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Рыбаков в Беларуси начали прогонять с тающего льда
24.03.2023 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С потеплением на белорусских водоемах становится все опаснее, но легкомысленных рыбаков это не останавливает. Они продолжают рисковать жизнью, прибавляя работы спасателям, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Сейчас толщина льда несколько сантиметров. В некоторых местах он и вовсе растаял. Поэтому наша съемочная группа дальше берега не выходит. Весной это запрещено всем без исключения.
Не рискует выходить на лед и Александр Белобровик. Для рыбалки выбрал место на берегу. Говорит, так спокойнее и безопаснее. Да и другие коллеги по промыслу придерживаются такой же тактики.
Выходной день, солнечная погода, на улице около плюс 10-ти. Этих рыбаков весенний коварный лед не выдержал – провались оба вместе со снастями. В это время рядом оказался Александр Ермаченок. Спасать утопающих побежал без раздумий. На берег рыболовов вытащил с помощью тросов.
«Снял куртку, обувь и пополз по льду спасать рыбаков. Одного рыбака сразу получилось, я кинул ему трос, зацепился за него, он был легче, вытянул его сразу. Второго протянул пару метров по льду, потом подоспели очевидцы, принесли второй трос, и мы совместно двумя тросами уже вытянули», – рассказал командир группы оперативной роты Управления внутренних дел Миноблисполкома Александр Ермаченок.
А в Полоцке в незапланированное плавание пустились сразу 22 рыбака – на отколовшейся льдине. По воле случая рядом с ними сотрудники МЧС проводили учения. На «большую землю» переправили всех.
Но не для каждого весенние прогулки заканчивается так удачно. С начала года под лед провалились и утонули около 20 человек. Среди них есть дети. Сейчас печальная статистика меняется ежедневно.
«Вне зависимости от толщины льда, пусть он будет даже 20-30 сантиметров, но, когда он начинает интенсивно таять и разрушаться, выход на такой лед запрещен. Он становится бело-серого цвета, рыхлым», – отметил ведущий специалист минской городской водолазно-спасательной организации ОСВОД Василий Николайчук.
Спасатели и водолазы выходят в рейды несколько раз в день. И если зимой об опасности только предупреждают, то сейчас «смельчаков» со льда приходится выгонять. А тех, кто настаивает на продолжении опасной рыбалки, могут привлечь к административной ответственности.
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С начала года под лед провалились и утонули около 20 человек.
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