезоне вышел уже на фидерную снасть с берега», – сказал рыболов.

Выходной день, солнечная погода, на улице около плюс 10-ти. Этих рыбаков весенний коварный лед не выдержал – провались оба вместе со снастями. В это время рядом оказался Александр Ермаченок. Спасать утопающих побежал без раздумий. На берег рыболовов вытащил с помощью тросов.

«Снял куртку, обувь и пополз по льду спасать рыбаков. Одного рыбака сразу получилось, я кинул ему трос, зацепился за него, он был легче, вытянул его сразу. Второго протянул пару метров по льду, потом подоспели очевидцы, принесли второй трос, и мы совместно двумя тросами уже вытянули», – рассказал командир группы оперативной роты Управления внутренних дел Миноблисполкома Александр Ермаченок.